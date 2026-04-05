台中北區必吃ＱＱ田甜品工坊！日式草莓芒果雪花冰，芋頭顆粒芋圓超Ｑ彈。

「ＱＱ田甜品工坊（台中大義店）」主打日式細緻雪花冰與傳統手作豆花。店內必吃的草莓芒果雙拼雪花冰，以及吃得到扎實芋頭顆粒的手工芋圓，是當地極具人氣的質感療癒甜品。

在台中尋覓兼具視覺與味覺的高顏值冰品，「ＱＱ田甜品工坊（台中大義店）」絕對是不可錯過的口袋名單。品牌秉持著手作與真材實料的核心理念，巧妙結合了日式細緻雪花冰工藝與台灣經典的古早味甜品。走入店內，溫暖的木質調裝潢營造出宛如置身日本茶屋般的靜謐氛圍。無論是炎炎夏日渴望一碗清爽的果香雪花冰，或是微涼天候想品嚐滑嫩豆香的傳統豆花，這裡皆能完美滿足。近期店家更配合台中市工策會舉辦的「冰品甜品地圖」活動，成為極具討論度的熱門打卡地標。

草莓芒果酸甜伴 奶蓋雪花綿密融

店內最具視覺與味覺雙重衝擊的代表作，非「芒果尬草莓」莫屬。以濃郁的牛奶雪花冰為基底，口感細緻綿密且入口即化。上方鋪滿了新鮮的芒果與草莓，並淋上特製的酸甜草莓醬，讓果香層層堆疊，風味清爽而不膩口。最頂層更覆蓋了一層滑順的奶蓋，讓整體的酸甜果香中帶有柔和的醇厚奶香，完美展現了季節水果冰的極致層次。

古早豆花香氣醇 手作芋圓口感佳

若偏好傳統台式甜品，店內的「傳統豆花」絕對能讓人一試成主顧。豆花採用日式手藝製作，質地滑嫩細緻，散發著自然濃郁的豆香，無論冷熱皆極具風味。配料部分更是誠意十足，手作芋圓能咀嚼到扎實的芋頭顆粒，香氣四溢；搭配口感綿密的薏仁與帶有天然甜味的蜂蜜珍珠，整體層次豐富，是一碗將古早味完美升級的高質感甜品。

官方地圖集章樂 嚴選好禮抽獎多

除了品嚐精緻的冰品與豆花，目前ＱＱ田甜品工坊更參與了由台中市工策會主辦的「甜進台中！冰品甜品地圖」活動。自 2026 年 3 月 2 日至 5 月 4 日期間，顧客只需加入官方 LINE 帳號，並於合作店家單筆消費滿 50 元即可獲得 1 點。每人最高可累積 6 個章，等同兌換 6 次抽獎機會。活動期間連續 10 週抽出多項驚喜好禮，包含咖啡豆、一口太陽餅與各店聯合優惠券等，是品嚐甜點之餘不可錯過的超值回饋。

QQ田甜品工坊（台中大義店）

店家地址：404台灣臺中市北區大義街136 號

店家電話： 04 2235 4065

營業時間：星期二～星期日 12:00 – 22:00

延伸閱讀

台中勤美Celaffee！摩登復古咖啡廳，必吃開心果提拉米蘇。

台中大里新開幕！喜辰茶餐廳30年港點功力，必點爆漿珍奶西多士。

台中芳塢碼頭麻糬草莓季新品登場，手工現包爆餡雲朵系列超療癒。