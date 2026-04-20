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午餐、晚餐、宵夜全包！「雞邀雞肉飯」雞魯飯加煙燻糖心蛋超邪惡。

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2026-04-20 22:00文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

羅東市區的雞邀雞肉飯，從中午11開店一路營業到深夜11點，從午餐到宵夜，營業時間長達12小時，簡簡單單的美味擄獲了在地民眾的味蕾，是羅東在地人的美味首選。而且雞邀的名字，用台語來唸也很有趣味性哦!推薦搭配「順遊路線」：先去羅東林場散步，再來碗雞肉飯，最後去中興文創園區拍美照，完美宜蘭行程就這輕鬆！

  • 名稱：鷄邀·雞肉飯
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮純精路二段40號
  • 營業時間：11:00-23:00
  • 電話：03 954 7171

雞邀雞肉飯｜交通停車資訊

交通資訊： 位於羅東外環道純精路上，對面有付費停車場，路邊設有公有停車格，開車族停車相對方便。

雞邀雞肉飯｜菜單價位

飯、麵、湯品、小菜

雞邀雞肉飯｜空間環境

雞邀雞肉飯位於羅東市區的純精路上，門面很大，只要經過很難不注意到它

餐廳內部寬敞。我們約11點多前來，店裏已經陸陸續續有顧客上門光臨，生意相當不錯

店裏的模式還滿像速食店的，入店後先找好座位，再拿點餐單到櫃台點餐
拿取號機等待餐點製作完成再到出餐口拿餐，用餐完畢再將餐盤拿至回收處

這裏還有一般小吃店很少見的烘乾機，餐具在裏面也可以保持乾淨

雞邀雞肉飯｜心得評價

雞魯飯

雞魯飯融合了台灣二大國民美食，雞肉飯和魯肉飯

雞肉軟嫩不乾柴，魯肉肥而不膩。一入口香氣四溢，口感豐富，真的是白飯殺手啊

肉燥乾拌麵

利用剛剛出現過的魯肉汁和麵條搭配搭，就是可口的肉燥乾拌麵

油豆腐

頭骨肉

頭骨肉軟嫩可口

酸菜豬血湯

雞邀雞肉飯的酸菜豬血湯可是經典的台式湯品，軟嫩的豬血搭配酸菜的酸香、很古早味的湯品

這裡停車超方便，空間也乾淨！
必點清單報你知：
✨ 招牌雞魯飯：滷肉噴香、雞絲嫩口，雙重享受！
✨ 酸菜豬血湯：經典台式湯品，軟嫩的豬血搭配酸菜的酸香
✨ 多樣化小菜：小朋友最愛，豐富好吃！
出遊最怕遇到店家沒開，這家營業到午夜 11點，
不論是玩太累想回飯店前填飽肚子，還是半夜肚子餓，
這裡都是最安心的選擇！不收藏起來真的會吃虧喔～

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鷄邀·雞肉飯

03-9547171
宜蘭縣羅東鎮純精路二段40號
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