【萬華美食】露店 蘇來傳附菜單，必比登推薦美食巷弄裡的銅板古早味，簡單卻很耐吃-近捷運龍山寺站｜Ruby說...

Ruby來吃的榮獲2025年米其林必比登推薦 的小吃，

位子真的是低調到不行的一間老店，

藏在巷子裡，要稍微找一下才會到達店家。



雖近期有小漲價，

但以台北來說還是很可以的銅板美食！





小小缺點，內用外帶排同一排，

人多的時候會覺得隊伍很長，稍微需要一點耐心～

內用裝潢風格呈現走復古的風又帶一點童心。

可使用電子支付很方便

也可直接買沒煮的回家自己用電鍋加熱

芋粿 $50

淋上店家獨門醬料，芋粿本體超扎實，

芋頭給得很大方，每口都吃得到綿密香甜的芋頭，

口感不乾，整體很順口。



四神豬肚湯 $60

乳白色湯頭看起來就很療癒，

喝起來帶點淡淡酒香與藥膳味

薏仁燉到軟爛剛剛好，豬肚也處理得很乾淨，

完全沒有腥味，這碗很加分！



整體心得就是一間會讓人願意再訪的傳統小吃店，

價格親民、味道穩定，難怪可以拿下必比登推薦！

喜歡古早味小吃或是愛芋頭的可以來試試～







【店家資訊】

👉露店 蘇來傳

🏠 台北市萬華區和平西路三段176巷4號

🚈 近捷運龍山寺站2號出口

☎️ 02 2302 6595

⏰AM11:30~PM18:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌









RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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