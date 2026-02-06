桃園經國特區全新開幕，月中五星主廚的平價午晚餐，日日食堂、青田悅。

經國特區最美寶寶餐廳 Nice to Meet U Newborn&Cafe’ 掛上新招牌了！

日日食堂從預訂自取的小餐車擴展到內用座位，與寶寶餐廳共同承租一個空間，平日週一至週五是日日食堂，週六週日則是寶寶餐廳，讓這兒更加有料也更為熱鬧。

日日食堂 環境介紹

如前所述，日日食堂與寶寶餐廳承租了同一個空間，此次再訪，內部沒有太大的改變，依舊是寬敞明亮又乾淨，欲了解更多環境設施，請參考此篇文章←

日日食堂 店內菜單

日日食堂的內用餐點與以往的外帶菜色差不多，有餐盒、湯麵及水餃炒飯等等，有著相當璞實的美味，經濟實惠的價格讓追隨者願意費時前來取餐，開放內用之後更是附近上班族的一大福音。

日日食堂 平價美味的餐點

讓日日食堂成為家中的午晚餐備案，是從社群媒體裡的某一則廣告貼文開始的。先是愛上炒飯及湯麵，又經歷了寶寶餐廳的料理，覺得口味相當熟悉，後來才進一步得知這些餐點全出自於青田悅產後護理之家的五星主廚之手，最後連冷凍包都成了家中冰箱裡的備品。

而以往僅開放線上預訂再自行到點取餐的日日食堂，現在有了內用座位，說什麼也要搶先來報到！

懷舊排骨餐盒

過去裝在外帶餐盒裡，就覺得只是個便當，能吃飽就好，但改為內用餐盤時，讓人驚艷耶！主食+三菜一湯擺好擺滿，份量十足，視覺效果上逼進滿分，排骨表面散發出令人垂涎欲滴的光澤感，用看的就很美味。

排骨的調味剛剛好，也沒有過量的炸粉，完全能吃到肉片的原汁原味，這道餐的CP值相當高，大推！

養生排骨湯麵

最早最早接觸日日食堂，便是從這位月中五星主廚的湯麵開始，在寶寶餐廳也點過該系列的餐，只要喝過一口湯，便讓人回味再三，不誇張，真的是欲罷不能。如若第一次來店裡，建議先從湯麵入手，必點必嚐。

湯品搭配白麵條，滑嫩爽口，既入味也美味。

湯裡的排骨更是一大亮點，燉的軟綿，一泯就滑進嘴裡，吃的好滿足！

紅茶

店裡供應免費續杯的紅茶，好喝不甜。

布丁

沒有列入菜單裡布丁，只要出現在櫃台，務必點來嚐鮮，不會太甜膩，滑嫩綿密的口感相當討喜。

青田悅冷凍湯品

日日食堂的湯品讓人意猶未盡，現場喝不夠，冷凍包就得再來幾份，在這個冬季填滿家中的冰箱，直接在爐火上加熱就能立刻品嚐到熱呼呼的養生湯，真是暖心又暖胃。

月中五星主廚領航的平價午晚餐，有吃就賺到，推薦給大家！！

店家資訊

週一至週五 1130AM – 1930PM

(1900PM最後點餐）

試營運 2/2-2/11

正式開幕 2/23

內用/外帶/外送

📍桃園市桃園區經國二路98號1樓

🚗 路邊收費停車格 or 收費停車場

青田悅冷凍湯品(產後護理之家)

桃園市桃園區水岸二街200號

→ 透過日日食堂線上系統預訂再取貨



