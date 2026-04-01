想要感受濃濃的南洋異國風情，不用買機票！只要來到中和的華新街（又稱緬甸街），真的會有種瞬間置身國外的錯覺。

街道兩旁林立著裝潢樸實、卻藏著最正統道地風味的小吃店，從巴巴絲、魚湯麵到烤餅，每一口都是南洋靈魂。

自從帶我們家大顆呆把拔來過一次後，他就愛上了這裡的「烤餅」，所以我們陸續又回訪了好幾次，每次都挑不同的店家。

這次，我們來到了「李園清真小吃」！

中和美食「李園清真小吃」緬甸街必吃！現烤印度烤餅配香濃奶茶，一秒飛到南洋！

李園清真小吃位於華新街的開頭段，位置非常好找，綠色白字的招牌在純樸的街道中十分醒目。



📍店家資訊｜李園清真小吃

地址： 新北市中和區華新街12號

電話： 02-8668-9653

營業時間： 07:00-15:00（每週四公休）

📍交通資訊：

搭乘捷運至「南勢角站」，從4號出口步行約8分鐘即可抵達。

若是開車前來，華新街停車位較少，建議找附近的收費停車場。

走進李園，你會發現店內空間非常生活化，沒有華麗的裝潢，簡單的桌椅與牆上貼著的菜單，卻透著一種在地老店才有的安心感。

這裡的餐點種類不多，有印度烤餅、千層餅 、粑粑絲及飲品等，屬於簡單但不踩雷的類型，價格也很平價。

印度烤餅（奶油）

這個真的必點！

現點現烤的烤餅帶著微微的焦香味，抹上奶油後，鹹甜鹹甜的滋味非常迷人，口感紮實帶有韌性，越嚼越香。

千層餅（豌豆）

喜歡層次感的朋友就點這道！

餅皮層層堆疊出酥脆感，搭配上煮得軟綿、帶著獨特鹹香的豌豆泥，這種異國風味的組合，真的會讓人上癮。

咖哩雞肉粑粑絲

想吃飽點這碗準沒錯。

粑粑絲吸附了濃郁的咖哩湯頭，雞肉燉煮得相當入味且軟嫩，帶著微微的辛香感，非常開胃。

印度奶茶（熱/冰）

來到這裡，奶茶也是必喝的！

熱奶茶茶香濃厚、奶味滑順，，搭配烤餅簡直絕配；冰奶茶則是在夏日午後消暑的好選擇。

華新街上的餐廳雖然大多裝潢簡單，但那份純粹且正統的口味，才是吸引老饕一再回訪的原因。

李園清真小吃用一份幾十塊錢的烤餅，就能讓人感受到國外旅遊用餐的愜意。

如果您也喜歡這種充滿人情味與異國風情的街頭小吃，下次週末早午餐時間，不妨來中和華新街走走，點一份烤餅、一杯奶茶，享受一個悠閒的早午餐時光！

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！