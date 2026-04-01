> 美食 > 中和美食「李園清真小吃」緬甸街必吃！現烤印度烤餅配香濃奶茶，一秒飛到南洋！

中和美食「李園清真小吃」緬甸街必吃！現烤印度烤餅配香濃奶茶，一秒飛到南洋！

2026-04-16 01:00文字：靜怡＆大顆呆 
靜怡＆大顆呆

靜怡＆大顆呆

想要感受濃濃的南洋異國風情，不用買機票！只要來到中和的華新街（又稱緬甸街），真的會有種瞬間置身國外的錯覺。

街道兩旁林立著裝潢樸實、卻藏著最正統道地風味的小吃店，從巴巴絲、魚湯麵到烤餅，每一口都是南洋靈魂。

自從帶我們家大顆呆把拔來過一次後，他就愛上了這裡的「烤餅」，所以我們陸續又回訪了好幾次，每次都挑不同的店家。

這次，我們來到了「李園清真小吃」！

中和美食「李園清真小吃」緬甸街必吃！現烤印度烤餅配香濃奶茶，一秒飛到南洋！

李園清真小吃位於華新街的開頭段，位置非常好找，綠色白字的招牌在純樸的街道中十分醒目。

📍店家資訊｜李園清真小吃

 地址： 新北市中和區華新街12號

 電話： 02-8668-9653

 營業時間： 07:00-15:00（每週四公休）

📍交通資訊：

 搭乘捷運至「南勢角站」，從4號出口步行約8分鐘即可抵達。

 若是開車前來，華新街停車位較少，建議找附近的收費停車場。

走進李園，你會發現店內空間非常生活化，沒有華麗的裝潢，簡單的桌椅與牆上貼著的菜單，卻透著一種在地老店才有的安心感。

這裡的餐點種類不多，有印度烤餅、千層餅 、粑粑絲及飲品等，屬於簡單但不踩雷的類型，價格也很平價。

印度烤餅（奶油）

這個真的必點！

現點現烤的烤餅帶著微微的焦香味，抹上奶油後，鹹甜鹹甜的滋味非常迷人，口感紮實帶有韌性，越嚼越香。

千層餅（豌豆）

喜歡層次感的朋友就點這道！

餅皮層層堆疊出酥脆感，搭配上煮得軟綿、帶著獨特鹹香的豌豆泥，這種異國風味的組合，真的會讓人上癮。

咖哩雞肉粑粑絲

想吃飽點這碗準沒錯。

粑粑絲吸附了濃郁的咖哩湯頭，雞肉燉煮得相當入味且軟嫩，帶著微微的辛香感，非常開胃。

印度奶茶（熱/冰）

來到這裡，奶茶也是必喝的！

熱奶茶茶香濃厚、奶味滑順，，搭配烤餅簡直絕配；冰奶茶則是在夏日午後消暑的好選擇。

華新街上的餐廳雖然大多裝潢簡單，但那份純粹且正統的口味，才是吸引老饕一再回訪的原因。

李園清真小吃用一份幾十塊錢的烤餅，就能讓人感受到國外旅遊用餐的愜意。

如果您也喜歡這種充滿人情味與異國風情的街頭小吃，下次週末早午餐時間，不妨來中和華新街走走，點一份烤餅、一杯奶茶，享受一個悠閒的早午餐時光！

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！






























































提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
宜蘭冬山超好吃地瓜蝦餅就在這裡！順安阿至還有春捲龍鳳腿烤香腸跟米粉羹！
宜蘭冬山超好吃地瓜蝦餅就在這裡！順安阿至還有春捲龍鳳腿烤香腸跟米粉羹！
圍事小哥
紐約唐人街美食綠波廊！正宗上海菜，必吃爆汁蟹粉小籠包與腰果蝦。
紐約唐人街美食綠波廊！正宗上海菜，必吃爆汁蟹粉小籠包與腰果蝦。
艾斯
台中大里聚餐推薦！厝秘功夫菜全攻略，悶鴨、芋頭香酥鴨、松露滑蛋必吃，雞湯直接封神。
台中大里聚餐推薦！厝秘功夫菜全攻略，悶鴨、芋頭香酥鴨、松露滑蛋必吃，雞湯直接封神。
小涼
世界披薩冠軍開的高雄披薩！巴索托拿玻里披薩 高溫窯烤還原義式經典風味，開心果火腿與絲綢乳酪披薩必吃。
世界披薩冠軍開的高雄披薩！巴索托拿玻里披薩 高溫窯烤還原義式經典風味，開心果火腿與絲綢乳酪披薩必吃。
記者 楊婷雅
炸雞控衝！繼光香香雞「炸雞、起司脆薯、蒜味薯塊」一次吃，只有11間店有賣。
炸雞控衝！繼光香香雞「炸雞、起司脆薯、蒜味薯塊」一次吃，只有11間店有賣。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

李園清真小吃

新北市中和區華新街9號
4.2