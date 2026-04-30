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【台北韓式料理】GG季吉韓國美食餐飲房｜小菜無限續，餐點份量十足，整體表現中規中矩的韓式料理-捷運小巨...

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2026-04-30 16:25文字：Ruby說美食享受旅行 
Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

這間韓式料理在網路上有不少人推薦，

整體走算是偏傳統韓式料理的路線。

Ruby覺得餐點有稍微針對台灣人的口味做一些調整，

吃起來不會太重口味，但相對來說也少了一點道地韓式料理的特色。

用餐環境是滿用心再設計的。

用餐位子也有提供一些大桌數的位子，也很適合多人聚餐。


菜單上有許多不同風味的韓式料理。

店內提供四種小菜，且可以無限續盤，每次補的份量不多，

這點蠻貼心的，也比較不容易造成浪費。

馬鈴薯排骨湯 $780
排骨燉得非常軟爛，輕輕一咬就骨肉分離，口感相當不錯。

辣度偏低，幾乎不太明顯，裡面還有冬粉和年糕，配料算豐富。

不過湯頭和Ruby在韓國喝到的相比，

還是有明顯差異，少了一點濃郁與層次感。

烤肉拼盤 $780

有五花肉、松阪豬和梅花肉中選兩種，肉品是店家直接烤好後上桌。

Ruby選了豬五花和松阪豬，五花肉偏肥，松阪豬則帶點脆口口感。

肉本身沒有太多調味，但搭配生菜、蒜頭一起吃，

層次會提升不少。整體表現中規中矩，沒有特別令人驚艷。

海鮮煎餅 $280


這道反而是當天最喜歡的一道！

海鮮用料實在，粉漿不厚，吃起來不會油膩，

外酥內軟，搭配沾醬很加分。


內用需加收10%服務費，且目前僅接受現金付款，

建議用餐前先準備好現金。整體來說，餐點份量算多，

但在風味表現上穩定、不出錯，有那麼少了一點記憶點。


【店家資訊】
👉GG 季吉韓國美食餐飲房-敦化北路店
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠臺北市松山區敦化北路145巷9號
🚈捷運小巨蛋站
☎️02 2719 8897
⏰AM11:30~PM14:30，PM17:30~PM21:30 ( 週日休息)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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GG 季吉韓國美食餐飲房

台北市松山區敦化北路145巷145號
4.5