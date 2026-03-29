> 美食 > 台中勤美Celaffee！摩登復古咖啡廳，必吃開心果提拉米蘇。

台中勤美Celaffee！摩登復古咖啡廳，必吃開心果提拉米蘇。

台中咖啡廳台中咖啡台中美食台中早午餐
2026-03-29 18:40文字：貪食瑞秋a口袋名單 
貪食瑞秋a口袋名單

貪食瑞秋a口袋名單

台中西區勤美商圈周邊的「Celaffee Cafe」，店內主打充滿視覺驚喜的雲朵棉花糖飲品，以及層次豐富的開心果提拉米蘇。

在咖啡廳林立的台中西區，座落於勤美商圈與向上市場周邊的「Celaffee Cafe」，成功以其獨特的空間美學與精緻甜點脫穎而出。全新升級的 2.0 店面，巧妙融合了懷舊復古與現代摩登元素，透過柔和的色系與圓潤的線條設計，營造出輕盈且愜意的休憩氛圍。位於轉角的店面不僅擁有極佳的採光，更成為街頭亮眼的風景。來到這裡，除了能沉浸在充滿質感的環境中，近期討論度極高的開心果提拉米蘇、季節限定的草莓烤布蕾戚風，以及吸睛的雲朵系列飲品，更是不可錯過的味覺焦點，完美詮釋了咖啡、甜點與空間美學的極致結合。

勤美商圈轉角店，摩登復古質感佳

Celaffee Cafe 的絕佳轉角位置使其外觀極具辨識度。全新升級的空間設計以柔和色調為基底，搭配圓潤流暢的視覺線條，完美揉合了懷舊的復古風情與現代的摩登俐落。從室外延伸至室內，每一個角落皆經過精心佈置，不僅視覺上極具美感，更為來訪的顧客提供了一個能徹底放慢步調、靜靜享受午後時光的高質感城市綠洲。

開心果提拉米蘇，微苦大人系甜點

甜點首推店內討論度極高的「開心果提拉米蘇」。有別於傳統做法，這款甜點以帶有迷人酒感的咖啡作為風味基底，口感微苦卻絲毫不顯厚重。表層均勻撒上滿滿的可可粉，與內層完美達成了苦甜交織的平衡。最令人驚豔的亮點在於其內餡與表層皆融入了特製的開心果慕斯，自然醇厚的堅果香氣不僅毫不膩口，更將整體的味覺層次提升至更細緻的境界，是一款極具水準的大人系甜點。

草莓烤布蕾戚風，酸甜交織帶焦香

針對喜愛果香風味的食客，季節限定的「草莓烤布蕾戚風」絕對不容錯過。極度鬆軟的戚風蛋糕體中，夾入了大塊的新鮮草莓切片與輕盈的草莓鮮奶油，中央更巧妙地隱藏了烤布蕾夾餡。一口咬下，不僅能感受到蛋糕如雲朵般的輕柔，草莓的天然酸甜與布蕾淡淡的焦糖香氣在口中完美融合，口感豐富飽滿卻依然保持著清爽不厚重的迷人滋味。

招牌雲朵棉花糖，炙燒可可超吸睛

飲品部分，視覺效果滿分的「雲朵可可」是來店必點的招牌。杯緣精心擠上一整圈澎湃的雲朵棉花糖，經過高溫炙燒後，外層呈現誘人的微焦色澤。入口瞬間宛如融化的雲朵般輕柔綿密，搭配下方濃郁香醇的可可，溫柔的甜感恰到好處且不搶戲。若選擇熱飲將以質感的馬克杯盛裝；冷飲則使用透明玻璃杯，讓吸睛的雲朵造型一覽無遺。另一款「雲朵烤糖歐蕾」同樣以透明玻璃杯呈現，底層奶香濃郁順口，上層細緻的奶泡撒上糖粒後輕輕炙燒，迷人的焦糖香氣隨著上桌撲鼻而來，甜度雖然略高，但整體風味依然順口討喜。

Celaffee Cafe

店家地址：403台灣臺中市西區美村路一段270巷15號
營業時間：星期一～日 10:00 – 21:00
店家電話：04-23015757

延伸閱讀

台中芳塢碼頭麻糬草莓季新品登場，手工現包爆餡雲朵系列超療癒。

台中四月南風伯爵茶卡斯提拉，底部雙目糖脆口，年節伴手禮首選。

台中高顏值生甜甜圈！もも堂MOMO DONUT，水蜜桃與花生口味超特別。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
西門老派約會咖啡廳！70年的老店南美咖啡，現煮咖啡 雙蛋火腿吐司早餐必吃。
西門老派約會咖啡廳！70年的老店南美咖啡，現煮咖啡 雙蛋火腿吐司早餐必吃。
編輯 張人尹
三峽老街附近的質感角落!!木質系簡約咖啡廳，現烤脆皮泡芙與鹽之花費南雪必點！ #美食
三峽老街附近的質感角落!!木質系簡約咖啡廳，現烤脆皮泡芙與鹽之花費南雪必點！ #美食
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
桃園景觀咖啡推薦！The QiAO 喬寓咖啡 湖畔第一排、看飛機喝下午茶，手作布丁必點。
桃園景觀咖啡推薦！The QiAO 喬寓咖啡 湖畔第一排、看飛機喝下午茶，手作布丁必點。
記者 蕭芷琳
首爾 AUFGLET 登陸台北！東區新開幕黑白極簡工業風咖啡廳，必吃經典可朗芙！
首爾 AUFGLET 登陸台北！東區新開幕黑白極簡工業風咖啡廳，必吃經典可朗芙！
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
東門不限時咖啡！新加坡咖啡Alchemist二店菜單先看，日式老宅超愜意。
東門不限時咖啡！新加坡咖啡Alchemist二店菜單先看，日式老宅超愜意。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

Celaffee Cafe

04-23015757
台中市西區美村路一段270巷15號
0