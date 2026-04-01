如果你家有小孩，或你自己就是扭蛋控，那來到大阪一定不能錯過這間「ガチャガチャの森 日本橋オタロード店」（扭蛋之森日本橋御宅路店）。

真的會直接失控，因為裡面滿滿都是讓人想再扭一顆的誘惑！

關西9天8夜自由行 Day7京都行程結束後，回到大阪的我們特地前往小朋友期待已久的「日本橋」走走。

大阪日本橋就像東京的秋葉原一樣，集結了動漫、漫畫、電玩、模型、公仔等次文化，是動漫迷的天堂！

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大阪景點「扭蛋之森日本橋店」超過千台扭蛋機！大阪親子旅遊必逛，扭蛋迷的夢幻天堂！

ガチャガチャの森在日本全國有多間分店，日本橋オタロード店就在日本橋熱鬧的區域御宅路上，從日本橋站或難波站步行約5-8分鐘即抵達。

📍店家資訊｜ガチャガチャの森 日本橋オタロード店

地址： 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3-7-22

電話： 06-4396-9616

營業時間： 11:00～21:00

一走進店內，真的會被滿滿「扭蛋牆」給震懾到！

這間日本橋店的規模不小，有一樓及B1兩層樓，店內總共設置了約1,030台扭蛋機。

空間明亮乾淨，每一排機器都整齊排列，從地板延伸到天花板，視覺上非常療癒。

這裡的扭蛋種類包羅萬象，不只有熱門的動漫角色（像是在台灣超紅的咒術迴戰、排球少年），還有許多搞怪有趣的創意小物、精緻的縮小模型、甚至還有實用的文具或生活用品。

不管是想要跟風最新流行，還是想找稀有的獨特款式，在這裡幾乎都能滿足尋寶的慾望。

在日本扭蛋，大部分的價格落在200日圓至500日圓之間（折合台幣大約40-100元初頭）。

相較於台灣的定價，來日本扭真的有一種「買到賺到」的感覺，多扭幾顆也比較不傷錢包。

店內都配有換幣機，所以不用擔心身上百元硬幣不夠。

看著孩子們專注地在每一台機器前研究、討論，最後轉動旋鈕「咔啦、咔啦」彈出蛋殼的那一瞬間，那種期待與驚喜的表情，真的是旅行中最珍貴的畫面。

「扭蛋之森」日本橋店不僅機器數量驚人，更新速度也很快。

如果你跟我們一樣是帶著孩子來日本旅遊，這裡絕對是小孩及扭蛋迷的最佳去處。

建議大家進去前可以先跟孩子約定好預算上限（可以扭幾顆這類），不然看著超過千台的機器，真的會讓人不自覺地把口袋裡的日幣通通貢獻出去啊！

ガチャガチャの森日本橋オタロード店真的不只是小孩會愛，大人也會失守（笑）。

如果你來大阪日本橋，可以留一點時間走進來「尋寶」，一定也會帶回一堆意外的可愛戰利品！

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