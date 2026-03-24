台北東區蔦燒居酒屋！必點手工雞肉丸，獨家蔦球與清酒絕配。

隱身台北東區安和路巷弄內的「蔦燒日式居酒屋（安和店）」結合了「PS Sake Bar 日本酒食処」，以極高性價比的精緻串燒與豐富的日本清酒酒藏聞名。

在居酒屋林立的台北東區，位於捷運忠孝敦化站周邊巷弄的「蔦燒日式居酒屋（安和店）」憑藉著扎實的炭烤功力與極佳的用餐氛圍脫穎而出。這裡不僅是一間提供道地日式串燒的質感食堂，同時也是專業的「PS Sake Bar 日本酒食処」。從極致鮮甜的季節刺身、火候精準的厚切牛舌，到層次豐富的清酒煮蛤蜊，每一道料理皆展現了對食材的極致講究。搭配店內專業推薦的各式日本清酒，無論是週末夜的熱鬧聚會或是特殊的節日慶祝，皆能在此獲得視覺與味覺的雙重滿足。

季節刺身超鮮甜，蒜醬牛肋配雞翅

定價 510 元的「季節刺身五品」是極具水準的開場冷盤。依據當季食材精心搭配的生魚片光澤透亮，切割工整且擺盤精緻，入口即化的鮮甜口感完美呼應了頂級居酒屋的水準。熱食部分，190 元的「蒜醬牛肋（穀飼）」選用油脂細密的穀飼牛肋，炭烤至表面微焦後搭配自製蒜香醬汁，肉質軟嫩且層次感十足；而 170 元的「塩燒雞翅」則完美展現了師傅的烤功，金黃酥脆的外皮緊緊鎖住鮮嫩肉汁，僅以細鹽調味便能帶出純粹的鹹香滋味，是極佳的下酒良伴。

柳葉魚配關東煮，塩烤厚切香牛舌

定價 200 元的「柳葉魚一夜干」將鮮味完美濃縮，烤至外皮酥香，咬下時飽滿的魚卵帶來綿密濃郁的口感，越嚼越香。若想來點溫潤湯品，300 元的「關東煮七品盛合」絕對必點。軟嫩的蘿蔔與 Ｑ 彈的魚板吸飽了深厚底蘊的高湯精華，風味層層堆疊。重頭戲則是 310 元的「塩烤厚切牛舌」，厚切規格讓牛舌在炭火上烤出酥脆邊緣，同時鎖住鮮嫩肉汁，彈牙有勁的口感與純粹的鮮甜相互交織，是牛舌愛好者絕對不容錯過的極致享受。

清酒煮蛤蜊鮮甜，明太子搭雞腿肉

湯品部分的亮點為 280 元的「日本酒煮蛤蜊（純清酒）」。以純清酒為基底蒸煮，厚實飽滿的蛤蜊完整釋放鮮甜海味，酒香與鹹鮮交織出的湯汁精華令人回味無窮。串燒類極度推薦 200 元的「明太子雞腿肉」，保留自然焦香的鮮嫩雞腿肉，豪邁地裹上微辣鹹香的明太子醬，兩種風味在口中完美融合。而定價 170 元的招牌「蔦燒手工雞肉丸」，則將雞肉末與雞軟骨手工捏製，口感滑順中帶有脆骨嚼勁，搭配濃郁的鹹甜醬汁與生蛋黃液，風味圓潤迷人。

西京燒佐松阪豬，鮑魚蛤蜊雞白湯

喜愛味噌風味的食客，必點 270 元的「松阪豬西京燒」。甜鹹的味噌醬香完美滲入松阪豬的油脂紋理中，炭烤後表面呈現迷人的焦糖色澤，豬頸肉特有的嚼勁與甘醇醬香完美交融。若想暖胃，360 元的「鮑魚蛤蜊雞白湯」以慢火熬煮出乳白色的濃郁湯底，雞骨的甘醇與鮑魚、蛤蜊的海鮮甜味相互輝映，喝起來溫潤不油膩。定價 330 元的「魷魚一夜干」與 290 元的「醬烤鮑魚」同樣是極佳的海鮮燒烤選擇，前者肉質厚實彈牙、回甘悠長；後者則以特調醬汁炙烤，軟中帶 Ｑ 且鮮味十足。

特製牛筋最入味，醬燒雞皮超平價

定價 220 元的「特製牛筋煮」展現了極具耐心的燉煮功力，牛筋膠質完全釋放且入口即化，甘甜醇厚的醬汁令人難忘。高性價比的串燒更是令人驚豔，僅需 100 元的「醬燒雞皮」烤至油脂逼出、極度酥脆，裹上甜鹹醬汁後口感絕佳；而 150 元的「雞屁股（去骨）」經過貼心的去骨處理，豐厚的油脂在炙烤後香氣爆發，外酥內嫩且極度下酒。主食部分可選擇 250 元的「鮭魚炒飯」，米飯粒粒分明且裹滿鮭魚油脂與油香，是完美的收胃佳餚。

獨家蔦球極酥脆，清酒酒藏超豐富

餐後甜點必點 140 元的「獨家蔦球（4 顆）」。炸至金黃酥脆的外皮包裹著鬆軟微甜的麵包體，搭配黃豆粉與細膩的煉乳一同享用，口感扎實且香氣迷人。飲品方面，店內豐富的清酒酒藏從入門款至純米大吟釀皆一應俱全，服務人員會提供專業的餐酒搭配建議；若不喝酒的顧客，店內亦提供多款無酒精飲品可供選擇，確保每一位來訪的賓客皆能盡情享受這場東區巷弄內的高質感日式饗宴。

蔦燒日式居酒屋-安和店 & PS Sake Bar 日本酒食処

營業時間：週一到週日 17:00–00:00​

店家電話：0227505778

店家地址：106臺北市大安區安和路一段49巷23號

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