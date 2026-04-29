2026宜蘭礁溪餐廳推薦！「海珍園海鮮」澎拜桌菜結合新鮮海味與蘭陽風味菜。

「海珍園海鮮」是礁溪的海鮮餐廳。這次是14人的家族聚餐，原本訂的是8000元的合菜，因為我們人數比較多，所以再加 2000 元預算請老闆配菜，沒想到店家端出滿滿的新鮮海味加上蘭陽風味的菜色，從新鮮生魚片、清蒸大沙公、龍蝦拼盤到經典的蘭陽三寶、龍眼木烤雞，每一道菜色都充滿驚喜與誠意，份量十足，讓全家大小都讚不絕口，CP值很高。如果想尋找礁溪海鮮餐廳，卻又想體驗道地的蘭陽風味，海珍園會是不錯的選擇哦

名稱：海珍園海鮮

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段138號 ( 國道五號礁溪交流道旁)

電話：03 987 3716

時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週三公休）

交通資訊：位於礁溪路七段（台九線旁），開車下頭城交流道約 3 分鐘即可抵達

停車資訊：餐廳門口及後方附設免費專屬停車場，對家庭客非常友善

只收現金

海珍園｜交通停車資訊

停車場：附設停車場可停六七輛左右或路邊白線內臨時停車尚可

海珍園｜菜單價位

如果想吃點簡單的這裏可以參考

海鮮類的一般都屬時價，要點菜前記得問清楚

海珍園｜空間環境



海珍園位於國道五號礁溪交流道下，地點非常明顯

但因它是位於礁溪往台北這一側，所以只要碰上星期假日，難免這一側的車道會比較擁擠

餐廳陳設非常簡單樸實

海珍園｜心得評價

大拼盤

傳統辦桌菜中的頭盤，視覺效果一定令人驚豔，這裏也不例外

幾道冷菜搭配的很棒，新鮮的生魚片、宜蘭鴨賞、美乃滋鮑魚片、宜蘭膽肝、宜蘭金棗

剛好融入幾樣宜蘭的傳統名菜，令人滿意的餐點，為今天的大餐揭開序幕

簡簡單單道地的在地風味，份量十足

很新鮮的生魚片，另一半則是用來清蒸。

清蒸大沙公

兩隻清蒸大沙公，個頭兒很大。只有新鮮的才敢用清蒸的做法來料理

蟹肉清甜、口感紮實，還有迷人的濃郁蟹膏，不新鮮不上桌，好吃!!!

龍蝦拼盤

辦桌菜有龍蝦撐場就是顯得氣派啊

這道一樣用原味來呈現龍蝦的鮮甜，切成片狀新鮮的龍蝦肉質彈牙可口，下方還鋪著番茄片，兩者可以合著一起吃，風味更升級哦

白蝦義大利麵

一開始以為這盤是一般的清蒸白蝦

沒想到服務人員告訴我們，裏面是義大利麵!!

哈哈，很妙的組合!! 雖然不像一般有醬料的義大利麵，但吸飽了白蝦湯汁的麵條，口味的表現也滿不錯的

海鮮蔬食沙拉

切片的大透抽搭配清爽的生菜，一旁用櫛瓜和玉子燒點綴，加上清爽的醬汁後，口感非常有層次，

而且因為是蔬菜，剛好可以解解前幾道菜的膩口

哈，原本是西餐的前菜，可以這樣用也很不錯

古早味芋泥

這又是道經典宜蘭辦桌名菜 !! 這道和糕渣一樣，都是外冷內熱，常被用來形容宜蘭人的性格

湯匙一挖，熱氣翻騰~~~芋泥口感細緻，微甜的口味，而且是用豬油拌的，除了增添濃郁的香氣，口感也很滑順、不乾澀

龍眼木烤雞

哈，海鮮餐廳竟然出現這道烤雞! 哈，海鮮餐廳竟然出現這道烤雞! 沒想到這裏的龍眼木烤雞表現的也很不錯，外皮金黃香酥，肉質軟嫩不澀

沾上胡椒鹽和雞油，非常好吃，一點也不會輸烤雞名店哦

這裏是先讓客人用相機拍完照後，再進廚房直接切盤，這樣也滿方便的。

蘭陽三寶

糕渣、肝花跟糟餅，是宜蘭傳統辦桌的經典手路菜，也有人稱為「宜蘭三寶」。早期這些都是利用一些食材的邊角料製作而成 ( 這樣不會浪費食材) ，所以都算是炸物大集合。不過，這些的味道都很不錯，口味很紮實，所以也是經典菜色

不過，當天吃到這裏時，肚子早已撐不住了，有的好像沒吃到，不知有沒有記錯

糟餅可能是用肉捲來取代

酸菜魚 原以為會來道比較清淡的湯頭或是砂鍋魚頭，沒想到來的竟是「酸菜魚」

湯頭喝起來微酸迷人~~~裏面滿滿的食材，感覺又很像砂鍋魚頭

總之，這道也挺不錯的，要是冬天來上一碗會有微微的幸福感啊

龍蝦三明治 這道又是讓人驚喜的一道，因為一開始已有龍蝦拼盤了

沒想到又是來個經典的辦桌菜，龍蝦三明治 吐司的外皮炸的金黃香酥，內餡是龍蝦肉、火腿、小黃瓜跟特調美乃滋，一口咬下超級滿足

這道菜真的不多見啊，現在可以吃得到，算是人生的小確幸之一啊

昆布漬鮑魚

清蒸鮑魚再淋上昆布醬汁，簡單清爽又好吃。完全展現食材的本味

炒曼波魚

曼波魚口感Q彈，吃起來滑嫩脆口，也有平民干貝的稱號哦，

整體吃起來清爽不膩。這也是宜花東一餐的海鮮餐廳常出現的菜色。

蘭陽西魯肉 海珍園雖然是海鮮餐廳，但這裏也有很多經典的宜蘭菜 這道蘭陽西魯肉，又是經典啊，不但口味迷人，作法也很正宗。上頭加了蛋酥增添香氣

又是道白飯殺手啊

清蒸魚

這是一開始用來做冷盤的那尾魚，用上傳統的鹹冬瓜來蒸魚

口味鹹香甘甜，是一道經典台式古早味料理，

水果

沒想到最後的水果也切的這麼澎拜

我們因為是加價訂餐，所以這次總共14 道菜加水果，讓我們一伙有老有少的14人吃的心滿意足，而且份量十足，有些還打包呢

雖然海珍園海鮮餐廳的風格比較簡單，但對於追求美味的老饕們來說，能有這種CP值高的餐廳，才是上上之選啊

聚餐、海鮮控看過來！不管是單點、合菜、包廂通通有，宜蘭海鮮中式餐廳推薦，不論是中華料理、海鮮、烤鴨、雞湯、台菜、小籠包，來宜蘭玩，家族聚餐、團體旅遊，看這篇就對了！