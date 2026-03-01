桃園青埔必吃海童鐵板料亭！高CP值無菜單料理，頂級海陸饗宴。

座落於桃園市大園區高鐵北路二段的「海童鐵板料亭」，是一間主打精緻無菜單料理的高質感鐵板燒餐廳。主廚嚴選每日新鮮頂級食材，透過對火候與油脂的精準掌控，將一道道海陸珍饈幻化為視覺、嗅覺與味覺兼具的極致饗宴。店內最受歡迎的 1280 元無菜單套餐，菜色陣容極為奢華，從極具巧思的前菜、濃縮海洋精華的茶碗蒸，到肉質緊實的黑虎蝦與油花完美平衡的美國無骨牛小排，展現了超乎價格的驚人價值。無論是家庭聚會或是商務宴客，皆能在此享受一場賓主盡歡的完美盛宴。

鄰近機捷領航站，質感裝潢設包廂

海童鐵板料亭擁有極佳的地理位置，距離機場捷運 A17 領航站僅約 500 公尺，出站後步行 7 分鐘即可輕鬆抵達，對於搭乘大眾運輸的旅客相當便利。若選擇自行驅車前往，餐廳周邊設有路邊停車格，正對面亦有收費停車場可供使用。走進店內，整體裝潢設計極具質感，透過俐落的線條、柔和的燈光與優雅的藍色窗簾，營造出沉穩的高級氛圍。主要的鐵板搖滾區可近距離觀賞主廚揮灑鍋鏟的精湛廚藝；針對注重隱私的客群，餐廳亦備有獨立包廂空間，可同時容納 18 人聚餐，強烈建議有包廂需求的旅客務必事先預約。

精緻前菜炙鮭魚，龍膽石斑海鮮湯

入座後，這場頂級饗宴由層次豐富的精緻前菜揭開序幕。主廚巧妙結合了炙燒鮭魚、深邃鮮味的墨魚麵，以及油脂豐厚的鰈魚鰭邊肉。點綴其上的鮭魚卵爆發出迷人的鹹鮮味，搭配特製的蕃茄芥末籽醬，酸甜微辛的風味完美平衡了魚肉的豐厚油脂，極度開胃。緊接著登場的「龍膽石斑魚海鮮清湯」極具儀式感，湯碗內盛裝著厚實 Ｑ 彈的龍膽石斑、爽脆的峨螺貝與鴻禧菇，隨後注入帶著淡淡薑味的清爽湯底。純粹的海鮮甘甜與豐富的膠原蛋白完美交織，暖胃又暖心。品嚐完暖胃清湯，主廚會在鐵板上加熱「軟法切片」烙出金黃色澤，並豪邁放上特製鮪魚莎莎醬，酥脆麵香與莎莎醬的酸辛風味完美契合，層次感令人驚豔。

香煎午仔魚酥脆，巨無霸半殼扇貝

海鮮主餐的表現同樣令人驚豔。主廚將皮薄且含脂量高的新鮮午仔魚煎至兩面金黃，形成一層薄如蟬翼的酥脆外殼。咬下時不僅能聽見清脆的聲響，絲綢般細緻綿密的魚肉更閃耀著油脂的光亮。搭配底層特製的日本味噌醬，甘甜的豆香將午仔魚的奶香味提升至另一個境界。而接續上桌的「日本半殼扇貝」尺寸極度霸氣，肉質鮮甜飽滿且富有極佳的韌度與嚼勁。同場加映的「頂級鴨胸」則煎至最保水的 5 至 7 分熟，紮實卻不乾柴的口感，伴隨著咀嚼釋放出的芬芳油脂，表現完全不輸頂級牛排。海鮮控絕對不能錯過的還有霸氣的「黑虎蝦」，肉質極致緊密脆彈，搭配鮮甜的玉米筍與特製蜂蜜芥末醬，濃郁海味在口中迸發，吃起來極度過癮。

頂級海膽茶碗蒸，美國無骨牛小排

堪稱濃縮海洋精華的「海鮮茶碗蒸」，以絲綢般綿密的蛋液為基底，豪邁地加入了嫩彈干貝、鮭魚卵、海膽與珍貴的魚子醬。溫熱的海膽宛如鮮奶油般滑順，強烈的甘甜與魚子醬深邃的鹽味在舌尖交織，將鮮味層次拉升至最高點。重頭戲「美國無骨牛小排」則完美展現了主廚控溫的功力。鐵板高溫迅速逼出豐富油脂，形成深褐色的焦脆表層。富含彈性的膠質與軟嫩的肉質達到絕佳平衡，咀嚼時爆發出的濃郁牛油香氣，搭配一旁的炸蒜片與昆布鹽一同享用，堪稱極致享受。

招牌牛筋香炒飯，焦糖香蕉完美收尾

套餐的尾聲，主廚以不額外添加沙拉油的方式，直接將牛筋於鐵板上爆炒逼出天然牛油。在快速翻炒下，每粒米飯皆均勻包裹著閃亮的金黃油脂，口感乾爽且帶有迷人的焦香。點綴其中的飛魚卵與軟糖般嚼勁的牛筋丁，讓這道「牛筋炒飯」每一口都充滿驚喜。最後的餐後甜點則以鐵板現煎的香蕉煎餅、濃郁布朗尼與新鮮草莓擔綱，焦糖化的香蕉外殼帶有迷人的微苦甜味，搭配一杯解膩的熱菊花茶，為這趟高性價比的無菜單海陸饗宴畫下最完美的句點。

海童鐵板料亭

地址：桃園市大園區高鐵北路二段182號

電話：032878358

營業時間：11:00–14:00，17:00–21:00