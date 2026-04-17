南港住宿推薦！「南港老爺行旅」近南港車站、南港展覽館、LaLaport都會設計旅店首選。

「南港老爺行旅」是家很有設計感與融合在地文化的旅店，這裏提供年輕、舒適、文青風格的都會住宿體驗。設立地點非常便利，距離三鐵共構的南港火車站只有一站之隔，附近有南港展覽館和吃喝玩足一站購足的南港lalaport ，無論是商務旅客或是出門旅遊，這裏可是台北便利、舒適的落腳點。

名稱：南港老爺行旅

地址：台北市南港區經貿二路196號10樓

電話：02-77500588

南港老爺行旅｜交通停車資訊

「南港老爺行旅」位於台北市南港區經貿二路196號，就在捷運南港軟體園區站旁，交通非常方便。

捷運：搭乘文湖線至南港軟體園區站，由「中國信託出口」出站即可抵達；若搭板南線，可在南港展覽館站1號出口下車，步行約10分鐘。

高鐵／台鐵：從南港站搭車約10分鐘，步行約20分鐘，也可轉乘203公車至南港軟體園區北站。

開車：可經市民大道、環東大道或國道1號東湖交流道前往。

停車方面，飯店地下B2～B4設有停車場，為 叭叭房南軟大樓停車場，採先到先停，不提供預約保留。住宿房客可享入住當日14:00起至退房當日11:30止免費停車，期間可自由多次進出；若提早停車或超過時間離場，則需依現場公告另行付費。

南港老爺行旅｜房型價位

房型價格表

房型 床型 價格 旅人客房大床房 1張大床 TWD 3,900 旅人客房大床房（含早餐） 1張大床 TWD 4,290 旅人客房雙床房 2張單人床 TWD 4,680 旅人客房雙床房（含早餐） 2張單人床 TWD 5,538 風格客房 1張大床 TWD 5,854 行旅套房 1張大床 TWD 6,708 優惠房價

南港老爺行旅｜空間環境

南港老爺行旅，就在「捷運南港軟體園區站」「中國信託金融園區」旁，交通非常便利，捷運一站就到南港火車站

南港老爺行旅停車非常方便，只要住宿就有提供地下室免費停車

因為附近有南港展覽館，只要有展覽會展的時期，這裏是非常熱門的住宿選擇

因為飯店位於10樓，從這裏搭電梯到10樓即可抵達

身為老爺飯店集團旗下的一員，這裏的質感當然也不在話下啊

10樓的空間機能很多元，這裏適合成為看看書或牆上電視的公共空間

文創小物區，這裏會有不同的擺設

小而美的健身房可以俯看城市風光，適合每天都要運動的朋友

南港老爺行旅｜雙人旅人客房

北歐風格簡約時尚設計，簡潔明亮。很適合都會區。空間大小也還不錯。畢竟這裏可是黃金地段啊

像這樣二人房算不錯的了

硬體設施一應俱全，還有舒適的單椅呢

床邊有舒適的閱讀燈，也有充足的插座，很適合現代人的需求啊

乾溼分離的浴室，搭配淋浴空間

二人入住，剛好給一黑一白的拖鞋~~~因為它還滿厚的，所以穿起來很舒服

窗景

這裏現在已有南港lalaport了，非常適合逛街

南港老爺行旅｜精緻早餐

一早看到走廊的窗戶上貼了很有意思的標語

南港老爺行旅早，就在入住大廳旁，自助式早餐提供的時間是6:30-10:00

用餐空間明亮舒適

這裏提供中西式的早餐，菜色豐富。特別是餐檯的擺設，讓這裏很有都會感

中餐清粥早餐

這裏竟然還有南港著名的老張燒餅耶，真的滿用心的

還有手工蜂蜜可以選擇

南港老爺行旅真的是這一帶住宿的好選擇，台鐵、高鐵、捷運都在附近，而且整體規劃設計非常簡潔俐落，很有都會感。如果要來參展的朋友，這裏可是非常熱門的住宿選擇