> 美食 > 台中芳塢碼頭麻糬草莓季新品登場，手工現包爆餡雲朵系列超療癒。

台中芳塢碼頭麻糬草莓季新品登場，手工現包爆餡雲朵系列超療癒。

tiger Walker 玩樂季芳塢碼頭專業麻糬西屯店芳塢碼頭專業麻糬芳塢碼頭
2026-02-21 09:00文字：貪食瑞秋a口袋名單 
貪食瑞秋a口袋名單

貪食瑞秋a口袋名單

台中人氣老店「芳塢碼頭專業麻糬」草莓季登場！必吃手工現包爆餡草莓麻糬，與夢幻好拍的雲朵系列。

每到冬天草莓季，甜點控的雷達絕對不能錯過台中這家老字號——「芳塢碼頭專業麻糬」。這間在地經營超過 15 年的人氣名店，以堅持每日純糯米手工現做、現點現包聞名，累積了深厚的職人經驗。今年草莓季更是火力全開，推出一系列讓人少女心噴發的新品。不論是將整顆草莓豪邁包入的「莓美椰綠豆」與「莓美紫薯」，還是造型夢幻、淋上鹹甜奶醬的「莓美雲朵系列」，每一款都完美結合了 Q 彈麻糬與多汁草莓。位於台中科博館附近的西屯店生意極好，想品嚐這份季節限定的酸甜滋味，絕對要手刀前往。

芳塢碼頭十五年職人堅持，手工現做口感彈

芳塢碼頭創立於 2008 年，至今已累積超過 15 年的製作經驗。店家最大的堅持就是每日使用純糯米手工現做，並且採現點現包的方式，絕不添加防腐劑，保留了古早味麻糬最純粹的靈魂。他們家的麻糬口感極佳，Q 彈帶勁卻完全不黏牙，咀嚼時還能感受到淡淡的米香。內餡給料更是大方濃郁，是近期吃到表現最亮眼的麻糬之一，好吃到讓人忍不住想多買幾盒傳統口味回家慢慢享用。

台中科博館旁人氣名店，生意興隆排隊買

芳塢碼頭專業麻糬的西屯店地理位置相當優越，就位於台中科博館與西屯路附近，周邊交通便利。這家店在當地擁有極高的人氣，生意非常好，經常可以看到許多熟客一次就帶走好幾盒。雖然客人絡繹不絕，但店家依然堅持現點現做，確保每一顆送到客人手中的麻糬都是最新鮮的狀態。看著工作人員熟練地包餡、裹粉，那份對品質的堅持與用心，完全體現在每一顆飽滿圓潤的麻糬上。

莓美椰綠豆清甜爽口，層次豐富不膩口

這次草莓季的新品「莓美椰綠豆」讓人驚艷。店家使用香濃綿密的綠豆餡包裹住整顆新鮮草莓，最外層再滾上一圈椰子粉。一口咬下，首先感受到的是椰子粉的獨特香氣，緊接著是綠豆餡細膩淡雅的甜味，最後迎來草莓的清甜多汁。整體的口感溫潤協調，綠豆與草莓的組合意外合拍，完全不會感到甜膩，反而是越吃越涮嘴的清爽風味，非常適合喜歡嚐鮮的朋友。

莓美紫薯夢幻紫色吸睛，視覺味覺雙享受

另一款「莓美紫薯」則是視覺系甜點的代表。內餡選用細緻香甜的紫薯泥，同樣搭配酸甜多汁的新鮮草莓，外層再撒上紫薯粉，呈現出夢幻浪漫的紫色外觀。紫薯特有的香氣在咀嚼中慢慢散發，與草莓的果酸相互襯托，味道濃郁而有層次。這款麻糬不僅顏色漂亮超好拍，風味上也相當紮實，是兼具視覺美感與味覺享受的人氣款，推薦給喜歡芋頭或地瓜類甜點的饕客。

莓美雲朵系列淋醬夢幻，鹹甜奶醬超加分

本次最吸睛的莫過於「莓美雲朵系列」，共有可可與紫薯兩種口味。一顆顆軟 Q 的麻糬表面滾滿了可可粉或紫薯粉，再淋上店家自製的鹹甜奶醬，最後擺上新鮮草莓與彩色棉花糖點綴，整盒看起來就像一朵可愛的甜點雲。可可口味偏向大人系的苦甜風味，甜度較低；紫薯口味則香氣十足。奶醬的鹹甜滋味巧妙平衡了麻糬與配料的甜度，搭配草莓的微酸，口感豐富又充滿樂趣，打卡指數直接爆表。

草莓季限定數量有限，想吃美味要趁早

總結來說，如果你正在尋找台中必吃的草莓甜點或手工麻糬，芳塢碼頭專業麻糬絕對是首選。從每日現包的 Q 彈麻糬皮，到誠意滿滿的爆汁大草莓，每一口都能吃得到職人的堅持與季節限定的幸福感。不過要提醒大家，這些草莓系列商品都是季節限定，且每日手工製作數量有限，往往一出爐就被搶購一空。建議想要嚐鮮的朋友一定要趁早前往，以免錯過這一年一度的美味盛典。

芳塢碼頭專業麻糬西屯店

店家地址：404台灣臺中市北區西屯路一段379號 地圖
店家電話： 04-2326 1818
營業時間：星期一: 10:00 – 18:00

延伸閱讀

台中聖水洞水芹燒酒屋，全台首創水芹牛肉湯，嚴選和牛道地韓味。

台中米其林必比登推薦！尚牛二館現宰溫體牛肉火鍋，超嫩肉盤天天直送。

台中咖哩控必吃！壱絕咖哩直火炭燒每日限量80份，三倍海老濃蝦、豬頰咖哩推薦。

台中必吃複合式炸物！比臉大雞排鮮嫩多汁，六大澎湃套餐宵夜超滿足。

台中高顏值生甜甜圈！もも堂MOMO DONUT，水蜜桃與花生口味超特別。



 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
全聯草莓季！20款草莓甜點 草莓麵包領軍，草莓控25元就能吃到。
全聯草莓季！20款草莓甜點 草莓麵包領軍，草莓控25元就能吃到。
編輯 鄭雅之
苗栗公館福瑄食品花生糖禮盒，客家手工古早味，健康不黏牙年節首選。
苗栗公館福瑄食品花生糖禮盒，客家手工古早味，健康不黏牙年節首選。
貪食瑞秋a口袋名單
草莓控暴動！神旺普諾麵包坊推出草莓劍龍可頌，抹茶手指蛋糕草莓寶盒強勢回歸只要28元起。
草莓控暴動！神旺普諾麵包坊推出草莓劍龍可頌，抹茶手指蛋糕草莓寶盒強勢回歸只要28元起。
編輯 李維唐
挑戰今年最浮誇草莓系飲品 ，「白巷子 」草莓尬芝士奶蓋、綠茶凍打造多重口感。
挑戰今年最浮誇草莓系飲品 ，「白巷子 」草莓尬芝士奶蓋、綠茶凍打造多重口感。
肉依小姐吃什麼
草莓甜甜圈買6送2！Mister Donut草莓季甜甜圈7款新品，草莓優格生波堤必吃。
草莓甜甜圈買6送2！Mister Donut草莓季甜甜圈7款新品，草莓優格生波堤必吃。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

芳塢碼頭麻糬 西屯店

台中市北區西屯路一段379號
5