> 美食 > 【中和火鍋】養鍋Yang Guo ，蔬食自助吧健康系蔬菜控會愛，寵物也能一起吃火鍋-近四號公園旁｜Ruby說美食享...

【中和火鍋】養鍋Yang Guo ，蔬食自助吧健康系蔬菜控會愛，寵物也能一起吃火鍋-近四號公園旁｜Ruby說美食享...

養鍋永安市場站中和火鍋台北火鍋
2026-04-29 11:15文字：Ruby說美食享受旅行 
Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

位在四號公園旁的 養鍋 Yang Guo Shabu Shabu是間寵物友善的火鍋店，

不論是開車或搭捷運到 台北捷運永安市場站 都很方便抵達。


店內空間分為一、二樓，二用餐的環境算較寬敞；
一樓只提供醬料和台式滷肉飯，

二樓則是飲料區、自助吧、冰淇淋以及廁所，整體動線算清楚。

他們家的蔬食自助吧真的很讚，Ruby私心很喜歡！

不是那種滿滿加工火鍋料的配置，反而是以「原型食物」為主，

選擇很豐富，像是：栗子、山苦瓜、

栗子地瓜、糯米椒、生豆皮等比較少見的食材。


當季蔬菜也有4～5種左右，像是大白菜、

青江菜、大陸妹，都算新鮮、看起來也乾淨。


主食也有提供：白飯(一樓有滷肉飯，二樓則是打拋豬)、

蒸煮麵、王子麵等，選擇算多。


醬料區除了基本款，也有一些特製醬料可以嘗試，

不過Ruby還是最愛經典組合：辣椒＋蒜泥＋醬油＋醋，

如果不知怎麼配，也可以參考牆上的推薦搭配。


飲品種類算多，有熱咖啡、軟性飲料、無糖綠茶、可爾必思等，

小缺點是沒有提供冰塊，這點有點可惜。


湯底有14種以上選擇，

養生湯底（免費）


石鍋湯底（+$10）


養鍋小牛鍋 $368
雪花牛油脂比較多，口感嫩但相對也比較油。


健康低卡牛肉鍋 $388

第一次吃品質不錯，但第二次回訪有出現肉片邊緣偏黃、

吃起來油感較重的情況，品質略有落差。


飯後甜點當天是紫米紅豆湯，整體表現中規中矩，

當天的紫米偏硬、紅豆不夠軟爛。


如果不想喝甜湯，也有冰淇淋可以選擇。


整體來說，養鍋的優點是寵物友善餐廳，蔬食自助吧很原型食物多，

交通也很方便，吃完還可以去對面的四號公園散步消化一下，

如是重視「蔬菜品質」或「想吃清爽一點火鍋」的人，這間還是值得來試試！



【店家資訊】
👉養鍋Yang Guo 石頭涮涮鍋 -中和店
🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上菜單請點此
🏠235新北市中和區中安街122號
🚈 捷運永安市場站
☎️ 02-29270068
⏰AM11:30~PM22:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。


FB封面0103.jpg

💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
月團圓雞湯火鍋｜一人388元起獨享個人鴛鴦鍋，50種蔬食自助吧吃到飽！美術園道餐廳推薦～ - 糖糖&#039;s 享食生...
月團圓雞湯火鍋｜一人388元起獨享個人鴛鴦鍋，50種蔬食自助吧吃到飽！美術園道餐廳推薦～ - 糖糖&#039;s 享食生...
糖糖‘s 享食生活
東京春天的散步提案：從賞櫻名所千鳥淵櫻花步道走到麴町街角，在No.4找一間可以從早待到晚的烘焙餐廳。
東京春天的散步提案：從賞櫻名所千鳥淵櫻花步道走到麴町街角，在No.4找一間可以從早待到晚的烘焙餐廳。
CJ夫人
台中人都知道的高CP值韓式小館！阿里郎搬新家升級回歸，銅盤烤肉強勢登場，小資族也能爽爽吃。
台中人都知道的高CP值韓式小館！阿里郎搬新家升級回歸，銅盤烤肉強勢登場，小資族也能爽爽吃。
小涼
玩到不想回家！玩翻文具製造所、史努比樂園，龍潭一日親子放電全攻略。
玩到不想回家！玩翻文具製造所、史努比樂園，龍潭一日親子放電全攻略。
編輯 陳怡吟
運動完飲食》我這碗其實超快就煮好，懶人也可以的那種?
運動完飲食》我這碗其實超快就煮好，懶人也可以的那種?
sunny晴天的角落
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

養鍋中和店

02-2927-0068
新北市中和區中安街122號
4.7