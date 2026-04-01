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2026 MSC地中海榮耀號開箱｜超豪華海上移動城堡！Yacht Club 尊享體驗、必拍施華洛世奇水晶旋梯攻略！

2026-04-09 02:25文字：靜怡＆大顆呆 
靜怡＆大顆呆

靜怡＆大顆呆

如果你正在考慮「第一次搭郵輪」或想升級更質感豪華的海上旅行，真的很推薦可以考慮「MSC地中海榮耀號」。

這次實際登船開箱後，真的會理解為什麼越來越多人愛上郵輪旅行，因為它根本就是一座會移動的度假村。

這不僅僅是一次航行，更是一場關於美學、味蕾與優質服務的豪華體驗。

特別的是這次還體驗了傳說中「船中之船」的MSC Yacht Club地中海遊艇會，讓我重新定義了郵輪旅遊的舒適天花板！

以前總覺得郵輪旅行好像很遙遠，但實際體驗後才發現原來可以這麼輕鬆！

不用一直換飯店、不用搬行李，就能在湛藍海洋上享受極致奢華的旅行，吃喝玩樂通通都在船上搞定。

MSC地中海郵輪是全球知名的郵輪品牌之一，以歐式優雅風格著稱。

MSC榮耀號特色：

• 現代化設計 + 義式奢華風格

• 超多娛樂設施（適合親子、情侶、長輩）

• 餐廳選擇豐富

MSC榮耀號目前多以台灣為母港航線出發，常見登船點為基隆港，航程通常為4-6天，常見的停靠地包含：沖繩、石垣島、宮古島、釜山、佐世保、鹿兒島、宮崎、福岡及紀州等。

登船流程比想像中簡單很多，跟搭飛機很像：

1. 提前抵達港口報到

2. 行李託運

3. 安檢 + 身份確認

4. 開始海上度假

👉 登船當天建議提早抵達基隆港（或出發港口），越早登船就能越早開始享用美食，並在人潮變多前先拍空景！

船上必拍！絕美打卡景點與設施亮點：

一踏上船就先被設計給驚艷到！MSC榮耀號處處是風景，以下幾個亮點，建議大家可以列入拍照清單。

• 80米海上超長LED天幕：精雕細琢 閃耀璀璨風華

這裡彷彿是整艘船的心臟！透過1,450塊LED屏幕與1.4億個LED燈泡交織，走在長廊上，天花板會隨時間變換畫面。

從藍天白雲到星空夜景，每一刻都像置身不同場景，真的會忍不住一直抬頭看。

• 施華洛世奇水晶旋梯：瞬息萬變 震撼視覺 驚艶感官

這是郵輪上的經典！運用61,440顆奧地利水晶打造，出自義大利工匠之手，每一步階梯都閃耀著璀璨光芒，是拍出名媛風大片的絕佳場景。

海上娛樂最高殿堂：視聽饗宴與多功能空間

地中海榮耀號的娛樂選擇多到讓人希望一天有48小時！從世界級的歌舞表演到沉浸式的奇幻秀，滿足所有旅客的期待。

｜劇院與表演：

• 倫敦大劇院：世界級歌舞表演

這裡根本就是海上的百老匯等級，每晚上演出倫敦西區風格的六部精彩大秀。

舞台設計華麗，融合了音樂短劇說唱橋段、馬戲與雜技等，帶來豐富多彩的全方位視聽饗宴。

• 360°旋轉木馬劇院：沉浸式體驗

這是一個斥資數百萬歐元打造的頂級空間，可容納427席，並配有130平米旋轉舞臺。

目前推出兩部專屬奇幻秀：糖果樂園（SWEET）與追尋心聲（MYüT），帶給觀眾前所未有的沉浸式觀賞體驗。

｜活力運動與博弈：

• 多功能運動館：活力四射 Day & Night

佔地390平方米，白天是揮灑汗水的運動場，適合打籃球、排球、網球；夜晚則變身為燈光閃耀的舞池，可以享受絢麗的狂歡之夜。

• 帝國娛樂場：豪華氣派空間

佔地1,400平方米，十足拉斯維加斯風格，這裡還設有VIP室，完美保護您的隱私。

整體氛圍很華麗，有種在國外賭場的感覺，就算不玩，也很值得進去感受氣氛！

高科技與親子樂園：大小朋友的歡樂天堂

除了視覺與味蕾的享受，地中海榮耀號還擁有多項創新的科技體驗與分齡樂園，讓整趟旅程充滿驚喜。

｜水上與創意樂園：

• 亞利桑那水上樂園：體驗水上飛行超快感

近8,000平方米的空間，擁有3條酷炫滑水道，滑水道速度很快，刺激感滿滿，大人小孩都會玩瘋！

• LEGO樂高創意樂園：孩子的想像力 創造世界無限大

對於帶小孩的家庭來說，這簡直是天堂。

色彩繽紛的空間，依據年齡分區，讓孩子在發揮想像力的同時，爸媽也能稍作休息。

｜高科技互動體驗：

• F1模擬賽車：感受F1的速度與激情

專業級配備，讓您化身F1職業賽車手，可以體驗漂移、甩尾、高速追車的超快感，還可以跟朋友比賽，超有競技感！

• 虛擬迷宮：VR奇幻體驗

沉浸式迷宮創造出身歷其境的擬真遊戲體驗，船上更有獨家授權的《刺客信條》等經典遊戲。

戴上設備後，真的會有「進入另一個世界」的感覺，特別適合喜歡電玩或科技感的人！

• 保齡球館：2條標準賽道

不受天氣影響的娛樂活動，適合跟朋友家人一起玩！

•  各式投幣式遊樂設施：歡樂不間斷

除了上述的大型主題設施，地中海榮耀號上還設有豐富的投幣式遊樂區，非常適合在航行間隙或餐後帶小朋友來場小競賽！

• 海上度假的最美風景：沉浸式泳池時光

在MSC榮耀號上，無論是想找個安靜角落曬出健康的小麥色肌膚，還是想和家人來場清涼的戲水賽，這裡都有最適合您的空間。

船上有多個泳池及SPA按摩池，像是位於15層的氛圍泳池、大峽泳池，以及16層的天際綫泳池。

其中氛圍泳池面積約1,500平方米，為主泳池區域，夜間搭配巨型LED螢幕與繽紛燈光，適合舉辦派對。

MSC Yacht Club 地中海遊艇會：尊寵的「船中之船」

如果您追求極致的隱私與個人化服務，MSC的Yacht Club (遊艇會) 絕對是首選。

它主打「船中之船（Ship within a Ship）」的概念，這是一種在郵輪內部打造的獨立奢華空間。

Yacht Club 專屬體驗：

• 獨立私密空間：專屬登船通道、禮賓服務與24小時管家服務。

• 頂級餐飲尊享：專屬餐廳、泳池與休息室，與一般旅客完全區隔。

• 無壓力的假期：享受VIP等級待遇，隨時隨地感受尊寵禮遇。

👉 完全與一般旅客分開！真的有種住在「郵輪行政樓層」的感覺。

YC 陽台艙豪華套房：海上私邸的美好享受

一打開房門的瞬間，真的會有種「這不是郵輪，是高級飯店吧？」的感覺。

整體空間比想像中寬敞很多，設計走低調奢華路線，色調溫潤舒服，不會有壓迫感，房內配置也很完整，從柔軟的大床、沙發休息區，到充足的收納空間，讓人感覺自在美好。

最加分的，還有這個專屬陽台。

推開門就是一整片海景，白天可以坐著放空看海，晚上吹著海風聽海浪聲，那種療癒感真的很難形容。

陽台房：親子出遊也很OK的四人房配置

房型是可以彈性變成四人房的設計，像這間就是兩張單人床（可合併成雙人床）+ 上下舖設計（大人小孩都適合）。

👉 一家四口入住完全沒問題，而且空間不會過於擁擠。

整體風格走的是溫潤簡約路線，搭配柔和燈光，其實蠻有飯店感的。

這個房型很推薦給親子家庭、朋友一起出遊，或是想要有陽台但預算不用到頂級的人，既能享受海景，又兼顧空間與價格，整體CP值很高！

味蕾的極致盛宴：IL Ciliegio & Le Cerisier 餐廳

這次我們安排在櫻桃餐廳用餐，室內裝潢採用迷人的梧桐暖金配色，整體氣氛典雅大氣，讓人彷彿置身於歐洲高級餐廳。

這裡提供精緻的套餐形式，最大的亮點在於彈性的點餐方式，從前菜、主菜到甜點，都能隨心所欲地挑選喜愛的品項與份數。

完全就是想吃幾道就點幾道、想吃多少就點多少，也就是吃到飽的概念。

舌尖上的環球旅行：多元異國特色餐廳

除了免費餐廳與全天候供應的自助餐外，MSC榮耀號更有多間自費特色餐廳。

像是：Kaito Teppanyaki  海渡日式鐵板燒、Butcher's Cut Steakhouse 美式牛排屋、Hola! Tacos Bar 墨西哥料理、海中閣火鍋等，讓大家即使在公海上，也能隨時開啟一場味蕾的環球之旅！

優惠筆記！現在預訂最划算

想要親自體驗這趟尊寵航程嗎？以下官方優惠資訊請務必收藏：

MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站： https://pse.is/8h45rt

MSC地中海郵輪官方 Facebook： https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan

💰 限時搶購優惠：

早鳥優惠： 即日起至4/30前訂購，每房現減 $5,000！

第2人半價： 即日起至4/30，針對2026夏季限定航次指定艙房，享同房「第2人半價」優惠！

(優惠艙房數量有限，恕無法與早鳥優惠併用)。

想預訂的朋友，可洽詢MSC榮耀號在台銷售聯盟旅行社：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰。

選擇MSC地中海榮耀號，真的會讓人重新定義「旅行」。

✔ 不用換飯店

✔ 吃喝玩樂全包

✔ 還能每天看海發呆

如果你想要一趟放鬆又有質感的旅行，郵輪會是不錯的選擇。

而如果你想更奢華一點，直接選Yacht Club就對了。

快趁著優惠期間，規劃您的下一趟海上奇幻之旅吧！

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！


















































































































































































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