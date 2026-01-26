桃園中路特區日系文青風早午餐，瞌睡咖啡姊妹店「春山 ChunShan Cafe」。

在桃園藝文特區的朋友，無人不知瞌睡咖啡，而我也因為過去幾年成了瞌睡咖啡的忠實顧客之後，近期才從它們的訊息裡得知「春山」這間姊妹店。

春山 ChunShan Cafe’

中路特區是桃園近幾年發展的重點區域，在市場尚未飽和的情況下，吸引愈來愈多餐飲進駐，這裡的優勢不僅是停車方便，安靜的環境更是一大賣點。旁邊就有收費停車場，二步路便到店門口，隱身在社區住宅裡的春山，顯得沉靜雅緻，散發出優雅的文青氣息。

春山是瞌睡咖啡的姊妹店，二層樓的空間遠比瞌睡咖啡又更寬敞許多。

數次來訪都被安排在二樓座位，桌椅之間保持著友善的用餐距離，降低鄰桌的干擾，而寬敞舒適又明亮的環境，讓人感到無比放鬆自在。

利用黃色的燈光打造出溫馨沉靜的氛圍，沒有太多裝飾，整齊乾淨給人好印象。窗邊那三個臥榻座位在平日時段就很熱門，預訂座位時先問先贏哦！

菜單 MENU

餐食 CUISINE

春山的餐點與瞌睡咖啡有幾樣相似的品項，有時看著菜單會覺得很眼熟。不過整體來說，無論是口味還是特色，其實還是挺不錯的。

紅酒肉醬麵佐溫泉蛋

一家店的義大利麵好不好吃，試肉醬口味就對了！春山的肉醬美味的無可挑剔，清爽入味不死鹹，緊緊地巴附著麵體，每一口都是滿足的享受～

搭配溫泉蛋口感更滑順，還伴隨著濃濃的蛋香呢！

慢烤豬佐阿根廷青醬

慢烤手撕豬肉，口感鮮嫩，與青醬組合堪稱一絕，創意十足啊！與薯塊、炒蛋一起，整份吃完讓人感到相當滿足～這可是每日限量供應，晚來沒有。

招牌薯絲餅

以新鮮馬鈴薯手工刨絲，文火慢煎的薯絲餅是每回造訪時必吃的點心，最早是在瞌睡咖啡聽了店員的介紹，嚐過一次之後，從此在心裡佔有一席之地，帶朋友一塊兒來也是大力的推薦，沒有加粉的口感更添美味。

青醬櫛瓜鱸魚麵

春山這道鱸魚麵味道不錯，濃郁青醬麵條好吃不說，表面微脆的口感更是直接擄獲大家的心，厚實有料，兼具健康與美味！

西班牙紅醬骰子牛

使用3-5分的板腱牛搭配微辣的紅醬燉飯，既美味又開胃。骰子牛熟度可微調，但過老可是會影響口感，除非很排斥，否則還是建議聽從店家的料理專業，才能呈現最可口的佳餚。

手工布丁、伯爵巴斯克

春山的甜點選擇不多，但品質不在話下。綿密的巴斯克及布丁，入嘴後的口感相當迷人。

杏仁可可酒巴斯克

杏仁可可酒是店裡的招牌甜點，有淡淡的酒香氣但不會讓你有微醺感，味道很特別，必嚐！

燕麥拿鐵

莓果三姊妹

這是一款屬於女孩味的莓果，冰冰涼涼又酸酸甜甜，既有百分之一百的視覺效果，加了奶蓋又更添層次感。

店家資訊

1000AM – 1800PM

※ 0服務費

※ 寵物友善

※ 有低消(110cm以下兒童免)

☎️(03)217-1377

📍桃園市桃園區力行路706號

🚗全方位收費停車場 力行二站

延伸閱讀

藝術與味覺的複合式餐飲體驗，Kingmauii金茂宜咖啡（桃園藝文店）

老街裡樸實道地的家常菜 ─ 協盛木器／姚茶館私房料理 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

桃園─越饗異國料理｜兒童友善，供應素食，節慶聚會與餐敘的最佳選擇！ - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

Good Owl Days｜藝文特區早午餐，小而美韓系咖啡館 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

桃園經國特區早午餐｜肉球尼尼 Meatball Nini，寵物友善，新場址新風格全新開幕！ - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行