Munchies Mafia歐式三明治，必吃流心巴斯克，外國主廚坐鎮。

台北市民大道「Munchies Mafia」由外國主廚坐鎮，主打正統歐式三明治與極致流心巴斯克蛋糕，是寵物友善的街頭風格質感小店。

位於台北捷運忠孝復興站附近、市民大道旁的「Munchies Mafia」，是 IG 上討論度極高的口袋名單。這間店由兩位外國主廚親自坐鎮，以歐洲街頭飲食文化為靈感，提供道地的歐式三明治與甜點。店面空間雖迷你，多為半開放式戶外吧檯，卻充滿隨興自在的氛圍。除了講究的三明治，這裡更被網友點名為「台北巴斯克」必吃名單，是適合三五好友聚餐或帶著毛小孩輕鬆享用的質感好店，2026 年初探店後證實其名不虛傳。

歐洲街頭氛圍，寵物友善餐廳

店內空間十分迷你，座位數不多，僅約六至七個位置，主要以半開放式的戶外吧檯區為主，營造出濃厚的歐洲街頭隨興氛圍。這種自在的環境非常適合三五好友小聚，或是單人外帶享用。店內由兩位外國主廚親自坐鎮，這也是料理能如此道地的原因之一。此外，這裡對寵物相當友善，並提供 Line Pay 等多元支付方式，讓顧客在享受美食的同時，也能體驗到便利與舒適的服務。

酸種麵包夾嫩牛，義式鮪魚醬提味

三明治系列首推「GOD SAVE THE BEEF」，選用烤得極致酥脆的酸種麵包，雖然口感略顯刮嘴，但瑕不掩瑜。內餡夾入嫩口卻保有咬勁的英式燒牛肉，搭配獨特的義式鮪魚醬，風味獨特。酸種麵包微微的酸香氣息巧妙中和了肉品的油脂感，讓整體吃起來層次豐富且不膩口。這款屬於慢烤肉類三明治（Slow Cooked Meat），絕對是展現主廚功力與食材講究的代表作。

松露佛卡夏濃郁，開心果可頌酥脆

不吃牛的朋友也有精彩選擇，「OMERTA」以鬆軟帶有迷迭香氣的佛卡夏為基底，夾入厚實黑胡椒火腿、莫札瑞拉起司與靈魂松露醬，濃郁脂香令人回味。喜歡酥脆口感則推薦「WINNER JACKPOT」，雖非店家預設推薦組合，但可頌的極致酥脆搭配帶有開心果碎的火腿與清爽絲綢起司，表現相當亮眼。青醬的點綴更為整體增添了一抹清新的異國風情，三種麵包體各有千秋，滿足不同口感偏好。

必吃流心巴斯克，焦糖色澤濃郁香

如果來到這裡只能選一樣甜點，那絕對非「巴斯克起司蛋糕」莫屬。這款被譽為「沒吃會後悔」的人氣甜點，表層烤出迷人的焦糖色澤，切開後內裡呈現完美的流心狀態。口感濃郁滑順卻一點也不膩口，起司香氣非常扎實，甜度控制得恰到好處。即便剛吃完份量十足的三明治，這款蛋糕依然有讓人一口接一口的魔力，難怪能成為台北巴斯克蛋糕的必吃指標。

巴斯克蛋糕奶昔，肉桂米香飲清爽

店內的創意飲品同樣充滿亮點，首推將整塊蛋糕精華融入的「巴斯克起司蛋糕奶昔」，喝起來奶香濃郁，罪惡感十足卻極度療癒。若想解膩，則推薦「墨西哥米香飲風味奶昔」，加入了肉桂與米香的獨特調性，清爽風味正好平衡了肉類三明治的厚重感。無論是追求極致濃郁的起司控，還是喜歡異國清爽風味的食客，這裡的飲品都能提供頂級的感官享受，為這頓歐式饗宴畫下完美句點。

Munchies Mafia Taiwan

營業時間：週二到週日 11:00–20:00​

店家地址：106臺北市大安區市民大道四段46號

