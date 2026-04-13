亞都麗緻大飯店經典法餐！「巴賽麗廳」午間套餐體驗歐洲風情超值又精采。

「亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie」榮獲法國外交部特選為「味覺 ˙法國｣美食餐廳，在這裡用餐，不但能體會歐洲餐廳的優雅氣氛，還同時享有歐洲酒館輕鬆自在氛圍。如果想真正體驗法餐的美味，巴賽麗廳說是全台首選，應該也沒什麼人會反對。從經典的洋蔥湯、羅西尼牛排，到全台唯一擁有身分證號碼的傳統法式舒芙蕾，每一口都是對工藝的堅持。這次是來慶生的，光是這份午間套餐，從前菜、湯品、主餐、甜點，整體下來真的讓我們回味再三啊。

名稱：巴賽麗廳 La Brasserie

地址：臺北市中山區民權東路二段41號

營業時間：12:00-21:30 週二公休

電話：02-2597-1234

亞都麗緻大飯店 巴賽麗廳｜交通停車資訊

交通： 捷運中山國小站 (3號出口)步行約6-8分鐘；捷運中山國小站 (4 號出口) 步行約 6 分鐘

停車資訊飯店專屬停車場 (消費滿 $1,000 折抵 1 小時，最高 3 小時)

H亞都麗緻大飯店 巴賽麗廳｜菜單價位

巴賽麗廳各餐期供應內容:

-中午餐期12:00-13:30 : 美好年代經典菜單－前菜、湯品、主菜、牛排、甜點

-午茶餐期14:30-17:00 : 下午茶套餐、輕食、甜點、飲品、亞洲料理

-晚餐餐期18:00-20:30 : 美好年代經典菜單－前菜、湯品、主菜、牛排、甜點

-酒吧餐期20:30-21:30 : 啤酒、調酒、葡萄酒、威士忌、亞洲料理

這是我們當時享用的午餐菜單，這樣也是一套完整的午間套餐，不過，內容會不定期更換

但基本上也可以拿真正的菜單，自由挑選搭配

亞都麗緻大飯店 巴賽麗廳｜空間環境

亞都麗緻大飯店 巴賽麗廳，餐廳位於飯店1樓，主打經典法式小酒館料理

光是到門口就讓人感受獨特的用餐氣氛

一旁都是曾來用餐或住宿的名人

裏面雖然不大，但成功營造出高貴典雅、低調奢華的氣息，加上服務生的專業穿著，這裏就是和一般餐廳不一樣

可愛的台灣黑熊

因為我們是中午用餐，今天人似乎不太多，但這樣也不錯

在裏面用餐真的不自覺的就覺得氣質變的很棒

亞都麗緻大飯店 巴賽麗廳｜心得評價

醃漬橄欖

這個開胃小點帶有明顯的鹹味及酸味，果肉柔軟滑順，鹹＋酸的組合一入口，感覺味蕾都被打開了

如果精神不好，來上一顆保證很提神!!!

麵包與醬料

這裏的麵包也很可口，搭配獨特的醬料，非常棒的開胃小點，要不是怕正餐吃不下，真的想多來幾個

法式奶油和豬肉抹醬

特別是這個豬肉抹醬，鹹香帶有肉脂香氣，配麵包剛剛好

勃根地焗田螺

田螺本身的口感Q彈、有嚼勁，蒜香奶油搭配的也不錯，用這款來沾麵包也好吃

尼斯沙拉

傳統尼斯沙拉包含很多食材，像是 鮪魚、 水煮蛋、 番茄、 黑橄欖、 馬鈴薯、 四季豆、生菜或嫩葉菜

口感清爽，鹹香 + 微酸的醬汁，整體很有飽足感

光是這盤的份量兩個人共享也沒問題

法式經典洋蔥湯

一般嚐到的都是比較香甜口味的洋蔥湯，但這裏可是正宗法式的口味

口感非常非常濃郁、帶有牛高湯的濃厚鮮味，加上焗烤起司的香~~非常溫暖的味道

很成熟的大人味啊

奶油薇希湯、螯蝦

奶油薇希湯是非常經典的法式冷湯，這裏帶點微溫，或是說比較偏常溫

奶油香濃但不厚重、還帶有淡淡的韭蔥蔬菜香，口感非常滑順，或是說有種絲絨感

整體來說，高雅、清爽又有海鮮鮮味，蝦肉則是增添不同的口感，有畫龍點睛的感覺

油封鴨腿襯里昂洋芋、杏桃醬汁

主菜，我們選了油封鴨腿襯里昂洋芋佐杏桃醬汁，聽說是是很典型的法國鄉村料理組合

鴨肉的外皮酥脆，裡面肉質鬆嫩、輕輕一撥就散

里昂洋芋的口感鬆軟綿密



再搭香甜的杏桃醬汁剛好可以平衡鴨肉的油脂，三者真的是完美的組合，好棒啊

阿爾薩斯酸菜豬腳

服務員先讓我們拍照

詳細說明後擺盤

這道也很特別，是融合了法、德兩個的豬腳料理

特別是這道的酸菜，酸的非常夠勁，真的沒嚐過這樣的風味啊，長時間燉煮豬腳，膠質很多，肉質軟嫩

還有一旁的香腸也很鹹香夠味

真的是很特別的重口味，聽說台灣可以吃到這樣正宗的阿爾薩斯酸菜豬腳可不多啊

真果唯士記聖多諾黑泡芙

款甜點是巴黎非常著名的泡芙甜點，光是這造型就讓人為之驚嘆啊

底部是小泡芙，中間比較像卡士達奶油，上層再用糖絲點綴

吃一口會同時感受到泡芙的柔軟、焦糖的脆、奶油的滑順及酥皮的酥脆，一上桌就感受它的氣度非凡啊

科西嘉栗子布丁

這道嚐的到栗子的天然甜味，口感綿密細滑，加上周邊的盤飾，不枉我們加價換了不同的甜點

真的太值了

這一頓真的心滿意足太棒了

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