南港住宿推薦！「南港老爺行旅」近南港車站、南港展覽館、LaLaport都會設計旅店首選。

「南港老爺行旅」是家很有設計感與融合在地文化的旅店，這裏提供年輕、舒適、文青風格的都會住宿體驗。設立地點非常便利，距離三鐵共構的南港火車站只有一站之隔，附近有南港展覽館和吃喝玩足一站購足的南港lalaport ，無論是商務旅客或是出門旅遊，這裏可是台北便利、舒適的落腳點。
- 名稱：南港老爺行旅
- 地址：台北市南港區經貿二路196號10樓
- 電話：02-77500588
南港老爺行旅｜交通停車資訊
「南港老爺行旅」位於台北市南港區經貿二路196號，就在捷運南港軟體園區站旁，交通非常方便。
- 捷運：搭乘文湖線至南港軟體園區站，由「中國信託出口」出站即可抵達；若搭板南線，可在南港展覽館站1號出口下車，步行約10分鐘。
- 高鐵／台鐵：從南港站搭車約10分鐘，步行約20分鐘，也可轉乘203公車至南港軟體園區北站。
- 開車：可經市民大道、環東大道或國道1號東湖交流道前往。
- 停車方面，飯店地下B2～B4設有停車場，為 叭叭房南軟大樓停車場，採先到先停，不提供預約保留。住宿房客可享入住當日14:00起至退房當日11:30止免費停車，期間可自由多次進出；若提早停車或超過時間離場，則需依現場公告另行付費。
南港老爺行旅｜房型價位
房型價格表
|房型
|床型
|價格
|旅人客房大床房
|1張大床
|TWD 3,900
|旅人客房大床房（含早餐）
|1張大床
|TWD 4,290
|旅人客房雙床房
|2張單人床
|TWD 4,680
|旅人客房雙床房（含早餐）
|2張單人床
|TWD 5,538
|風格客房
|1張大床
|TWD 5,854
|行旅套房
|1張大床
|TWD 6,708
優惠房價
南港老爺行旅｜空間環境
南港老爺行旅，就在「捷運南港軟體園區站」「中國信託金融園區」旁，交通非常便利，捷運一站就到南港火車站
南港老爺行旅停車非常方便，只要住宿就有提供地下室免費停車
因為附近有南港展覽館，只要有展覽會展的時期，這裏是非常熱門的住宿選擇
因為飯店位於10樓，從這裏搭電梯到10樓即可抵達
身為老爺飯店集團旗下的一員，這裏的質感當然也不在話下啊
10樓的空間機能很多元，這裏適合成為看看書或牆上電視的公共空間
文創小物區，這裏會有不同的擺設
小而美的健身房可以俯看城市風光，適合每天都要運動的朋友
南港老爺行旅｜雙人旅人客房
北歐風格簡約時尚設計，簡潔明亮。很適合都會區。空間大小也還不錯。畢竟這裏可是黃金地段啊
像這樣二人房算不錯的了
硬體設施一應俱全，還有舒適的單椅呢
床邊有舒適的閱讀燈，也有充足的插座，很適合現代人的需求啊
乾溼分離的浴室，搭配淋浴空間
二人入住，剛好給一黑一白的拖鞋~~~因為它還滿厚的，所以穿起來很舒服
窗景
這裏現在已有南港lalaport了，非常適合逛街
南港老爺行旅｜精緻早餐
一早看到走廊的窗戶上貼了很有意思的標語
南港老爺行旅早，就在入住大廳旁，自助式早餐提供的時間是6:30-10:00
用餐空間明亮舒適
這裏提供中西式的早餐，菜色豐富。特別是餐檯的擺設，讓這裏很有都會感
中餐清粥早餐
這裏竟然還有南港著名的老張燒餅耶，真的滿用心的
還有手工蜂蜜可以選擇
南港老爺行旅真的是這一帶住宿的好選擇，台鐵、高鐵、捷運都在附近，而且整體規劃設計非常簡潔俐落，很有都會感。如果要來參展的朋友，這裏可是非常熱門的住宿選擇
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