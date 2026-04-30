台北文華東方酒店餐廳推薦！文華 Café 內斂奢華空間，貴婦圈盛讚的頂級法式料理，台北最難訂 Buffet海鮮控...

「台北文華東方酒店」有頂級精緻的佳餚美饌及內斂奢華的餐飲空間「文華 Café」，一直是很多饕客們的最愛，現在主打特色 全台最奢華 Semi-Buffet，主餐+頂級海鮮沙拉吧!文華 Café 的午間時段是目前最能親近文華東方頂級服務的選擇喔！必吃亮點 季節性鱈場蟹、現剖生蠔、文華東方傳奇甜點吧!訂位難度 極高（通常每月 1 號開放訂位即秒殺）
這次的台北文華東方酒店一泊二食住房專案，真的很豐盛啊，就帶大家一起來看看囉!
- 名稱：文華 Café
- 地址：台北市松山區敦化北路158號
- 營業時間：
早餐｜早上 7 時至 10:30午餐｜中午 12:00 至下午 2:30
- 電話： 02 2715 6668
- 停車資訊：提供地下停車場（住客免費，用餐可折抵）
- 交通方式：捷運「南京復興站」或「台北小巨蛋站」步行約 8-10 分鐘
文華Café｜用餐時間及價位
平日午間饗宴： $1,580 + 10% 起 (主要為商務套餐)
週末午間鮮美饗宴： $3,280 + 10% 起 (包含最強海鮮吧)
備註： 晚間時段目前多以包場或特定專案為主，建議電洽
文華Café｜空間環境
一泊二食的方案，我們在氣氛浪漫的「文華 Café 」餐廳裏享用，那時還沒有Semi-Buffet
文華Café｜心得評價
先來杯冰鎮的氣泡礦泉水吧!!
Ben點了紅酒
因為餐廳的溫度較低怕小榛果冷，還貼心的幫她準備小毯子呢
這是廚師幫我們準備的兒童義大利麵
還有小貝果最愛的小巧又精緻的漢堡及薯條
小榛果愛喝的玉米濃湯，雖然感覺很簡單，但大廚煮出來的味道就是不一樣
我們則享用四道式的精緻法式套餐
這裏的麵包好好吃!! 愈嚼愈香
開胃菜，鮪魚塔塔佐黃瓜丁，這道的風味非常清爽，下方的鮪魚有了上方的黃瓜丁相襯，真的是相得益彰!
而且光是這一旁的點綴，就讓整体變得十分有質感
青豆湯
這道青豆湯也是讓我們驚豔不已，湯頭清爽但卻風味十足，一入口滿嘴都是青豆的香氣，中間的是脆蝦，簡單好吃~但還是點綴之用!! 這青豆湯太美味了、太高雅了
香煎圓鱈佐洋芋泥
外表微焦卻酥脆的鱈魚，沒想到肉質還是保有它的鮮嫩，下方則是入口香滑的洋芋泥，一旁紅與綠簡單的點綴光是視感受就非常棒了
美國肋眼佐洋芋朝鮮薊
肋眼好像是用低溫烹調的舒肥法(如果記得沒錯的話) ，所以肉質非常細緻可口，將肋眼的鮮嫩發揮的淋漓盡致
連平常不吃生食的Jean都多吃了幾口
甜點是熔岩烏龍茶巧克力蛋糕佐黑莓冰沙
擺盤也像是藝術一樣，讓它看起來就很可口啊
蛋糕一切開，裏面巧克力像是熔岩一樣的流下來，口感偏甜配微酸的黑莓冰沙，一甜一酸，非常美味，很棒的組合
檸檬雪酪
飲料則選擇拿鐵和奶茶
搭配濃郁巧克力包裹著熱帶水果冰淇淋，苦與甜的完美搭配是最美好的ending
原本以為用餐完畢了，沒想到美麗的服務員姊姊還幫我們加兩隻果桌邊服務，做了冰淇淋點心呢
小貝果超開心，幾乎每種食材都點名了
口味全都是他最喜歡的~都是巧克力的組合，難怪他吃的這麼高興
好大顆的藍莓喔!!
很冷的小榛果硬是也要一杯甜蜜的冰冰，呵呵呵
「文華 Café 」的美饌引人回味~在台北文華東方酒店的用餐為我們增加難忘且美味的假期回憶
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