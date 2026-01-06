台中聖水洞水芹燒酒屋，全台首創水芹牛肉湯，嚴選和牛道地韓味。

台中精誠路新開幕「聖水洞水芹燒酒屋」，主打全台首創水芹菜牛肉湯與高規格和牛食材，是聚餐小酌的高 CP 值新選擇。

位於台中西區精誠路的「聖水洞水芹燒酒屋」，將近年韓國爆紅的「水芹菜飲食文化」原汁原味帶入台灣。老闆本身為知名餐廳「精誠壹山」的經營者，為了重現道地風味，特別邀請蔬菜職人在台灣契作栽培水芹菜，保留其獨特清香與口感。這裡不僅是韓式料理店，更是一間追求極致風味的特色餐廳，選用和牛、冷藏豬肉與高葉黃素機能蛋等高規格食材。

職人契作水芹菜，高規食材韓式氛圍

店家主打台灣少見的「水芹菜」入菜，這種蔬菜香氣類似香菜或茴香，尾韻濃郁且辨識度極高。為了確保品質，老闆特別找職人契作，從源頭把關。店內裝潢清新中帶有濃厚的韓式宵夜感，設有吧台與靠窗座位，半開放式廚房讓料理過程一目了然。食材選用更是打破一般韓式餐廳規格，使用和牛、冷藏豬肉以及有 10 倍葉黃素的金盞花飼養機能蛋，細節處處可見堅持。入座後會先送上涼拌杏鮑菇、韓式辣菜脯與辣豆芽等小菜，且皆可免費續加。

首創水芹牛肉湯，甘甜清燉和牛軟嫩

來到這裡必點全台第一家的「水芹菜牛肉湯」，湯頭清澈甘甜，宛如高級版的清燉牛肉湯。水芹菜的獨特香氣在尾韻慢慢浮現，不搶戲卻極為加分，搭配燉煮到軟透的白蘿蔔與層次乾淨的和牛，滋味迷人。另一道「麻浦陽地雪濃湯」也不容小覷，使用柔軟的油花豐富的和牛取代常見牛腱，乳白色的湯頭甘醇濃郁而不厚重，內含年糕片增加口感。隨餐附上一杯燒酒，加入湯中能瞬間提升香氣層次，主食則可選擇藜麥白飯或韓國冬粉。

水芹炒豬五花香，海鮮蒸蛋滑嫩鮮美

除了湯品，熱炒與烤物同樣精彩。「水芹菜炒豬五花」將水芹菜的草本香氣發揮得淋漓盡致，與冷藏豬五花一同拌炒，巧妙平衡了油脂，吃起來清爽不膩，是搭配燒酒的最佳拍檔。「鹽烤櫛瓜」雖簡單卻有驚喜，熟度掌握恰當，保水又香甜，附上鹽麻油、辣粉與生蒜片三種配料自由搭配。「海鮮蒸蛋」則使用高品質機能蛋製作，口感細緻滑嫩，內含珠貝與蛤蜊，每一口都充滿海鮮的鮮甜滋味。

嚴選食材用心料理，值得一試的優質韓料

聖水洞水芹燒酒屋不僅在食材上用心，更將韓國當紅的水芹菜文化完美移植。考慮到其嚴選的契作水芹菜、和牛等級肉品以及細膩的料理手法，即便是原價消費，依然是非常值得一試的優質餐廳。對於喜歡嘗試新口味、熱愛韓式料理或正在尋找聚餐地點的朋友來說，這裡絕對是不會後悔的選擇。

聖水洞水芹燒酒屋

營業狀態： 營業中

店家地址：403台灣臺中市西區精誠路11-4號

店家電話： 04 2327 6664

營業時間：

星期一: 11:30 – 14:30, 18:00 – 02:00

星期二: 休息

星期三: 11:30 – 14:30, 18:00 – 02:00

星期四: 11:30 – 14:30, 18:00 – 02:00

星期五: 11:30 – 14:30, 18:00 – 02:00

星期六: 11:30 – 14:30, 18:00 – 02:00

星期日: 11:30 – 14:30, 18:00 – 02:00

