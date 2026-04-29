2026台北奢華住宿推薦！文華東方酒店一泊二食：米其林美食、歐式絕美中庭，情侶親子度假首選。

想在台北體驗歐洲皇室般的度假感？「台北文華東方酒店」一泊二食絕對是你的不二之選！這裡不只是網紅爭相打卡的「歐式古堡」，更是許多親子家庭與觀光客心目中的頂級殿堂。絕美歐式中庭隨手拍都是雜誌大片，夢幻的星空游泳池怎麼拍美。 除了蟬聯米其林的雅閣中餐廳是必吃亮點，貴婦級雞尾酒及下午茶，可在文華 Café享用，青隅下午茶更是名媛圈的最愛。

名稱：台北文華東方酒店(Mandarin Oriental, Taipei)

地址：台北市松山區敦化北路 158 號

電話： 02-2715-6888

停車資訊：提供地下停車場（住客免費，用餐可折抵）

交通方式：捷運「南京復興站」或「台北小巨蛋站」步行約 8-10 分鐘

台北文華東方酒店｜房型及餐廳價格 台北文華東方酒店哪裡訂房優惠最便宜？ 房型 床型 最低房價 豪華客房 1張特大床／2張單人床 11,000 俱樂部豪華房(兩床) 2張單人床 17,200 俱樂部豪華房(特大床) 1張特大床 17,200 市景俱樂部套房 1張特大床 23,400 俱樂部生活風格套房 1張特大床 35,100 俱樂部大道套房 1張特大床 44,100 俱樂部頂級套房 1張特大床 53,100

餐廳價位表

青隅下午茶： 每位 $1,680 + 10%$ 起

雅閣 (米其林餐廳)： 午間套餐 $3,200 + 10%$ 起

實際價位以官網公告為準

台北文華東方酒店｜環境介紹

這次一泊二食之旅內容可以入住寬敞舒適的17坪豪華客房，晚間在 雅閣中餐廳或是現代時尚的餐廳文華 Café 享受雙人套餐，次日早晨可以在房內或是文華 Café享用雙人豐盛早餐，可視當日房況再延遲至下午二點!

典雅氣派的大廳，走在這裏不知不覺都覺得高貴起來

入住這樣的酒店當然是相信得，不管是和家人或是好友，這麼的獨一無二的體驗，創造浪漫又美好的回憶，無價!!

來來看一下它們的環境吧



夢幻的星空游泳池

雖然文華東方是位於都市水泥叢林之中，但還是很有心意的佈置的美侖美奐

猛一看還有在都市叢林的感覺呢

只可惜我們來的隔天想帶小孩下水游泳，沒想到天公不作美，下了場大雨，所以只能在雨中拍照留念了

餐廳

SPA區

健身房

24小時可使用，國際性的酒店因為旅客來自四面八方，有些晚上還在適應白天時間的旅客，大半夜的還是有個地方可以活動活動一下瑜珈教室

台北文華東方酒店｜房間介紹

一路車行至台北文華東方酒店，直接被帶到房間check in，因為是有小孩所以特別選擇內有二房一廳三衛的行政套房，光是用看的就很舒適~ 高貴又有品味的尊榮感呢

考量到小朋友一起入住，飯店貼心安排了兩間可以互相連通的房間，外面大門關上，讓我們住起來更加的舒適。我們笑稱爸媽的房間和小孩的房間，小貝果和小榛果看到自己有房間開心的跳著呢!

(爸媽的房間)都會套房*獨立的起居室

都會套房*舒適特大床的臥室

先來介紹起居室

除了迎賓水果外，他們還細心準備上面寫有小朋友名字的餅乾呢

雙果好幸福

值得一提的是，這次的食尚一泊二食住房專案活動

我們的行政都會套房房間有封信簡約的說明可以到東方匯享用下午茶及全日小食，如果您是選擇入住行政房型，千望別忘記了喔!!!

(延伸閱讀:

酒店方面因為知道我們有二個小孩，特別放置了二個代表文華東方的小熊來歡迎我們，真的太貼心了

好可愛的小貓熊，小榛果也是玩得愛不釋手呢

這把折扇也是代表文華東方的精品哦，這把肩子上面有栩栩如生的蝴蝶紛飛於繁花之中，呼應台灣蝴蝶王國的美名，也代表酒店融合了在地文化精神，而扇子標誌更是文華東方酒店品牌文化的一部份。

全球每一間酒店都有其獨具特色的專屬摺扇哦

木頭櫃裏可是內有玄機，除了有付費的迷你吧，茶色及咖啡則是免費供應

與家人朋友歡聚的時刻，也有適合的杯子可以同樂，則不會發生臨時找不到紅酒杯的窘事啦

紅酒杯、啤酒杯、威士忌杯加上咖啡杯、馬克杯~~~喝不同的飲品就該準備什麼樣的杯子給客人，從這種小小的東西就看的出文華東方的用心了吧

前面提到酒店裏有很多很細緻的地方，像是準備高檔的茶包給住客享用~真的讓我們很讚賞!!

膠囊咖啡也是選用Llly品牌

這個客廳看似無奇，但很多東西都隱藏起來了，它可以是與家人好友小酌的客廳，也可以是商務辦公的好場所

起居室除了L型的沙發可躺之外，也有單椅可以坐著看本書、聽聽音樂

辦公文具也幾乎一應俱全，從電腦類的線材到簡單的筆、尺、紙~~~文具都幫住客準備的好好的，不管是商務或是觀光需求，都可以在這樣的房間內得到滿足

入住的當天，剛好從對外的窗中看到一抹彩虹~真是幸運

貼心的服務~下午還會送進來精緻的小茶點哦

書房也準備了簡單的地圖可以讓人探索台北的美好，不過，從入住到退房，我們可是非常捨不得離開房間啊，還是等退房後再慢慢玩好了

文華東方酒店是國際性的旅館集團，這本圖鑑仔細的看了一下，只能說這家酒店真的太厲害了

對住宿很尊重，甚至有些地方真的是超乎想像了，設有禮賓服務櫃，在不打擾賓客隱私的情況下提供洗衣及送餐服務，像是送洗衣服只要放在這裏再按鈴後服務人員會直接來此拿取，旅客不用直接與飯店人員面對面的接觸哦，真的是夠貼心了，夠無微不至了吧

從房廊的房門打開後，右手邊就到了剛剛的一房一廳雙衛的都會套房房間

這間因為有客廳的關係，所以房間顯的精緻而典雅，淡藍色的色調，讓房間多了分沉穩的氣息

太多細緻的地方非常值得一提，文華東方的床，當然沒話說好睡!

連枕頭也是可以要求的，有多種枕頭可以選，就連晚上飯店人員都會來床邊鋪一張小布巾，這應該是為了讓住客在下床時也不用讓雙腳直接接觸地毯吧

優雅的都會套房可遠眺台北最著名的地標－台北 101，享受城市美景的絕佳視野，下方則看得到敦化北路的林蔭大道，從高空往下看，果然是另一番不同的風情啊

房間的床頭桌旁除了放有礦泉水，還貼心的放了水杯!

房間的控制鈕質感真的很不錯吧

每間房的床頭上方都有這樣的作品，稱它為作品一點都不為過，它可是塊皮雕!有很多花卉的元素，不管是牆上掛的壁點、門牌，甚至連這裏都看的到

從側面看，象徵花開富貴的牡丹可是變的立體，栩栩如生了

這間套房有兩個獨立洗手間，這間是為了讓來訪的客人用的!! 不會和住客同一間，連這一點也想到了

這是住宿旅客使用的大理石浴室及獨立浴缸和淋浴間，大量石材為鋪面，營造出低調奢華的極緻感受啊

雙洗手槽

能夠在這樣的夢幻浴室，真的很享受啊

小小的淋浴間裏除了這組之外，還有另一組大的花灑!! 真的太犯規了XD

一麵泡澡還可以一面看電視呢，這是搖控器

除了整體的感受，提供的是diptyque 豪華浴室備品，精緻香氛用品也是高檔酒店的獨特標記之一，這樣才能滿足旅客的五感啊

小貝果、小榛果也是非常享受啊，又可以洗泡泡澡了

提到酒店的服務，因為兩個浴缸旁準備的4包泡澡湯包已經被兩隻果用完了，我們半夜要泡澡才發現沒有了，沒想到電話一通雖然是半夜十二點，酒店服務人員還是立馬端著盤子送到，而且怕驚擾客人連門鈴都不按，在門前小小的敲門，真種貼心真的難得啊!

泡完湯穿上浴袍和毛茸茸的拖鞋好舒服喔^^

來介紹第二個套房

這間是豪華客房，也是安排讓我們兩個小孩睡的

這個房間以雅緻的木製傢俱與精緻的燈光搭配，呈現典雅的氛圍~也是美的無話說啊

同樣這間的木頭櫃裡也是迷你吧

舒適的兩張單人床，房內皆是智能操控燈光及窗簾設備

看到大型辦公桌愛畫畫的小貝果馬上開工作畫，他說要把這裡的美麗畫下來

同樣這間房間也有大理石浴室及獨立浴缸和淋浴間

有了這張椅子小榛果好愛來這兒洗手

還貼心的幫我們準備兒童用的牙刷牙膏組及浴淋用品呢

連臉盆也這麼美啊

台北文華東方酒店｜下午茶

因為我們錯過了午茶時間，所以就直接參加雞尾酒的活動

相信大家從照片中可以感受到文華東方的用心與精緻，桌椅用的可是不錯的皮革哦

雖然是雞尾酒時間，但還是有不少的鹹食、甜食在裏面哦

每樣都很精緻可口，難怪大家會對台北文華東方的餐點讚不絕口了



雞尾酒的準備可不含糊，這麼大的陣仗，真的非常專業，而且都用不錯的酒做為基酒哦，搭配一旁的水果，光是用想像至少可以調出數十種不同的飲料，絕對包君滿意啊

一旁冰鎮的香檳

因為我們提早到，酒店人員也立刻先安排簡單的茶點給我們，沒讓我們就乾等~真的太貼心

簡單的點了香檳、拿了些精緻可口的小點心~~~真的對這樣的服務超滿意的

貴婦級下午茶

台北文華東方酒店｜早餐

早餐是以套餐的方式呈現

經典火腿班尼迪克蛋~~看看這蛋液流下來的畫面，吐司沾著吃真的很可口!!

法式吐司，這法式吐司柔嫩可口，搭配奶油濃郁香滑，口味也是一級棒!!





雞湯煲麵，可別小看這一碗小小的湯麵，它的湯頭可是一等一湯鮮味美，真的也是想到還會流口水啊

沒想到連港點也這麼精緻可口，果然是國際酒店的水準

小榛果正在與她的甜食奮戰中^^

不論是文華 Café 餐廳好精緻豐盛的晚餐或是東方匯的早餐，都是浪漫的用餐地方。不但完美的餐點，裝潢陳設、餐盤設計、甚至於音樂風格，整體感受到優雅的品味生活，保證會讓另一半永難忘懷的。有興趣的朋友不妨趁此優惠方案，為另一半安排個時尚華麗的浪漫之旅吧

「台北文華東方酒店」真的是給我們大大的驚喜啊，大家都知道在業界要成為標竿企業不容易，不管是硬體的環境設施還是軟性的人員服務都很適合台灣這幾年蓬勃發展的酒店、民宿業，如果能夠來這裏一趟，來體驗一下什麼債頂級的服務，相信絕對會有不同的感受，雖然價格不斐，但所帶給另一半的感受卻是非常的有價值啊！