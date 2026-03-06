> 美食 > 台中大里新開幕！喜辰茶餐廳30年港點功力，必點爆漿珍奶西多士。

台中大里新開幕！喜辰茶餐廳30年港點功力，必點爆漿珍奶西多士。

2026-03-06 22:15文字：貪食瑞秋a口袋名單 
台中大里區的「喜辰港式點心茶餐廳」，由具備 30 餘年經驗的港籍點心大師親自坐鎮。主打全品項現點現蒸的精緻手工港點與豐富主食擇。

座落於台中市大里區德芳南路上的「喜辰港式點心茶餐廳」，是繼站前秀泰店後全新進駐大里商圈的超人氣港式名店。餐廳由在點心界享有盛譽、具備 30 餘年深厚底蘊的黃義仁主廚親自領軍。師承正統港籍點心宗師的嚴格標準，店內從餡料溼度的拿捏、腸粉麵皮的彈性，到蒸籠火候與秒數的精準控制，皆展現了極致的職人精神。堅持全品項現點現蒸的手工港點，搭配揉合了溫暖橘色調與新潮現代感的寬敞用餐空間，無論是三五好友的休閒聚會，或是家庭成員的溫馨聚餐，皆能在此感受到最正宗且到位的港式茶點魅力。

經典燒臘五寶飯，醇厚牛雜吸湯汁

喜辰在港式主食的表現上展現了極高的水準。極具代表性的「喜辰五寶飯」，將叉燒、油雞、燒鴨、燒肉與肝臘腸等經典燒臘完美齊聚，層層堆疊的油香與蘸取冰梅醬的燒鴨交織出令人一口入魂的絕佳風味。而麵食愛好者絕對不能錯過「柱侯牛雜麵」，主廚以秘傳的柱侯醬慢火溫燉牛腩、牛筋與牛肚，清澈卻醇厚的湯頭帶有深邃的回甘底韻。搭配Ｑ彈有勁的特製麵條，充分吸附了飽滿的高湯精華，豐富的咀嚼口感與濃郁的香氣，完美重現了香港街頭的道地滋味。

三味燒賣奢華香，三色蝦餃金紋點

手工港點是店內不容錯過的核心靈魂。招牌的「喜辰三味燒賣」以極高規格的頂級食材入餡，將干貝、松露與魚子巧妙融入傳統燒賣之中，透過純手工細膩捏製的花紋，每一口皆散發著市面上少見的奢華香氣。在視覺與味覺雙重升級的「三色蝦餃皇」中，主廚分別運用了竹炭、紅麴與原色調製出極薄的澄麵外皮，並以精緻的金紋點綴展現匠心獨具的美學。薄透彈牙的外皮緊緊包覆著飽滿鮮甜的鮮蝦內餡，不僅外觀精緻奪目，咀嚼間更帶來極致的鮮美海味。

軟Ｑ入味蠔鳳爪，和牛球爆汁肉香

傳統港式蒸點在 30 年功力的淬鍊下更顯細緻。「蠔皇鳳爪」採用繁複的先炸後蒸工序，使其口感達到極致的軟Ｑ入味。搭配主廚特製的獨門辣醬，鹹香微辣的風味在口中層次分明，是極佳的開胃小點。另一款極具創意的「鮮竹和牛球」，則在底層鋪墊了能充分吸收鮮甜肉汁的腐竹。主角和牛球選用頂級肉品捏製，大口咬下時豐沛的肉汁瞬間爆發，頂級和牛的迷人脂香與腐竹的豆香同步在口中蔓延，帶來極具震撼的味覺享受，展現了高超的火候掌控功力。

焗白菜濃郁牽絲，腐皮捲薄脆豆香

喜愛濃郁風味的饕客，強烈推薦品嚐店內的「起士焗白菜」。這道經典佳餚將新鮮白菜焗烤至極度柔軟且釋放天然清甜，外層包覆著厚實且奶香四溢的牽絲起士，內部更藏有滿滿的鮮甜海鮮配料，豐富的層次感讓人意外地百吃不膩。而考驗炸工的「鮮蝦腐皮捲」，則以極度薄脆的腐皮緊緊包裹著飽滿的蝦肉與韭黃。精準的油溫控制讓腐皮展現出爽脆的咀嚼聲響，同時散發著迷人的純粹豆香。外酥內鮮的完美對比，是展現正宗港式點心底蘊的最佳代表作。

爆漿珍奶西多士，企鵝黑糖ＱＱ包

餐後甜點更是充滿了視覺衝擊與創意巧思。「天崩地裂落石西多士」以黑炭西多士為基底，內部灌入濃郁奶茶珍珠餡。切開時珍奶流心如瀑布般傾瀉，上方點綴的伯爵紅茶晶凍帶來宛如粉粿般的Ｑ彈口感。造型討喜的「企鵝黑糖ＱＱ包」則包裹著熱騰騰的黑糖麻糬，趁熱撕開還能享受迷人的拉絲效果。「雪山叉燒包」以金黃酥皮包覆蜜香叉燒，口感輕盈甜而不膩。最後搭配茶韻濃厚的絲襪凍奶茶或清爽的西瓜鐵觀音，為這場港式饗宴畫下完美句點。

喜辰港式點心茶餐廳 台中大里店

店家地址：412台灣臺中市大里區德芳南路472號
店家電話： 04-24810081
營業時間：星期一～五：11:00 – 14:30, 17:00 – 22:00；星期六、日: 11:00 – 22:00

