【中和火鍋】養鍋Yang Guo ，蔬食自助吧健康系蔬菜控會愛，寵物也能一起吃火鍋-近四號公園旁｜Ruby說美食享...

位在四號公園旁的 養鍋 Yang Guo Shabu Shabu是間寵物友善的火鍋店，

不論是開車或搭捷運到 台北捷運永安市場站 都很方便抵達。

店內空間分為一、二樓，二用餐的環境算較寬敞；一樓只提供醬料和台式滷肉飯，

二樓則是飲料區、自助吧、冰淇淋以及廁所，整體動線算清楚。

他們家的蔬食自助吧真的很讚，Ruby私心很喜歡！

不是那種滿滿加工火鍋料的配置，反而是以「原型食物」為主，

選擇很豐富，像是：栗子、山苦瓜、

栗子地瓜、糯米椒、生豆皮等比較少見的食材。





當季蔬菜也有4～5種左右，像是大白菜、

青江菜、大陸妹，都算新鮮、看起來也乾淨。

主食也有提供：白飯(一樓有滷肉飯，二樓則是打拋豬)、

蒸煮麵、王子麵等，選擇算多。

醬料區除了基本款，也有一些特製醬料可以嘗試，

不過Ruby還是最愛經典組合：辣椒＋蒜泥＋醬油＋醋，

如果不知怎麼配，也可以參考牆上的推薦搭配。



飲品種類算多，有熱咖啡、軟性飲料、無糖綠茶、可爾必思等，

小缺點是沒有提供冰塊，這點有點可惜。

養生湯底（免費）

湯底有14種以上選擇，





石鍋湯底（+$10）



養鍋小牛鍋 $368

雪花牛油脂比較多，口感嫩但相對也比較油。

健康低卡牛肉鍋 $388

第一次吃品質不錯，但第二次回訪有出現肉片邊緣偏黃、

吃起來油感較重的情況，品質略有落差。

飯後甜點當天是紫米紅豆湯，整體表現中規中矩，

當天的紫米偏硬、紅豆不夠軟爛。



如果不想喝甜湯，也有冰淇淋可以選擇。

整體來說，養鍋的優點是寵物友善餐廳，蔬食自助吧很原型食物多，

交通也很方便，吃完還可以去對面的四號公園散步消化一下，

如是重視「蔬菜品質」或「想吃清爽一點火鍋」的人，這間還是值得來試試！





【店家資訊】

👉養鍋Yang Guo 石頭涮涮鍋 -中和店

🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上菜單請點此

🏠235新北市中和區中安街122號

🚈 捷運永安市場站

☎️ 02-29270068

⏰AM11:30~PM22:30





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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