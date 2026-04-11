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台灣首店插旗桃園！日本長野精品熱狗 EMMA’s HOTDOG。

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2026-04-11 20:50文字：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 
魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

每回經過這兒都會好奇門邊上的LOGO，心想著應該要開咖啡館吧？因為 EMMA’s HOTDOG 店址的前身也是一家咖啡館，所以在創建之初我才會如此關注它。然而從開始裝潢到正式營業，沒見過它打廣告，又挑選在藝文特區展店，人潮竟意外的多，想必水準不一般，便在心中默默的為它留了一個位置，趁著一個小空檔，終於有機會前來探索。

EMMA’s HOTDOG 緣起

Chino 是日本長野的一個城市，EMMA’s HOTDOG 便是從此處發跡，來到台灣籌設的首店竟然選擇落腳桃園藝文特區，真是莫大的榮幸啊！！雖然店面不大，卻成功引發話題，即便是過路客，也很難不被這間端莊素雅卻又自帶特色的小店所吸引，顧客是一個接著一個來，相當熱鬧。

店內裝潢素雅大方，推開門那個瞬間，心中不免發出「哇～」的驚嘆聲，也太漂亮太有質感了，完全巔覆原本預設的熱狗店形象，感覺很高級呀！

飲料吧台架設在整間店的中後段位置，俐落的紅色瓷磚為整體風格加了分，更有日系的味道了。

其中最讓人目不轉睛的是眼前這個座位區，我稱它為沙發島嶼，方便一個人獨食，也適合情侶二人黏膩在一起，挺喜歡這個設計。

放眼望去，店裡最多的是雙人座位，如有需要，也會協助併桌，讓更多人安排小型聚會。

盯著牆上的照片，不自覺地嚥了嚥口水，看起來很美味啊~

EMMA’s HOTDOG 菜單

創辦人說：「美味與健康，從不妥協」。

這句話意義深遠，令我印象深刻，向來不喜好加工食品，尤其是熱狗/香腸/培根這一類型的食材，能少吃就盡量不碰，也為孩子的健康把關。得知 EMMA’s HOTDOG 的麵包，為了呈現純粹麥香而不加奶油，香腸更是沒有防腐劑且無亞硝酸鹽添加，突然之間，放心了，也安心了。

EMMA’s HOTDOG 餐食

EMMA’s HOTDOG 不僅落腳桃園，還與春天農場、桃城蒔菜合作，從食材端就與桃園接地氣，直接呼應品牌的核心精神。

艾瑪琥珀

可樂+咖啡呈現出澄清透亮的琥珀色，二者迸出的火花難以用文字形容的淋漓盡致，可以確定的是，它是一款小有特色的咖啡飲品。

拿鐵

這杯是送錯單的，跑到我們桌上，拍了照之後才想起沒有點它，只因為它的漸層很美，忍不住按下拍照鍵，從外觀判斷，應該是好喝的。

經典搭配熱狗堡早午餐：河內春捲熱狗堡

套餐組合→河內春捲熱狗堡(素食)+松露薯塊+主廚例湯。

菠菜濃湯在現場相當受到歡迎，每二桌就有一份，濃郁美味好喝的沒話說，別擔心，沒有菜味；而松露薯塊也是大家的心頭好，光是松露醬的氣味就令人難忘，聊天時餐桌上怎能少了它？

造訪 EMMA’s HOTDOG ，感覺像是飛到國外旅行，連河內炸春捲也能跟麵包搭上線，奇妙的組合令人躍躍欲試。春捲內餡全是蔬菜，表面炸的酥脆，加入德式酸菜與鳳梨莎莎醬，有種特別卻也不違和的口感，喜歡嚐鮮的人值得一試。

經典搭配熱狗堡早午餐：艾瑪三重奏

套餐組合→艾瑪三重奏+香料烤蔬菜+艾瑪琥珀

第一次來，總是貪心地想多試幾樣，而艾瑪三重奏完全符合我的需求。

三款精緻熱狗分別是：熱內亞京都柚子雞肉經典原味，尺寸縮小，美味不變，不僅飛日本還往義大利旅行，讓人很期待品嚐後的滋味。

可單點也能搭配套餐選項的香料烤蔬菜，有各式蔬菜及飄香的美味，沒有過多的調味，原汁原味送上桌，兼顧視覺味覺與營養，既享受又滿足。

接下來的品牌亮點，就是這些熱狗堡了～

名為 HOTDOG，其實外觀比較像我們平常所見的香腸，堅持不使用防腐劑及亞硝酸鹽，100%手工自製，透過舒肥工法保留住肉汁的鮮甜與口感，搭配無奶油添加並以全麥粉製作的麥香麵包，簡單的風味襯托出香腸的獨特性，像這款熱內亞熱狗堡，使用義大利的熱內亞青醬，搭配多汁的手工羅勒香腸，不是單一的鹹味，而是羅勒香。

期間限定的京都柚子雞肉熱狗堡，簡單調味的雞肉腸香甜可口，風味輕盈有層次，與市面上濃郁厚重的豬肉香腸大不同，搭配清爽的大根以及微辛香氣的柚子胡椒與紫蘇葉，確實有一秒飛日本的感覺，這可是4-6月才會出現的限定款，想嘗試的朋友千萬別錯過了。

經典原味的那一抹酸菜由自家乳酸發酵而成，完全不假他人之手，更不是現成品，清爽不膩也不過鹹，能感受到店家對於細節上處理的用心，堪稱最簡單的組合卻是最經典的美味。

EMMA’s HOTDOG 的吃法不同於一般的美式熱狗堡，沒有醬料四溢的困擾，也不用擔心超額的調味，更不只是一個便利的代名詞，期待能跳脫速食的既定印象，細細品嚐，感受在嘴裡的層次與口感，而不是豪邁大口的往嘴裡塞。

這兒的日與夜有著不同的氛圍感，除了熱狗堡，也供應早午餐盤及甜點，以及來自雙溪的鐵觀音變化而成的茶酒與氣泡飲，巧妙的讓台灣茶融入EMMA的餐桌。EMMA以她曾經造訪過的城市為每一道熱狗堡命名，也將繼續環遊世界收藏風味。

（店家送的小貼紙）

店家資訊

1100AM – 2100PM

(1500PM-1600PM 休息，最後點餐 2000PM)

※ 每週三/四公休(試營運期間)

📍桃園市桃園區新埔七街 20 號 1 樓

🚗收費停車場(多多停同安場、CITY PARKING艾維爾站）

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EMMA’s HOTDOG

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桃園市桃園區新埔七街 20 號 1 樓
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