首爾明洞必吃 Myth 豬腳！1987 年老店，清爽沙拉配豬腳最解膩。

在明洞巷弄中，隱藏著一間開業超過 35 年的低調實力派老店「Myth 豬腳（미쓰족발）」。這間 1987 年創立的名店，皮 Ｑ 肉嫩的特製豬腳與解膩的清爽沙拉，是首爾必吃的韓式傳統料理指標。

在首爾明洞這個美食一級戰區，能屹立超過 30 年不墜，Myth 豬腳靠的是穩定的品質與創新的吃法。招牌上寫著「美味豬腳與沙拉 Since 1987」，完美定義了這裡最受歡迎的靈魂組合。與傳統台灣豬腳截然不同，韓式豬腳更強調口感的彈性與特製醬汁的入味。店內環境溫馨且帶有韓式食堂的木質氛圍，特別是針對台灣旅客提供了便利的中文 iPad 點餐服務，讓點餐不再是難事。

明洞老店30年，街口轉角步抵達

Myth 豬腳明洞店位於首爾市中區明洞 3 街 21 號，交通極度便利，從地鐵乙支路入口站 5 號出口步行約 5 分鐘，或從明洞站 8 號出口沿主街前行均可抵達。店面充滿老店感卻不顯擁擠，木質桌椅營造出舒適的用餐環境。服務效率極高，由於店家營業時間從上午 11：00 直達凌晨 03：00，更是明洞少數在深夜仍供應高品質正餐的深夜食堂。建議旅客可以避開 12：00 或 18：00 的尖峰時段，選擇下午 14：00 至 17：00 前往，能更悠閒地享受這份傳承數十年的韓式美味。

招牌豬腳配沙拉，蒜片入味不膩口

這裡的點餐靈魂絕對是「族譜套餐」，大份份量充足，約適合 2 至 3 人共食，內容包含皮 Ｑ 肉嫩、醬汁鹹甜入味的招牌豬腳，外皮充滿彈性且肉質鬆軟不乾柴。最關鍵的特色在於隨餐附贈的超大盤沙拉，酸酸甜甜的醬汁搭配蒜片一起包著肉享用，口感極度清爽且完全不膩口，這是韓式豬腳最頂級的享用方式。此外，每桌都會大方招待韓式泡菜鍋及刀削麵，搭配上多種免費續加的小菜，豐富的組合讓整餐的視覺與味覺層次感瞬間拉滿，每一口都能感受到老店對食材配比的堅持。

濃郁湯飯暖脾胃，細嫩蒸蛋滑入喉

除了招牌豬腳，店內的主食與配角也表現精采。豬肉湯飯湯頭濃郁不腥且豬肉份量十足，搭配白飯非常暖胃，特別適合在首爾街頭走累時補充體力。清燉排骨湯則湯色清澈、滋味鮮甜，骨邊肉軟爛易入口，是清淡口味者的好選擇。若是想來點刺激感，Ｑ 彈的湯汁辣炒年糕辣而不嗆，甜辣風味非常刷嘴。最後強烈推薦必點冠上店名的「招牌蒸蛋」，口感細嫩滑順且帶有微微高湯鮮甜，與豬腳是絕佳組合。這些小食穿插在主餐之間，讓 3 至 4 人分享整桌盛宴時倍感飽足且不單調。

凌晨3點不打烊，中文點餐超便利

Myth 豬腳不僅在口味上守住傳統，在便利性上更是貼近觀光客需求。全店採用中文介面的 Pad 點餐，讓台灣旅客能精準點選族譜套餐或各式湯品，且結帳時刷卡完全沒問題。在明洞這個地段，能以合理的價格吃到如此豐富的韓式料理實屬難得。

미쓰족발 서울명동점(Myth豬腳明洞店)

營業時間：11:00AM-凌晨3:00

地址：首爾市中區明洞3街21號(서울 중구 명동3길 21)

電話：+82 2-3789-8799

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