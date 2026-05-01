有整片茶園、專業製茶師開的手搖飲！「山妍涼語 中科店」必喝全台獨創芝士奶香酪奶。

擁有自己的茶園的手搖飲，在網路爆紅的這家【山妍涼語】，是由專業製茶師開的品牌，主打全台獨創的酪奶茶，牛奶糖香融合些微芝士奶香，完美能襯托出原始茶的香氣，絕對是我喝過最清爽的奶茶！

山妍涼語 環境分享

▼【山妍涼語】在台中共有兩家分店，分別是勤美店和這次來的中科店，中科店位於台中市大雅區民生路一段，看到質感的外觀招牌就是了!

▼【山妍涼語】除了使用自家茶園的茶葉，更搭配專業萃茶機調飲，確保每一杯的品質都相同。

▼【山妍涼語】目前推出多樣優惠活動，每天來買都有不同驚喜!

▼【山妍涼語】有提供免費試喝，喝完喜歡再買!

山妍涼語 菜單

山妍涼語 飲品介紹

山妍烏龍酪奶💰69元

▼招牌山妍烏龍酪奶，帶有些微芝士奶香，融合討喜牛奶糖香氣，更襯托出原始茶的香氣，是我喝過最清爽的奶茶！

半夏紅玉鮮奶💰69元

▼半夏紅玉鮮奶嚴選日月潭頂級紅玉紅茶，跟六甲田莊的鮮奶結合後帶來獨特花香，讓人忍不住一口接一口。

莉莉亞厚奶茶💰49元

▼帶有芳香的莉莉亞紅茶，淡淡的花香和濃郁的茶香，打造成奶味濃醇的厚奶茶，味道討喜不膩口。

龍妍桂花茶💰55元

▼無糖也很厲害的龍妍桂花茶，使用市面上少有的臺灣有機龍眼花（高單價一斤價格4000元），帶有龍眼蜜的香氣，結合桂花帶出層次花香，完全不苦澀，不加糖也非常順口。

神妍洛洛💰（波波球）💰15元

▼夏天很解膩的這杯神妍洛洛，使用台東有機洛神花冰糖熬煮，口味酸甜止渴又非常解膩，無咖啡因又含花青素能抗氧化養顏，搭配低卡爽脆的波波球，咀嚼控們絕對會愛慘!

山妍涼語 飲用心得

各位手搖控要收藏這家!飲料界的新黑馬【山妍涼語】，不管是純茶或奶茶系列都很可以，可以喝到跟平常很不一樣的風味，趕快揪朋友出發一起喝吧!

山妍涼語 店家資訊

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地址：台中市大雅區民生路一段187號

營業電話： 04-25682356

營業時間 : 09:00–21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food