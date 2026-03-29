台中勤美Celaffee！摩登復古咖啡廳，必吃開心果提拉米蘇。

台中西區勤美商圈周邊的「Celaffee Cafe」，店內主打充滿視覺驚喜的雲朵棉花糖飲品，以及層次豐富的開心果提拉米蘇。

在咖啡廳林立的台中西區，座落於勤美商圈與向上市場周邊的「Celaffee Cafe」，成功以其獨特的空間美學與精緻甜點脫穎而出。全新升級的 2.0 店面，巧妙融合了懷舊復古與現代摩登元素，透過柔和的色系與圓潤的線條設計，營造出輕盈且愜意的休憩氛圍。位於轉角的店面不僅擁有極佳的採光，更成為街頭亮眼的風景。來到這裡，除了能沉浸在充滿質感的環境中，近期討論度極高的開心果提拉米蘇、季節限定的草莓烤布蕾戚風，以及吸睛的雲朵系列飲品，更是不可錯過的味覺焦點，完美詮釋了咖啡、甜點與空間美學的極致結合。

勤美商圈轉角店，摩登復古質感佳

Celaffee Cafe 的絕佳轉角位置使其外觀極具辨識度。全新升級的空間設計以柔和色調為基底，搭配圓潤流暢的視覺線條，完美揉合了懷舊的復古風情與現代的摩登俐落。從室外延伸至室內，每一個角落皆經過精心佈置，不僅視覺上極具美感，更為來訪的顧客提供了一個能徹底放慢步調、靜靜享受午後時光的高質感城市綠洲。

開心果提拉米蘇，微苦大人系甜點

甜點首推店內討論度極高的「開心果提拉米蘇」。有別於傳統做法，這款甜點以帶有迷人酒感的咖啡作為風味基底，口感微苦卻絲毫不顯厚重。表層均勻撒上滿滿的可可粉，與內層完美達成了苦甜交織的平衡。最令人驚豔的亮點在於其內餡與表層皆融入了特製的開心果慕斯，自然醇厚的堅果香氣不僅毫不膩口，更將整體的味覺層次提升至更細緻的境界，是一款極具水準的大人系甜點。

草莓烤布蕾戚風，酸甜交織帶焦香

針對喜愛果香風味的食客，季節限定的「草莓烤布蕾戚風」絕對不容錯過。極度鬆軟的戚風蛋糕體中，夾入了大塊的新鮮草莓切片與輕盈的草莓鮮奶油，中央更巧妙地隱藏了烤布蕾夾餡。一口咬下，不僅能感受到蛋糕如雲朵般的輕柔，草莓的天然酸甜與布蕾淡淡的焦糖香氣在口中完美融合，口感豐富飽滿卻依然保持著清爽不厚重的迷人滋味。

招牌雲朵棉花糖，炙燒可可超吸睛

飲品部分，視覺效果滿分的「雲朵可可」是來店必點的招牌。杯緣精心擠上一整圈澎湃的雲朵棉花糖，經過高溫炙燒後，外層呈現誘人的微焦色澤。入口瞬間宛如融化的雲朵般輕柔綿密，搭配下方濃郁香醇的可可，溫柔的甜感恰到好處且不搶戲。若選擇熱飲將以質感的馬克杯盛裝；冷飲則使用透明玻璃杯，讓吸睛的雲朵造型一覽無遺。另一款「雲朵烤糖歐蕾」同樣以透明玻璃杯呈現，底層奶香濃郁順口，上層細緻的奶泡撒上糖粒後輕輕炙燒，迷人的焦糖香氣隨著上桌撲鼻而來，甜度雖然略高，但整體風味依然順口討喜。

Celaffee Cafe

店家地址：403台灣臺中市西區美村路一段270巷15號

營業時間：星期一～日 10:00 – 21:00

店家電話：04-23015757

延伸閱讀

台中芳塢碼頭麻糬草莓季新品登場，手工現包爆餡雲朵系列超療癒。

台中四月南風伯爵茶卡斯提拉，底部雙目糖脆口，年節伴手禮首選。

台中高顏值生甜甜圈！もも堂MOMO DONUT，水蜜桃與花生口味超特別。