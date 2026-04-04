桃園中壢滿穗園手路台灣菜！必吃招牌文昌雞與砂鍋魚頭，家庭聚餐首選。

位於桃園中壢的「滿穗園」，主打道地台灣食材、季節海鮮與功夫手路菜。

在桃園中壢尋覓適合多人聚餐的台菜餐廳，「滿穗園 手路台灣菜」絕對是極具實力的指標之選。距離機捷 A21 環北站僅需步行 7 分鐘，周邊亦有多處停車場，交通極為便利。餐廳主打以新鮮道地食材烹調的功夫手路菜與季節活海鮮，從皮薄軟嫩的招牌文昌雞、做工繁複的創意麵線蝦，到極具團圓寓意的鮮美砂鍋魚頭，道道皆展現了主廚精湛的火候與講究的手藝。店內空間寬敞，更備有可容納 20 人的專屬大包廂，完美契合家庭慶生、節日聚會與公司尾牙等各式宴客需求。

機捷直達好停車，寬敞包廂聚餐佳

滿穗園的地理位置極佳，鄰近機捷 A21 環北站，步行 7 分鐘即可抵達；若自行開車，周邊亦有民權停車場與古華花園飯店地下停車場可供停放，免去尋找車位的煩惱。店內用餐空間舒適，不僅備有多張適合聚餐的大圓桌與長桌，亦提供少人數的座位區。針對大型宴客需求，餐廳更特別規劃了可容納 20 人的隱密大包廂（建議提前預約），確保顧客能擁有絕佳的用餐隱私與歡聚品質。

招牌油亮文昌雞，酥脆桂花麵線蝦

「文昌雞」是店內首屈一指的招牌菜。嚴選油脂豐富的母雞，皮薄且富含膠質，肉質緊實軟嫩，就連雞胸部位也絲毫不乾柴。搭配客家桔醬或蒜蓉醬油一同品嚐，風味絕佳。另一道創意料理「麵線蝦」，將大尺寸鮮蝦裹上麵線高溫酥炸，外層極致酥脆，內裡 Ｑ 彈多汁。最特別的是上方淋滿了極度考驗火候的桂花炒蛋，金黃蓬鬆的質地與鮮蝦相互輝映，口感極為細緻。

南瓜鴨餅外皮酥，胡椒烤魚肉質鮮

結合天然甜味與鹹香的「酥炸南瓜鴨餅」，將南瓜泥與鴨肉鋪墊於海苔片上高溫油炸，呈現金黃酥脆的外觀，內餡綿密香甜；而另一款「炸香菇」則選用大朵鮮香菇裹薄漿酥炸，咬下時飽滿的水分瞬間湧出，內層更驚喜夾入油脂濃郁的鴨肉，展現了截然不同的手路菜風貌。海鮮部分推薦少見的「陶板胡椒魚」，選用肉質彈牙的龍虎斑，透過陶板高溫將胡椒的辛辣滲透進肉質中，完美帶出魚肉本身的鮮甜回甘。

砂鍋魚頭湯鮮美，櫻花米糕海味濃

象徵團圓的「砂鍋魚頭」是聚餐必點的靈魂湯品。嚴選大頭鰱醃漬酥炸以鎖住肉汁，燉煮後釋放豐富膠質，湯頭融入了沙茶、蛋酥、鮮蝦、蛤蜊與大量蔬菜的精華，濃郁黏嘴且鮮香回甘，鍋內甚至豪邁加入了大塊鮭魚提鮮。「櫻花蝦米糕」則利用竹製蒸籠的天然香氣，將糯米、香菇、魷魚與櫻花蝦完美結合，熱油爆香的櫻花蝦帶有細緻脆感，釋放出強烈的海洋鮮甜，交織出令人回味無窮的深厚韻味。

厚實豬排配炒飯，壽星專屬送甜點

主食類同樣表現亮眼。「豬排炒飯」的豬排採日式作法，外層裹上輕薄麵衣炸至金黃咔滋，肉質厚實多汁；底層炒飯僅以肉絲、蛋與蔥花炒出迷人鑊氣，口感鬆軟輕盈，完美襯托豬排的扎實感。「炒麵」則選用帶有厚度的油麵，吸附滿滿油蔥與肉香醬汁，十分夠味。若有當日壽星來店慶生，餐廳更會貼心招待專屬的中式手作甜點，以豆漿製成的可愛兔子果凍，為溫馨的聚餐畫下完美句點。

滿穗園 手路台灣菜／活海鮮餐廳

桃園市中壢區環北路80號

電話：(03)493-0777

營業時間：11:00 ~ 14:00／16:30 ~ 24:00

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