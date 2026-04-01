大阪旅遊第八天，我們安排了一個比較輕鬆的早上行程。

前往位於飯店附近、擁有巨無霸獅子殿的「難波八阪神社」，從飯店走過來只要幾分鐘，完全不費力。

大阪景點「難波八阪神社」超好拍巨大獅子殿！鯛魚造型籤詩、開運祈福必拜，鄰近難波站！

難波八阪神社就位在熱鬧的難波一帶，距離心齋橋、大阪日本橋、黑門市場等景點不遠，行程可以安排一起。

📍景點資訊｜難波八阪神社

地址： 〒556-0016 大阪市浪速区元町 2-9-19

電話： 06-6641-1149

開放時間： 06:00~17:00

📍交通方式：

地下鐵御堂筋線・四橋線「大國町站」步行約6分鐘。

南海電鐵「難波站」步行約6分鐘。



來這裡的重點絕對是這個，超巨大獅子頭的「獅子殿」！

站在巨大獅子殿前，那種視覺震撼力，真的會忍不住驚呼：「好壯觀啊！」

難波八阪神社的歷史非常悠久，自古以來就是難波一帶的守護神，獅子殿則是在1974年（昭和49年）重建的。

高12公尺、寬11公尺，造型非常霸氣，傳說獅子張開的大嘴巴可以「吞噬厄運、帶來好運」，也象徵開運與勝利。

來到難波八阪神社，除了吸睛的巨大獅子殿之外，本殿也是不可錯過的區域。

相較於外觀張力十足的獅子殿，本殿承襲了日式傳統神社的建築風格，散發著一股讓人心靈沉靜的力量。

參拜後，別忘了到一旁的社務所逛逛。

這裡就像神社的小窗口，可以購買各式各樣的御守與祈福小物，像是常見的平安御守、開運御守，還有學業、事業等不同種類，可以依自己的需求挑選。

難波八阪神社限定的「獅子頭御守」及繪馬都很有特色。

還有各種可愛的造型詩籤，像是鯛魚、扇子等，無論是想要看運勢還是收藏、紀念都很棒。

兩個孩子各自挑選了不同的籤詩體驗，一個選了超可愛的「鯛魚籤」，另一個則選了造型精緻的「扇子籤」，小小一把扇子展開後就是籤詩內容，既特別又很有紀念價值。

看著他們認真選擇、打開籤詩的模樣，也讓這趟神社之旅，多了一份屬於孩子們的美好回憶。

難波八阪神社佔地不大，是一個不用花太多時間，但卻讓人會留下記憶點的景點，尤其那個巨大獅子頭真的很值得親眼看看！

如果你來到難波附近，真的很推薦安排一點時間來走走。

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每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！

























































































































