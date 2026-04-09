正興街老字號必衝！台南泰成水果店，半顆哈密瓜草莓冰超夢幻。

「泰成水果店」憑藉著浮誇的半顆哈密瓜容器與鮮甜果香，成為正興街最具代表性的排隊名店。

漫步在台南中西區的正興街，很難不被這間飄香多年的老字號「泰成水果店」吸引。這裡沒有華麗的裝潢與強勁的冷氣，卻有著最純粹的老店氣息與滿坑滿谷的新鮮水果。招牌的哈密瓜冰不僅顏值極高，更是將水果的自然甜味發揮到淋漓盡致。不管是鋪滿鮮豔草莓的夢幻組合，還是帶有獨特層次感的芭樂雪酪，每一口都是夏季台南最消暑的救贖。趁著 2026 年 4 月微熱的午後，即便需要排隊也值得一試，感受這份將水果、雪酪與創意完美結合的台南療癒滋味。

正興街頭老牌店，滿坑滿谷鮮果香

泰成水果店是台南在地極具人氣的冰品老店，店面保留了古樸的質感，外頭堆放的水果山就是新鮮的最佳證明。這裡堅持選用當季最好的食材，將創意融入傳統果汁店，轉化為高顏值的浮誇冰品。雖然室內座位無冷氣，但在南台灣炎熱的周六，吃著冰消暑反而更有老派約會的浪漫感。即便到了 2026 年，這裡依然是觀光客與老饕交織的熱點，看著老闆俐落處理水果的身影，就是這座城市最美的味覺日常。

半顆哈密當容器，夢幻草莓堆成塔

店內的靈魂主打「草莓瓜瓜冰」，直接大膽使用半顆哈密瓜作為水果碗，視覺效果直接拉滿。碗底填滿了細緻清爽的哈密瓜雪酪，每一口都能吃到濃郁的果香與沁涼感。最吸睛的莫過於上層堆疊如小塔般的鮮紅草莓，酸甜滋味與哈密瓜的自然甜度相互交織，甜而不膩且極度療癒。對於草莓控來說，這碗冰不僅僅是視覺上的打卡神物，更是將新鮮草莓與雪酪口感處理得恰到好處的夢幻逸品。

芭樂雪酪三重奏，清爽回甘層次豐

若是追求更豐富的味覺體驗，「芭樂雪酪瓜瓜冰」絕對會讓你驚艷。這款冰品展現了極強的層次感，底層鋪墊著綿密且帶有自然甜香的香蕉雪酪，上層則疊加了雙重風味的芭樂：土芭樂雪酪帶著獨特的清香微甜，而紅心芭樂雪酪則是果韻更為濃醇。3 種風味在舌尖上交疊，每一口都能感受到不同水果帶來的驚喜，清爽且帶有記憶點的層次感，讓這碗冰成為水果控心中無可取代的夏日首選。

府城午後避暑地，打卡必吃消暑冰

原本以為這類浮誇冰品只是好看，沒想到泰成水果店將甜度與清爽感拿捏得剛剛好，完全展現了老店對食材的挑剔。雖然 1 份冰品的尺寸較為精緻，但 4 個女生分享 2 款口味剛好飽足且不負擔。如果你正在尋找台南中西區的必吃甜點，或想感受老台南冰店的獨特氛圍，這間泰成水果店絕對值得收入口袋名單。在充滿煙火氣的正興街，挖起一勺清甜的哈密瓜雪酪，就是最正宗的台南慢生活享受。

泰成水果店

地址：台灣臺南市中西區正興街80號

電話：06-2281794

營業時間：星期一～五12:00 – 18:00；星期六～日12:00 – 19:00（週三公休）

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