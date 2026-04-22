【三重美食】今大魯肉飯，三重排隊美食，名副其實的銅板美食便宜又好吃的經典台味-近捷運菜寮站3號出口｜Ru...

三重真的有好多賣魯肉飯的店家，這家真的名副其實的銅板美食，

只能現金付款還有開發票，是捷運菜寮站的人氣排隊美食。

Ruby每次經過幾乎都在排隊，但翻桌速度算快，不會等太久～



Ruby這次點了滷肉飯、滷白菜跟滷豆腐三樣。

價格都很便宜整桌吃下來很飽不到一百元。





滷肉飯（小）$35

他們家的滷肉是偏肥肉多的類型，不會膩口，吃起來也清爽！

滷汁給得很多，每一口白飯都均勻裹上醬汁，

香氣很夠，真的會一口接一口停不下來😋。





滷白菜 $35

滷得很入味，裡面還有小蝦米提香，

整體層次更豐富，是很耐吃的一道配菜～



滷豆腐 $10

滷豆腐就有點小可惜，感覺只是稍微沾過滷汁，

味道沒有滷進去，不過豆腐本身很嫩，口感還是不錯的。



整體來說，價格親民、味道也很不錯，

是那種會想一吃再吃的日常國民小吃，

難怪可以成為三重的排隊名店！



【店家資訊】

👉今大魯肉飯

🏠新北市三重區大仁街40號

🚈 捷運菜寮站3號出口

☎️02 2983 6726

⏰AM06:30~PM21:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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