台北江麻辣臭豆腐，冬季新品宮廷御膳，酸菜魚蒜香雞白鍋暖胃推薦。

平價連鎖「台北江麻辣臭豆腐」冬季強檔「宮廷御膳系列」登場！主打金湯酸菜鮮魚鍋與蒜吟雞白豚骨鍋，湯頭濃郁料多味美，是寒冬暖胃的高 CP 值首選。

隨著氣溫驟降，來一鍋熱呼呼的湯物最是享受。以招牌麻辣鴨血聞名的「台北江麻辣臭豆腐」，今年冬天突破傳統，推出霸氣十足的「宮廷御膳系列」。主打細火慢熬的古法煲湯概念，帶來酸爽開胃的酸菜魚與醇厚蒜香的雞白湯。這次造訪熱鬧的台中北屯東山店，親自品嚐這兩款兼具暖身與滋補的頂級鍋物，感受平價也能擁有的御膳級享受。

平價麻辣鍋霸主，冬季宮廷御膳登場

「台北江麻辣臭豆腐」長期以濃厚湯底與真材實料的鴨血臭豆腐聞名，是許多饕客心中的暖胃首選。近年品牌不斷創新，今年冬季推出的「宮廷御膳系列」更是一大亮點。強調古法煲湯與細膩滋補，讓平價小火鍋也能擁有頂級質感。本次用餐的東山店周邊熱鬧，店內環境舒適並提供飲料與醬料區，是適合闔家光臨的用餐好去處。

金湯酸菜鮮魚鍋，酸爽開胃魚肉細嫩

新品首推「金湯酸菜鮮魚鍋」，以誘人的金黃色濃湯為基底，融合了酸菜獨有的微酸香氣。湯頭喝起來暖胃順口不嗆辣，尾韻還帶有層層堆疊的鮮甜感。鍋內的主角鮮魚片口感細緻滑嫩，完全吸附了金湯的精華。最棒的是鍋底依然保留了招牌靈魂——軟嫩入味的鴨血與吸飽湯汁的孔洞臭豆腐，整鍋吃下來飽足感爆表。

蒜吟雞白豚骨鍋，雙湯底蒜香濃郁

喜愛濃厚口感的饕客必點「蒜吟雞白豚骨鍋」，這款湯底結合了「雞白湯」與「豚骨」雙重精華慢熬而成。湯色呈現乳白，入口即能感受到滑順的濃醇質感。整碗湯的靈魂在於濃郁的蒜頭香氣，先甜後香且不嗆鼻，尾韻帶有迷人回甘。鍋內的雞肉份量不少，久煮後依然保持軟嫩不乾柴，是寒流來襲時最溫暖的滋補選擇。

冬季暖胃鍋物首選，高CP值御膳享受

整體而言，台北江麻辣臭豆腐這次推出的「宮廷御膳系列」展現了品牌在湯頭研發上的用心。無論是酸香開胃的酸菜鮮魚鍋，還是醇厚濃郁的蒜吟雞白豚骨鍋，都成功跳脫了原本只有麻辣口味的印象。如果你正在尋找一鍋能真正暖身、料多實在且價格親民的冬季鍋物，不妨趁著新品上市期間，親自來體驗這場御膳級的美味享受。

台北江麻辣臭豆腐-東山店

營業狀態： 營業中

店家地址：406台灣臺中市北屯區東山路一段242號

網友評分：★★★★★★★★★ 3.7/5 ( 362人 )

店家電話：0971-253982

營業時間：

星期一: 11:30 – 23:00

星期二: 11:30 – 23:00

星期三: 11:30 – 23:00

星期四: 11:30 – 23:00

星期五: 11:30 – 23:00

星期六: 11:30 – 23:00

星期日: 11:30 – 23:00

