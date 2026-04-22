【三重美食】今大魯肉飯，三重排隊美食，名副其實的銅板美食便宜又好吃的經典台味-近捷運菜寮站3號出口｜Ru...

三重真的有好多賣魯肉飯的店家，這家真的名副其實的銅板美食，
只能現金付款還有開發票，是捷運菜寮站的人氣排隊美食。
Ruby每次經過幾乎都在排隊，但翻桌速度算快，不會等太久～
Ruby這次點了滷肉飯、滷白菜跟滷豆腐三樣。
價格都很便宜整桌吃下來很飽不到一百元。
滷肉飯（小）$35
他們家的滷肉是偏肥肉多的類型，不會膩口，吃起來也清爽！
滷汁給得很多，每一口白飯都均勻裹上醬汁，
香氣很夠，真的會一口接一口停不下來😋。
滷白菜 $35
滷得很入味，裡面還有小蝦米提香，
整體層次更豐富，是很耐吃的一道配菜～
滷豆腐 $10
滷豆腐就有點小可惜，感覺只是稍微沾過滷汁，
味道沒有滷進去，不過豆腐本身很嫩，口感還是不錯的。
整體來說，價格親民、味道也很不錯，
是那種會想一吃再吃的日常國民小吃，
難怪可以成為三重的排隊名店！
【店家資訊】
👉今大魯肉飯
🏠新北市三重區大仁街40號
🚈 捷運菜寮站3號出口
☎️02 2983 6726
⏰AM06:30~PM21:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。