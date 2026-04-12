宜蘭40年老店獨門油蔥蝦米內餡！「南塘水餃館」只賣水餃跟酸辣湯就紅透半邊天。

「南塘水餃館」是宜蘭市區開店已有數十年的老店了，是很多人的共同的生活回憶。店裏只賣單一口味的水餃+酸辣湯，非常簡單，但因為地點就在昔日的友愛百貨與東門夜市附近，這一帶也是人來人往的非常熱鬧，許多宜蘭在地人回憶，我們可是從一顆水餃 3 塊錢的時代就開始吃。雖然環境樸實，但那股熱氣騰騰的煙火氣，正是這座城市最迷人的風景。

名稱：南塘水餃館

地址：宜蘭縣宜蘭市崇聖街78號

營業時間：10:30-20:00

公休日 : 星期一

電話：03-9362091

南塘水餃館｜交通停車資訊

宜蘭火車站步行約 10-12 分鐘即可到達，

停車場：無停車場，路邊白線內臨時停車尚可。店前巷弄狹小，建議停在「中央停車場」或「新民停車場」

南塘水餃館｜菜單價位

項目 價格參考 備註 熟水餃 6元 / 顆 內餡含獨特油蔥、蝦米、高麗菜 酸辣湯 (小) 40元 料多實在，胡椒味香濃 酸辣湯 (中/大) 60 / 80元 適合家庭分食 生水餃 (外帶) 110元 / 20粒 很多在地人會買回家備著

現在一顆6元，也可以買生水餃回家

南塘水餃館｜空間環境

南塘水餃館就在大馬路三角窗的位置，非常便利

這一帶車流量也大，能見度很高

南塘水餃館轉角店面，現在座位區擴大到連隔壁也可以坐下來用餐

櫃台

哈，不加香藝請告知。因為酸辣湯會加

用餐就在騎樓下，現在也有延伸到隔壁的室內了

這樣比較好算!!!! 一目了然

桌上的調味料，特別是這裏的蒜頭自由拿取，滿足了愛吃蒜頭的消費者

南塘水餃館｜心得評價

水餃

白白胖胖的水餃

這裏之前有擺放一台機器製作水餃，但現在不知還有沒有。麵皮較厚，但嚼後更加有味。

裡頭的餡料是現包的高麗菜、豬肉、蝦米，多年來味道不變。

沾點蒜蓉醬油很夠味

酸辣湯

酸辣湯則是多年不變的好味道，料好實在，口味比較中性，酸度就自由調整了

溫馨提醒： 現場人潮真的很多，併桌是常態，想吃得要有心裡準備喔！如果怕熱，強烈建議早點來，或者買生水餃回家煮一樣好吃！

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