台中南區｜森川丼丼旗下鍋物品牌，雞湯控必收！一鍋入魂的濃郁黃金雞湯底｜金大方職人雞湯鍋物 – 貪食瑞秋a...

天氣轉涼、正是喝雞湯的季節！來自「森川丼丼」旗下的新品牌「 金大方職人雞湯鍋物 」，以匠人精神熬煮的「 黃金雞湯 」為靈魂，搭配每日新鮮溫體雞腿與嚴選食材，打造一鍋入魂的雞湯饗宴！不只湯頭香醇濃郁，店內更有飲料水果自助吧與冰淇淋吃到飽，讓你從第一口暖到最後一口甜！無論是家庭聚餐、朋友約會還是個人用餐，都能在這裡喝到最有溫度的幸福！

店家介紹

金大方職人雞湯鍋物 是 森川丼丼集團 旗下的新品牌，以「 一鍋入魂、匠人熬湯 」為精神，專注於雞湯的極致呈現。主打使用新鮮雞骨、小火長時慢煮而成的 黃金雞湯湯底，呈現自然黃金乳白色澤、香濃不膩。品牌以現代鍋物風格結合自助吧概念，打造出兼具品質與豐富度的用餐體驗

位於 建國北黃昏市場旁 ，店內以活潑可愛手繪插畫風格為主，店內座位也不少，不過還是建議可以先預定

飲料有三台，選擇蠻多的！

醬料區也蠻豐富的

冰淇淋有明治和我最愛的明果！！！荔枝、泰奶絕對吃爆！

水果有新鮮的清脆芭樂和多汁西瓜，真的好讚

金大方職人雞湯鍋物菜單

以個人鍋為主，也有雙人套餐可選擇，不過若是帶著森川丼丼的點數可以換肉的情況下，我覺得個人鍋就已經吃超飽了，跟很多火鍋店一樣，選擇湯底、肉品、副食，湯底主打黃金雞湯鍋，本來是有雞腿然後需加$49，不過現在好像改版成湯底沒有雞腿但不需加湯底錢~若不喜歡雞湯，也有昆布高湯、麻奶鍋等等，另外菜料盤還可以換成肉肉盤，不喜歡吃菜可以換其他肉，真的還蠻不錯的

餐點介紹

菜料盤其實蠻豐富的，蔬菜居多而且火鍋料都是不太常見的，很特別！

招牌黃金湯

使用台灣雞骨、新鮮蔬果熬煮36小時而成，湯色金黃、香氣溫潤，一口喝下充滿膠質與鮮甜，最能代表「金大方」的招牌靈魂！

麻油御膳金湯+$79

感覺是用黃金雞湯再加入麻油調味而成，湯頭濃郁又不燥熱，喝起來溫補順喉，麻油香氣撲鼻，是秋冬進補首選！

溫體雞腿+黃金雞柳$368

選用當日配送的新鮮溫體雞腿，肉質緊實多汁、口感彈嫩，涮入黃金湯中更添香氣，是每桌必點人氣品項

嚴選雞柳口感滑嫩細緻、不乾柴！個人最喜歡雞柳！！！

黃金雞柳+文蛤$328

雞柳搭配文蛤，鮮又嫩！

寶島鯛魚$328

肉質細緻、無土味的鯛魚片，在濃郁雞湯中輕涮即可入口即化，讓整鍋多了海鮮的鮮香層次~

春夏秋冬粉

就是冬粉~吸飽湯汁很適合！

Q彈烏鱧魚(活動加購)

肉質細緻且富有彈性，涮入金大方的黃金雞湯後，鮮味更加濃郁、口感滑嫩帶勁，入口瞬間滿滿海味與膠質感

特選花枝滑(點數贈)

每日嚴選新鮮花枝製成，滑順中帶有Q勁，吃得到花枝顆粒的真實口感

透抽(點數贈)

厚實鮮甜、富含海洋鮮香的透抽，輕涮幾秒就能品嚐到最完美的嫩度

結語

整體來說，不論是想來碗濃郁香醇的黃金雞湯，還是溫補順口的麻油御膳金湯，金大方職人雞湯鍋物都能讓人從第一口就感受到職人用心，嚴選溫體雞腿、黃金雞柳、寶島鯛魚，每樣食材都與湯頭完美契合，再加上自助飲料吧與冰淇淋吃到飽，讓整體用餐體驗更加豐富！無論是寒冷天氣想來碗熱湯暖胃、或是與親友聚餐小聚，這裡都是再適合不過的選擇~

店家資訊

【 金大方職人雞湯鍋物 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=61568685151923

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/gindafun/