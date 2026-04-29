東區水怪咖啡！Yokoso Coffee Stand西西里咖啡必喝，隱藏版薄荷巧克力拿鐵喝爆。

Yokoso Coffee Stand敦南店開幕帶動東區咖啡話題，從空間設計到咖啡與甜點都有亮點，編輯張人尹表示，Yokoso Coffee Stand不只尼斯湖水怪LOGO超可愛，店內還有許多可愛裝飾小彩蛋。

超可愛水怪咖啡在東區！民生社區起家的Yokoso Coffee Stand再度拓展版圖，這次把第三間分店進駐敦南商圈，以日系簡約風格、外帶吧形式與生活感為主打，還有讓人印象深刻的「水怪」招牌LOGO都讓人印象深刻，吸引許多死忠粉絲。這次Yokoso Coffee Stand全新開幕，推薦東區粉絲必喝招牌西西里咖啡，還有隱藏版「薄荷巧克力拿鐵」帶你朝聖。



▲Yokoso Coffee Stand第三間分店進駐敦南商圈，水怪LOGO與日系外帶吧風格吸引粉絲朝聖（攝影：張人尹）



▲Yokoso Coffee Stand從民生社區起家拓展至東區，延續生活感咖啡品牌特色（攝影：張人尹）

敦南新店風格設計細節亮點整理

▲Yokoso Coffee Stand敦南店以深藍色搭配金屬與鏡面設計，打造沉穩現代空間（攝影：張人尹）

人氣咖啡與清爽系飲品一次整理

▲Yokoso Coffee Stand招牌西西里咖啡以濃縮為基底，風味清爽帶酸甜層次（攝影：張人尹）

薄荷巧克力咖啡變化喝法推薦

▲Yokoso Coffee Stand薄荷黑可可歐蕾呈現經典薄荷巧克力風味，可加購濃縮變化為薄荷巧克力拿鐵（攝影：張人尹）



▲Yokoso Coffee Stand凍檸紅茶與青檸芭樂咖啡搭配自製糖漿，主打清爽果香飲品（攝影：張人尹）

Yokoso Coffee Stand敦南店在空間上以深藍色為主調，搭配金屬與鏡面材質，營造出沉穩又帶點現代感的視覺氛圍。燈箱設計讓整體空間更有層次，但細節中又融入日雜風格，擺設不少個性公仔，讓畫面不會過於冷調，反而多了輕鬆與可愛的平衡感。經典招牌水怪LOGO也以霓虹燈方式現身，還有內用玻璃杯、外帶紙杯都有可愛水怪身影，讓人打卡超好拍。在飲品選擇上，Yokoso Coffee Stand延續品牌對咖啡品質的堅持，主打百元出頭就能入手的日常咖啡。招牌必喝「西西里咖啡」以濃縮為基底，層次清爽又帶有酸甜感，風味不苦不酸，是不少粉絲的必喝款。除此之外，凍檸紅茶與青檸芭樂咖啡也同樣受到粉絲歡迎，搭配店家自製糖漿，讓整體風味更有辨識度，夏天推薦粉絲從果香系飲品開喝，清爽又有層次。除了基本菜單外，Yokoso Coffee Stand的粉絲們也有專屬的隱藏版飲品喝法。菜單中提供牛奶飲品「薄荷黑可可歐蕾」，以薄荷糖漿搭配可可歐蕾呈現經典的薄荷巧克力風味。而粉絲們也可以還可以加購濃縮，變成帶有咖啡香氣的「薄荷巧克力拿鐵」，喝起來層次更豐富，是咖啡控的隱藏版喝法。





可麗露與敦南限定麵包登場

▲Yokoso Coffee Stand敦南限定肉醬德式香腸麵包，適合搭配咖啡作為午後輕食（攝影：張人尹）



▲Yokoso Coffee Stand手工可麗露提供香草巧克力抹茶口味，三入搭配盒裝。（攝影：張人尹）

在輕食部分，Yokoso Coffee Stand推出每日手工製作的可麗露，包含香草、巧克力與抹茶口味，外層焦脆、內部柔軟，搭配咖啡剛好平衡口感，三入提供盒裝帶走。此外，敦南店也推出限定麵包選擇，口味會定期更換，其中「肉醬德式香腸麵包」將香腸與肉醬結合，適合當作下午茶選擇。

Yokoso Coffee Stand敦南店

地址：台北市大安區敦化南路一段161巷43-1號

電話：02-27116651

營業時間：

MON-FRI：08:30-17:30

SAT-SUN：09:30-18:30



▲Yokoso Coffee Stand店內融入日雜風格與水怪霓虹LOGO，內用杯與外帶杯都能拍照打卡（攝影：張人尹）

