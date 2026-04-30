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台北文華東方酒店餐廳推薦！文華 Café 內斂奢華空間，貴婦圈盛讚的頂級法式料理，台北最難訂 Buffet海鮮控...

台北美食台北buffet台北吃到飽法式料理
2026-04-30 10:30文字：紫色微笑 
紫色微笑

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台北文華東方酒店有頂級精緻的佳餚美饌及內斂奢華的餐飲空間文華 Café，一直是很多饕客們的最愛，現在主打特色 全台最奢華 Semi-Buffet，主餐+頂級海鮮沙拉吧!文華 Café 的午間時段是目前最能親近文華東方頂級服務的選擇喔！必吃亮點 季節性鱈場蟹、現剖生蠔、文華東方傳奇甜點吧!訂位難度 極高（通常每月 1 號開放訂位即秒殺）

這次的台北文華東方酒店一泊二食住房專案，真的很豐盛啊，就帶大家一起來看看囉!

  • 名稱：文華 Café
  • 地址：台北市松山區敦化北路158號
  • 營業時間：
    早餐｜早上 7 時至 10:30
    午餐｜中午 12:00 至下午 2:30
  • 電話： 02 2715 6668
  • 停車資訊：提供地下停車場（住客免費，用餐可折抵）
  • 交通方式：捷運「南京復興站」或「台北小巨蛋站」步行約 8-10 分鐘

文華Café｜用餐時間及價位

  • 平日午間饗宴： $1,580 + 10% 起 (主要為商務套餐)

  • 週末午間鮮美饗宴： $3,280 + 10% 起 (包含最強海鮮吧)

  • 備註： 晚間時段目前多以包場或特定專案為主，建議電洽

文華Café｜空間環境

一泊二食的方案，我們在氣氛浪漫的「文華 Café 」餐廳裏享用，那時還沒有Semi-Buffet

文華Café｜心得評價

先來杯冰鎮的氣泡礦泉水吧!!

Ben點了紅酒

因為餐廳的溫度較低怕小榛果冷，還貼心的幫她準備小毯子呢

這是廚師幫我們準備的兒童義大利麵

還有小貝果最愛的小巧又精緻的漢堡及薯條

小榛果愛喝的玉米濃湯，雖然感覺很簡單，但大廚煮出來的味道就是不一樣

我們則享用四道式的精緻法式套餐

這裏的麵包好好吃!! 愈嚼愈香

開胃菜，鮪魚塔塔佐黃瓜丁，這道的風味非常清爽，下方的鮪魚有了上方的黃瓜丁相襯，真的是相得益彰!

而且光是這一旁的點綴，就讓整体變得十分有質感

青豆湯

這道青豆湯也是讓我們驚豔不已，湯頭清爽但卻風味十足，一入口滿嘴都是青豆的香氣，中間的是脆蝦，簡單好吃~但還是點綴之用!! 這青豆湯太美味了、太高雅了

香煎圓鱈佐洋芋泥

外表微焦卻酥脆的鱈魚，沒想到肉質還是保有它的鮮嫩，下方則是入口香滑的洋芋泥，一旁紅與綠簡單的點綴光是視感受就非常棒了

美國肋眼佐洋芋朝鮮薊

肋眼好像是用低溫烹調的舒肥法(如果記得沒錯的話) ，所以肉質非常細緻可口，將肋眼的鮮嫩發揮的淋漓盡致
連平常不吃生食的Jean都多吃了幾口

甜點是熔岩烏龍茶巧克力蛋糕佐黑莓冰沙

擺盤也像是藝術一樣，讓它看起來就很可口啊

蛋糕一切開，裏面巧克力像是熔岩一樣的流下來，口感偏甜配微酸的黑莓冰沙，一甜一酸，非常美味，很棒的組合

檸檬雪酪

飲料則選擇拿鐵和奶茶

搭配濃郁巧克力包裹著熱帶水果冰淇淋，苦與甜的完美搭配是最美好的ending

原本以為用餐完畢了，沒想到美麗的服務員姊姊還幫我們加兩隻果桌邊服務，做了冰淇淋點心呢

小貝果超開心，幾乎每種食材都點名了

口味全都是他最喜歡的~都是巧克力的組合，難怪他吃的這麼高興

好大顆的藍莓喔!!

很冷的小榛果硬是也要一杯甜蜜的冰冰，呵呵呵

文華 Café的美饌引人回味~在台北文華東方酒店的用餐為我們增加難忘且美味的假期回憶

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台北文華 Café

02-27156888
台北市松山區敦化北路158號5樓
4.2