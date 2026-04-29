【中和火鍋】養鍋Yang Guo ，蔬食自助吧健康系蔬菜控會愛，寵物也能一起吃火鍋-近四號公園旁｜Ruby說美食享...

位在四號公園旁的 養鍋 Yang Guo Shabu Shabu是間寵物友善的火鍋店，
不論是開車或搭捷運到 台北捷運永安市場站 都很方便抵達。
店內空間分為一、二樓，二用餐的環境算較寬敞；
一樓只提供醬料和台式滷肉飯，
二樓則是飲料區、自助吧、冰淇淋以及廁所，整體動線算清楚。
他們家的蔬食自助吧真的很讚，Ruby私心很喜歡！
不是那種滿滿加工火鍋料的配置，反而是以「原型食物」為主，
選擇很豐富，像是：栗子、山苦瓜、
栗子地瓜、糯米椒、生豆皮等比較少見的食材。
當季蔬菜也有4～5種左右，像是大白菜、
青江菜、大陸妹，都算新鮮、看起來也乾淨。
主食也有提供：白飯(一樓有滷肉飯，二樓則是打拋豬)、
蒸煮麵、王子麵等，選擇算多。
醬料區除了基本款，也有一些特製醬料可以嘗試，
不過Ruby還是最愛經典組合：辣椒＋蒜泥＋醬油＋醋，
如果不知怎麼配，也可以參考牆上的推薦搭配。
飲品種類算多，有熱咖啡、軟性飲料、無糖綠茶、可爾必思等，
小缺點是沒有提供冰塊，這點有點可惜。
湯底有14種以上選擇，
養生湯底（免費）
石鍋湯底（+$10）
養鍋小牛鍋 $368
雪花牛油脂比較多，口感嫩但相對也比較油。
健康低卡牛肉鍋 $388
第一次吃品質不錯，但第二次回訪有出現肉片邊緣偏黃、
吃起來油感較重的情況，品質略有落差。
飯後甜點當天是紫米紅豆湯，整體表現中規中矩，
當天的紫米偏硬、紅豆不夠軟爛。
如果不想喝甜湯，也有冰淇淋可以選擇。
整體來說，養鍋的優點是寵物友善餐廳，蔬食自助吧很原型食物多，
交通也很方便，吃完還可以去對面的四號公園散步消化一下，
如是重視「蔬菜品質」或「想吃清爽一點火鍋」的人，這間還是值得來試試！
【店家資訊】
👉養鍋Yang Guo 石頭涮涮鍋 -中和店
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🏠235新北市中和區中安街122號
🚈 捷運永安市場站
☎️ 02-29270068
⏰AM11:30~PM22:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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