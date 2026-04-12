宜蘭40年老店獨門油蔥蝦米內餡！「南塘水餃館」只賣水餃跟酸辣湯就紅透半邊天。

「南塘水餃館」是宜蘭市區開店已有數十年的老店了，是很多人的共同的生活回憶。店裏只賣單一口味的水餃+酸辣湯，非常簡單，但因為地點就在昔日的友愛百貨與東門夜市附近，這一帶也是人來人往的非常熱鬧，許多宜蘭在地人回憶，我們可是從一顆水餃 3 塊錢的時代就開始吃。雖然環境樸實，但那股熱氣騰騰的煙火氣，正是這座城市最迷人的風景。
- 名稱：南塘水餃館
- 地址：宜蘭縣宜蘭市崇聖街78號
- 營業時間：10:30-20:00
- 公休日 : 星期一
- 電話：03-9362091
南塘水餃館｜交通停車資訊
宜蘭火車站步行約 10-12 分鐘即可到達，
停車場：無停車場，路邊白線內臨時停車尚可。店前巷弄狹小，建議停在「中央停車場」或「新民停車場」
南塘水餃館｜菜單價位
|項目
|價格參考
|備註
|熟水餃
|6元 / 顆
|內餡含獨特油蔥、蝦米、高麗菜
|酸辣湯 (小)
|40元
|料多實在，胡椒味香濃
|酸辣湯 (中/大)
|60 / 80元
|適合家庭分食
|生水餃 (外帶)
|110元 / 20粒
|很多在地人會買回家備著
現在一顆6元，也可以買生水餃回家
南塘水餃館｜空間環境
南塘水餃館就在大馬路三角窗的位置，非常便利
這一帶車流量也大，能見度很高
南塘水餃館轉角店面，現在座位區擴大到連隔壁也可以坐下來用餐
櫃台
哈，不加香藝請告知。因為酸辣湯會加
用餐就在騎樓下，現在也有延伸到隔壁的室內了
這樣比較好算!!!! 一目了然
桌上的調味料，特別是這裏的蒜頭自由拿取，滿足了愛吃蒜頭的消費者
南塘水餃館｜心得評價
水餃
白白胖胖的水餃
這裏之前有擺放一台機器製作水餃，但現在不知還有沒有。麵皮較厚，但嚼後更加有味。
裡頭的餡料是現包的高麗菜、豬肉、蝦米，多年來味道不變。
沾點蒜蓉醬油很夠味
酸辣湯
酸辣湯則是多年不變的好味道，料好實在，口味比較中性，酸度就自由調整了
溫馨提醒： 現場人潮真的很多，併桌是常態，想吃得要有心裡準備喔！如果怕熱，強烈建議早點來，或者買生水餃回家煮一樣好吃！
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