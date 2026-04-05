台北祇園禪院壽喜燒！頂級三大銘柄和牛桌邊服務，代官山花苑極致儀式感。

「祇園．禪院壽喜燒」以其寧靜的日式禪風與頂級肉品聞名。店內主打米澤牛、宮崎牛與雪姬牛等日本三大銘柄和牛，並提供全程桌邊服務與代官山花苑的客製化花束服務。

在台北尋覓一間兼具頂級食材、高雅裝潢與極致隱私的壽喜燒，鄰近捷運六張犁站的「祇園．禪院壽喜燒」絕對是名列前茅的指標名店。作為知名壽喜燒品牌「橋山」的姐妹店，禪院以「靜・和・本真」為核心精神，將京都祇園職人的細膩款待哲學與台灣溫潤的宴席文化巧妙揉合。店內不僅提供米澤牛、宮崎牛、雪姬牛等極致珍稀的日本三大銘柄和牛，更具備完善的全程桌邊代烤服務。此外，餐廳特別與「代官山花苑」合作推出花束一條龍服務，讓商務宴客、週年慶祝或浪漫約會的儀式感完美升級，是一場跨越日台、風味與文化並陳的頂級餐桌饗宴。

樂利路巷弄尋幽 獨立包廂隱私高

禪院壽喜燒隱身於大安區樂利路的靜謐巷弄中，距離捷運六張犁站步行約 10 分鐘。餐廳入口處設有充滿禪意的水池造景，成功將城市的喧囂隔絕於外。店內空間全面採用包廂式設計，共規劃了 9 間分別可容納 4 人至 6 人的獨立包廂，部分包廂更配有富士山背景或精緻微縮庭園景觀。若有大型聚餐需求，亦可將相鄰包廂的隔板移除打通，極高的私密性與彈性的空間配置，完美契合各式商務餐敘與家族聚會。

三大銘柄和牛選 關西壽喜桌邊烤

肉品選擇是禪院的靈魂所在。店內嚴選日本極具代表性的三大銘柄牛：孕育自山形縣嚴寒氣候、帶有細膩甜味的「米澤牛」；油花分布細緻均勻的「宮崎牛」；以及來自北海道、風味純淨柔和的「雪姬牛」。在烹調上，餐廳採用正宗的關西風壽喜燒作法。服務人員會先以和牛油熱鍋，加入日本大蔥提香與中雙糖，再倒入以山利濃口醬油、頂級柴魚、昆布熬製的獨家壽喜燒醬。高溫讓和牛表面微焦鎖住油脂，肉香瞬間四溢。

翼板肋眼油花美 生食雞蛋配越光

針對不同部位的和牛，口感亦有鮮明層次。「板腱」帶有 Ｑ 彈嫩筋，富含膠質且具嚼勁；「翼板」的細密油花在琥珀色醬汁中迅速融化，釋放濃郁奶油香，入口即化；而被譽為老饕肉的「肋眼上蓋」，纖維極度柔軟，脂甜與滑順感交織，堪稱極品。將鮮嫩的和牛沾附生食級雞蛋液一同入口，是品嚐壽喜燒最經典的日式吃法，搭配晶瑩飽滿的日本越光米，香甜米粒裹著鹹甜醬汁，帶來最純粹的滿足感。

時蔬豆腐吸湯汁 松露滑蛋作收尾

豐盛的蔬菜盤同樣不容小覷，番茄、香菇、絲瓜等當季時蔬，以及口感綿軟的鱈寶與大塊豆腐，在壽喜燒醬與昆布醬汁中細火慢燉，完美吸附甘甜精華，為這場饗宴增添了清爽的味覺層次。享用完鍋中精華後，服務人員會將剩餘的醬汁與新鮮蛋液熬煮成半熟滑蛋，鋪於越光米上並點綴黑松露，以一碗香氣撲鼻的松露滑蛋蓋飯作為鹹食的完美收尾。

海膽豆腐帝王蟹 精緻甜點選擇多

在前菜與附餐部分，同樣展現了高端餐飲的水準。「日本海膽烏魚子粉豆腐」結合了滑嫩粉豆腐、鮮甜海膽與口感啵啵的烏魚子；「帝王蟹茶碗蒸」則大氣鋪滿蟹肉與鮭魚卵，內藏鮮嫩干貝與小卷；「玉露鮮蝦真丈湯」以 100% 蝦肉製作的飽滿蝦球搭配大蛤蜊，湯底清鮮。餐後甜點提供 5 款極具巧思的選擇，如外酥內軟的「手工港式芝士豆腐奶」、層次豐富的「禪院手工鳳凰酥」，以及獨特的「法式烏龍梅子馬卡龍」，為味蕾帶來多元的驚喜。

代官山花苑合作 客製花束極致推

除了極致的美食饗宴，禪院壽喜燒最令人驚豔的加值服務，莫過於與鄰近「代官山花苑」合作推出的「花束一條龍服務」。顧客只需在訂位時加註需求或直接私訊花苑，確認預算與花朵色系風格，花藝師便會量身打造專屬的鮮花或永生花禮，並準時於用餐前佈置於包廂桌面上。免去了自行攜帶花束的繁瑣與不便，讓慶生、告白或紀念日的驚喜與儀式感毫無破綻，完美成就一場無可挑惕的頂級約會體驗。

祇園.禪院壽喜燒專門店

營業時間：週一到週日 17:30–22:30​

店家電話：0227325578

店家地址：106臺北市大安區樂利路11巷22號

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