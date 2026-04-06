內科下班微醺必衝！鑫鱻熱炒百元起，白飯無限續碗超解壓。

瑞光路上的「鑫鱻熱炒店」，憑藉百元起的平價消費與白飯吃到飽的誠意，成為內科上班族們最愛的下班聚餐聖地。

內科人的解壓首選就在這裡！瑞光路上的「鑫鱻熱炒店」不僅地理位置極佳，距離捷運港墘站僅需步行不到 10 分鐘，更是內湖一帶極具代表性的平價熱炒指標。這裡主打選擇多樣化的台式快炒，從生猛海鮮到經典鐵板料理一應俱全。店內氛圍熱鬧非凡，充滿了道地的台式煙火氣，最適合在忙碌的一天結束後，約上三五好友大口喝酒、大聲聊天。內用更貼心提供白飯無限量供應，保證讓每位飢腸轆轆的上班族都能吃得飽足且過癮，是瑞光路上極高性價比的日常聚餐備案。

瑞光路邊煙火氣，內科下班解壓地

走進內湖瑞光路，鑫鱻熱炒絕對是工程師們的「深夜食堂」。店面外觀是標準的生猛海鮮風格，門口活水魚缸展現食材鮮度。用餐環境寬敞且冷氣強勁，即便在炎熱夏日品嚐熱炒依然舒爽。這裡沒有安靜清幽的矯情，只有充滿活力的喧囂氛圍，無論是想大聲抒發工作壓力，還是想與夥伴盡情乾杯，這種熱鬧的台式快炒日常，正是內科人收工後最需要的療癒時光。

白飯無限續碗爽，快炒百元種類多

這裡最受推崇的特色，莫過於誠意十足的「白飯吃到飽」。對於剛結束高強度工作的上班族來說，香噴噴的白飯就是最純粹的救贖。菜單品項豐富，雖然多數菜色因物價微調至 150 至 200 元之間，但依然保有許多百元出頭的親民選項。店家上菜速度極快，能迅速填補空虛的胃。整體呈現穩紮穩打的道地風味，不僅圖個方便，更是買份熱鬧與飽足，堪稱內湖熱炒界的長青指標。

椒鹽龍珠嚼勁足，鐵板牛柳醬香濃

熱炒店的靈魂首推「鹽酥龍珠」，外酥內 Ｑ 的魷魚嘴裹滿厚實椒鹽香氣，搭配炸花生與蔥花，每一口都是下酒神菜。而「鐵板牛柳」則展現了極致的重口味魅力，黑胡椒醬汁濃郁下飯，雖然底層鋪墊了份量驚人的豆芽菜，但牛柳與醬汁的完美融合依然讓人忍不住多續幾碗飯。此外，處理乾淨且充滿九層塔鹹香的「炒螺肉」，以及口感爽脆、火候十足的「炒地瓜葉」，也都是店內點閱率極高的白飯殺手。

酥炸蚵仔海味鮮，懷舊冷盤魚卵香

想要尋找辦桌記憶中的傳統滋味，這裡的「魚卵沙拉」絕對能勾起你的鄉愁。乾香的魚卵切片淋上滿滿美乃滋，鹹甜交織的口感既經典又耐吃。而「蚵仔酥」則裹上薄粉炸得金黃酥脆，咬下時仍保有鮮甜海味與飽滿水份，沾點胡椒鹽便能帶出最純粹的鮮美。加上口感外酥內嫩的「脆皮豆腐」與香辣過癮的「麻辣中卷」，鑫鱻熱炒以豐富的菜色層次，為內科人的夜晚畫下完美的美味句點。

鑫鱻熱炒店

所在地址：114臺灣台北市內湖區瑞光路288號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-24:00

店家電話：02 2658 6881

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