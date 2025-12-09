全聯必買燕麥零食！蕎拉燕麥涮嘴堅果燒開箱，麻辣花椒、蒜味香蔥超涮嘴，健康裸食超好吃。

蕎拉燕麥堅果燒在全聯就能買到，酥脆不油、鹹香剛好，是隨身包最方便的健康零食。

最近在全聯看到蕎拉燕麥推出的鹹口味涮嘴堅果燒，意外成為辦公室與通勤包裡的必備小零食。以天然裸食燕麥搭配堅果、香蔥與麻辣花椒，低溫烘焙、不油炸，吃起來酥脆無負擔。小包裝方便攜帶，不論追劇、塞車、搭車都能隨時解飢又不罪惡。

全聯就能買到的蕎拉燕麥，鹹香新口味更涮嘴

蕎拉燕麥的涮嘴堅果燒以原形穀物與多種堅果製成，全程使用手作低溫烘焙，不加防腐劑、不加色素，也完全不油炸。酥脆程度讓人一口接一口，越吃越停不下來，是兼具口感與健康的鹹系燕麥零食。

蒜味香蔥香氣飽滿，麻辣花椒辣度適中

兩款口味都很耐吃，其中「蒜味香蔥」入口先是香蒜香蔥的鹹香，咀嚼後會帶出燕麥自然的甜味，層次相當好。「麻辣花椒」則是台灣大眾接受度很高的辣度，鹽度與麻香都調整得剛剛好，不會過鹹，吃起來十分順口。

20g 份量剛好，控制食量也更輕鬆

每袋共有五小包，每包 20g，無論外出、上班、運動後或是塞車時，都能隨手拆一包解飢。

以小份量呈現的好處是能更輕鬆掌握熱量，不怕一次吃太多，也很適合與朋友分享。

從早餐配優格到追劇下酒，吃法彈性又多元

許多人習慣把燕麥當成甜食，但蕎拉把它變成鹹口味零食後反而更涮嘴。麻辣花椒款尤其適合爸爸、男友、老公等男性族群，鹹香帶辣，在家追劇配啤酒也很搭。不喝酒的話，也能配無糖茶或紅茶，依舊好吃。

蕎拉燕麥堅果燒讓忙碌生活也能有健康小確幸

這系列的攜帶性極佳，不論是搭飛機、長途通勤、出遊備糧，或是追劇想吃點心，都能帶著走。酥脆、方便、不油炸，加上天然成分，讓零食也能吃得輕鬆無負擔。

蕎拉燕麥 台中精誠門市

訂購電話：04-23270212

門市地址：台中市西區精誠路21號之5

