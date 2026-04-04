台北中山區條通商圈銀角酒場！正宗築地銀だこ章魚燒，下班微醺好去處。

在台北市區若想尋覓記憶中的日本街頭滋味，位於林森北路條通商圈的「銀角酒場（築地銀だこ）」絕對能滿足您的味蕾。有別於台灣夜市常見、口感偏脆且麵糊感較重的章魚小丸子，這裡專注於呈現日本正宗的軟糯章魚燒風味。店內不僅提供經典原味，更有起司明太子等多樣選擇，並貼心推出適合單人享用的 4 入小份量。伴隨著熱鬧的居酒屋氛圍與冰涼的特調飲品，這裡提供了一個能卸下整日疲憊、輕鬆品嚐道地日式熱食的日常小角落。

復古紅磚工業風，溫暖黃光氣氛佳

拐進林森北路特有的條通巷弄，銀角酒場以現代工業風的木質大招牌取代了傳統居酒屋的紅燈籠，門口擺放的巨大木桶裝飾極具辨識度。透過大面積的黑色窗格玻璃，能看見店內透出的溫暖黃光。走入店內，復古的紅磚牆與黑色的金屬工業吊燈巧妙融合，牆面貼滿了各式日式復古廣告海報，營造出充滿活力且放鬆的氛圍。木質桌椅安排緊湊，完美復刻了日本當地大眾酒場那種下班後能隨意走入、無拘無束的日常感。

貼心四入小份量，單人品嚐無負擔

攤開菜單，餐點主要以各式口味的章魚燒為核心，並搭配日式炒麵與鐵板料理等下酒菜。最值得稱讚的是，店家比照日本當地的點餐模式，提供了「4 入」的選項。對於只想微解嘴饞、單人用餐，或是想同時品嚐多種口味的顧客而言，這樣的份量設計極度友善。在價格方面，原味章魚燒 8 入約為 180 元，4 入則落在 100 至 110 元之間；起司明太子等特殊口味的 4 入價格約為 110 元，讓顧客能以合理的預算，輕鬆體驗正宗的日本風味。

原味柴魚爆漿燙，軟糯內餡高湯香

招牌的「原味章魚燒」上桌時，表層的柴魚片還隨著熱氣微微跳動。一口咬下，能明顯感受到與台式章魚燒截然不同的日式標準口感。內餡呈現半熟爆漿的軟糯狀態，散發出濃郁的高湯鮮甜，包裹著給料大方、咀嚼感十足的 Ｑ 彈章魚塊。若極度偏好台式那種卡滋卡滋的酥脆外皮，菜單上甚至幽默地提供了「炸花枝丸」的選項，巧妙滿足了不同顧客的飲食習慣。

起司明太子鹹香，搭配角嗨極解饞

喜愛濃郁風味的饕客，極度推薦「起司明太子章魚燒」。表層鋪滿了特調的明太子美乃滋與微微牽絲的融化起司，明太子的微辛鹹香與起司的醇厚奶味完美交融。搭配著軟糊燙口的章魚燒本體，濃郁的滋味在口中化開。這種極具份量感的重口味組合，最適合搭配一杯冰涼清爽的啤酒或是招牌角嗨，在碳水化合物與微醺酒精的交織下，帶來最純粹的療癒感。

銀角酒場-築地銀だこ 築地銀章魚燒

地址：10491台北市中山區林森北路121-1號

電話：02-2511 5557

營業時間：17:30–01:30

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