【富基漁港海鮮】春金活海產，活體海鮮直送，YT高評價推薦北海岸吃海鮮來這！ – 小珊珊WOW好吃好玩

北海岸一日遊，必遊景點除了富貴角燈塔與老梅綠石槽外，還有知名的富基漁港

石門超強「春金活海產」完全無雷，美食YT狂推！

老實說，小編已經很久沒有來富基漁港了(應該有20年了吧….XD)

富基漁港以新鮮活體海產聞名，環境整潔，適合親子同遊，但評價兩極？！

新聞經常爆出負評，例如價格較高、部分攤商有「偷斤減兩」或代客料理費用昂貴等等消費爭議，不過近年確實透過管理單位改善與透明化價格，大幅扭轉過去「價格不透明」的負面評價，現在就由小編來幫大家實測一下！

富基漁港｜魚產品銷售中心

經過多年規畫，富基漁港重新整建，並於2013年5月正式完工營運，由西班牙建築師Vicente Guallart，以墨西哥帽為主題意象來串連兩大場域，除了為北海岸增添奇趣浪漫的景觀，更將原本漁產中心一分為二，A棟為活海鮮漁產區銷售區，B棟為餐廳及用餐區，食客除了來此購買生鮮漁貨、品嘗海味美食，更能就近欣賞海港美景，甚至觀察捕蟹船卸貨作業

(以上部分文字擷取自官網)

遠遠望見獨特的「墨西哥帽」造型建築，就知道富基漁港到了！

漁港旁就有收費停車場，自行開車前往相當方便

富基漁港分為「魚市直銷區」與「觀光市場區」，可以到魚市挑選漁獲、再代客料理

魚市攤位眾多，以販售現撈活海鮮為主，如萬里蟹、大鮑魚、軟絲等

逛魚市直銷區，當然一定要多看多問，海鮮現撈現秤、價格公開透明

購買後若不放心，也可使用管理中心設置的公平秤確認重量

小編建議可先逛逛走上一圈，再決定要跟哪一家購買海鮮

我們今天直接來富基漁港外圍的春金活海產，店家有附停車位，以現點現做、食材新鮮且價格平實聞名，在網路評價中維持約4.4分以上

春金活海產｜介紹

春金活海鮮A36攤：富基在地家族經營達26年，自家就擁有一間可享受無敵海景的海產料理店，跟其它店家相比，攤位上備有超豐富各式時令漁獲

這裡不是單純的熱炒店，而是提供了新鮮海鮮

春金除了有代客料理，很多饕客也都是來這裡現點現吃

店門口設立水族箱放著各式活體海鮮，種類很多看起來也新鮮，任君現挑現選，新鮮度百分百！

我們今天目標就是海戰車(蟬蝦)，是頂級野生海鮮，以Q彈肉質與濃厚蝦膏聞名，市場價每斤高達NT$1600～3000↑

春金活海產｜店內座位

用餐區域分成室內(冷氣區)與戶外(海景/自然風)座位，戶外座位可以看到海景，是這裡的熱門首選，但這座位區只有電扇沒有冷氣，開始有點悶熱的天氣，相信大家還是會跟我們一樣很想入內吹冷氣哈哈

店裡環境乾淨、敞亮，座位以適合聚餐的大圓桌為主，當然也有2-4人小桌

海菜炒蛋

海菜帶有天然的膠質，口感脆嫩且吸附了蛋汁的香氣，與蓬鬆的雞蛋完美融合

吃起來真的有像軟骨一樣脆度的口感，充滿海水的鹹香味

櫻花蝦炒飯

吃得到櫻花蝦的酥香，也能感受到炒飯的鍋氣〜

櫻花蝦炒飯香氣十足，炒飯每一口都濃濃海味，簡單卻超有層次的經典炒飯！！

加了櫻花蝦的蛋炒飯真的無敵香，喜歡吃炒飯的捧友必點！

塔香炒海瓜子

九層塔與海瓜子鹹香味十足的完美搭配！

海瓜子每一顆都是肉質飽滿、鮮嫩多汁的，帶有淡淡的海洋氣息

綜合生魚片

來漁港享用新鮮的綜合生魚片絕對是極致享受！

可以吃到厚切的鮪魚、旗魚、鮭魚、白肉魚四種魚肉，真的有夠新鮮，生魚片吃好吃滿吃爽爽！

胡椒鳳螺

如果你喜歡吃胡椒蝦，那你一定會喜歡這道菜「胡椒鳳螺」

濃郁香氣撲鼻，又脆又嫩彈牙口感超開胃！

清蒸海戰車蒜蓉粄條

今天小編終於「海鮮自由」解鎖海戰車！！！

海戰車對半切開，鋪在鋪滿蒜蓉醬的粄條上，彈牙鮮甜的肉質，搶攻您的味蕾〜

海戰車的肉質非常Q而且紮實，吃起來很鮮甜比龍蝦更好吃許多，不僅肉質Q彈，蝦膏更是濃郁飽滿，每一口都充滿海洋的鮮甜！

每一口都香氣四溢、層次滿滿，吃完嘴裡還留著回甘的餘香吃過就回不去了〜

果然是比龍蝦更厲害的頂級美味，難怪身價不斐！

尤其是底下粄條吸滿了蟹汁與蒜蓉的精華，爽滑入味，帶有海洋的鹹鮮與清甜，每一口都能感受到海戰車獨特的濃厚鮮味，每一條都滑順彈牙、香氣爆棚！！！

小珊珊碎碎念：

你有多久沒去看海了呢？北海岸一遊？海邊聞海味吃海鮮了呢？！

可惜富基漁港真的沒落了，就連連假這邊人潮很冷清呢，可能因交通與假日塞車影響，畢竟1.5小時的車程，假日又塞車回程再多一個小時，還是竹圍方便而且漁獲更多

說真的，富基漁港海鮮價格在合理範圍，沒有像新聞說這裡的海鮮比外面餐廳還貴根本在敲盤子，春金食材新鮮價格滿不錯的，阿姨們也很熱情，下次經過會想停下來再吃的地方

春金活海產｜餐廳資訊

▶地址：新北市石門區楓林路17-8號

▶預約專線：02-2638-2189

▶營業時間：11:00-19:00

▶FB：春金活海產

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