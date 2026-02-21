台中芳塢碼頭麻糬草莓季新品登場，手工現包爆餡雲朵系列超療癒。

台中人氣老店「芳塢碼頭專業麻糬」草莓季登場！必吃手工現包爆餡草莓麻糬，與夢幻好拍的雲朵系列。

每到冬天草莓季，甜點控的雷達絕對不能錯過台中這家老字號——「芳塢碼頭專業麻糬」。這間在地經營超過 15 年的人氣名店，以堅持每日純糯米手工現做、現點現包聞名，累積了深厚的職人經驗。今年草莓季更是火力全開，推出一系列讓人少女心噴發的新品。不論是將整顆草莓豪邁包入的「莓美椰綠豆」與「莓美紫薯」，還是造型夢幻、淋上鹹甜奶醬的「莓美雲朵系列」，每一款都完美結合了 Q 彈麻糬與多汁草莓。位於台中科博館附近的西屯店生意極好，想品嚐這份季節限定的酸甜滋味，絕對要手刀前往。

芳塢碼頭十五年職人堅持，手工現做口感彈

芳塢碼頭創立於 2008 年，至今已累積超過 15 年的製作經驗。店家最大的堅持就是每日使用純糯米手工現做，並且採現點現包的方式，絕不添加防腐劑，保留了古早味麻糬最純粹的靈魂。他們家的麻糬口感極佳，Q 彈帶勁卻完全不黏牙，咀嚼時還能感受到淡淡的米香。內餡給料更是大方濃郁，是近期吃到表現最亮眼的麻糬之一，好吃到讓人忍不住想多買幾盒傳統口味回家慢慢享用。

台中科博館旁人氣名店，生意興隆排隊買

芳塢碼頭專業麻糬的西屯店地理位置相當優越，就位於台中科博館與西屯路附近，周邊交通便利。這家店在當地擁有極高的人氣，生意非常好，經常可以看到許多熟客一次就帶走好幾盒。雖然客人絡繹不絕，但店家依然堅持現點現做，確保每一顆送到客人手中的麻糬都是最新鮮的狀態。看著工作人員熟練地包餡、裹粉，那份對品質的堅持與用心，完全體現在每一顆飽滿圓潤的麻糬上。

莓美椰綠豆清甜爽口，層次豐富不膩口

這次草莓季的新品「莓美椰綠豆」讓人驚艷。店家使用香濃綿密的綠豆餡包裹住整顆新鮮草莓，最外層再滾上一圈椰子粉。一口咬下，首先感受到的是椰子粉的獨特香氣，緊接著是綠豆餡細膩淡雅的甜味，最後迎來草莓的清甜多汁。整體的口感溫潤協調，綠豆與草莓的組合意外合拍，完全不會感到甜膩，反而是越吃越涮嘴的清爽風味，非常適合喜歡嚐鮮的朋友。

莓美紫薯夢幻紫色吸睛，視覺味覺雙享受

另一款「莓美紫薯」則是視覺系甜點的代表。內餡選用細緻香甜的紫薯泥，同樣搭配酸甜多汁的新鮮草莓，外層再撒上紫薯粉，呈現出夢幻浪漫的紫色外觀。紫薯特有的香氣在咀嚼中慢慢散發，與草莓的果酸相互襯托，味道濃郁而有層次。這款麻糬不僅顏色漂亮超好拍，風味上也相當紮實，是兼具視覺美感與味覺享受的人氣款，推薦給喜歡芋頭或地瓜類甜點的饕客。

莓美雲朵系列淋醬夢幻，鹹甜奶醬超加分

本次最吸睛的莫過於「莓美雲朵系列」，共有可可與紫薯兩種口味。一顆顆軟 Q 的麻糬表面滾滿了可可粉或紫薯粉，再淋上店家自製的鹹甜奶醬，最後擺上新鮮草莓與彩色棉花糖點綴，整盒看起來就像一朵可愛的甜點雲。可可口味偏向大人系的苦甜風味，甜度較低；紫薯口味則香氣十足。奶醬的鹹甜滋味巧妙平衡了麻糬與配料的甜度，搭配草莓的微酸，口感豐富又充滿樂趣，打卡指數直接爆表。

草莓季限定數量有限，想吃美味要趁早

總結來說，如果你正在尋找台中必吃的草莓甜點或手工麻糬，芳塢碼頭專業麻糬絕對是首選。從每日現包的 Q 彈麻糬皮，到誠意滿滿的爆汁大草莓，每一口都能吃得到職人的堅持與季節限定的幸福感。不過要提醒大家，這些草莓系列商品都是季節限定，且每日手工製作數量有限，往往一出爐就被搶購一空。建議想要嚐鮮的朋友一定要趁早前往，以免錯過這一年一度的美味盛典。

芳塢碼頭專業麻糬西屯店

店家地址：404台灣臺中市北區西屯路一段379號 地圖

店家電話： 04-2326 1818

營業時間：星期一: 10:00 – 18:00

