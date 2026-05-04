全國獨家！全年免費停車，大江才是真正的桃園之光！桃園最推薦的購物中心、社交最佳場所、悠遊遊逛街城 –...

桃園人都知道！一座CP值最高、全國獨家全年免費停車的悠遊遊逛街城！就在桃園大江購物中心！

「雨天、晴天、約會天？大江365天都是你的好去處！」吃、喝、玩、樂、買，室內購物天堂，逛街、看電影、遊樂場一次搞定！

2026母親節全攻略！開箱春夏裝置藝術＋母親節聚餐美食推薦，一起來大江玩〜

大江國際購物中心｜交通資訊

全國獨家！全年免費停車！

桃園中壢大江購物中心交通便利，自行開車經國道1號內壢交流道約3分鐘可達

大眾運輸方面，每日有接駁車往返中壢火車站，假日增設高鐵桃園站直達車，亦可搭乘中壢客運122、桃園客運5078或台灣好行大溪快線至大江站下

大江國際購物中心｜1F 春夏裝置藝術

春夏裝置藝術主題【Viva del Sol!!夏日繽紛嘉年華】

以「西班牙的日常美感＋假日海岸氣氛」為核心，融合以下元素：

安達魯西亞花巷的花卉與白牆

馬德里街角咖啡文化

西班牙海岸城市的海灘與泳池風

節慶快餐車的活力氛圍

小編彷彿瞬間移動到浪漫的南歐地中海風情，在這裡，時間彷彿放慢了腳步，讓人得以重新感受生活的純粹與美好〜

結合可愛造型與互動體驗，不僅好拍還能讓人親身參與，創造獨特的記憶

Threads打卡景點，拍起來！

繽紛花園市集區

融合西班牙南部色彩+地中海花園氣息的藝術街區

這裡充滿濃厚的異國氣息，打造一個帶有地中海小店氣息、結合陶盆花園與攀牆鮮花的空間，馬賽克Azulejo彩磚拼貼、悠閒的植栽搭配以及層次感，有如在歐洲街角享受下午餐的時光，浪漫又愜意〜

歡樂夏日快餐車

一台滿載燈光與旅行氣息的快餐車，帶來夏日嘉年華般的輕快氛圍

1950s復古橘色餐車×西班牙清爽水果裝飾，我不會錯過這一橘！

車輛是允許遊客坐進去拍照的喔，從復古擺設到老車櫃檯，每個角落都超好拍〜

搖擺泳池邊慵懶區

發想自瓦倫西亞海岸度假感，在泳池畔的陽光下放鬆身心，享受最慵懶自在的夏日片刻

可以充分的感受悠閒的海岸度假風情

慢生活咖啡座

馬德里街角咖啡X午後慵懶氛圍，在陽光灑落的咖啡角落停下腳步，品味夏日的從容與寧靜

你們有喝過西班牙拿鐵Café Bombón嗎？

剛剛小編晃進了慢生活咖啡座，想像自己在街角喝杯咖啡，看著人群穿梭，感覺自己也融入了當地人的週日生活

這裡真的隨便拍都好看欸！大江真的是集合【吃、喝、玩、樂、買，一站式悠遊的遊逛街城】

大江國際購物中心｜母親節聚餐主題餐廳 GBF BOBO

不要再說桃園是美食沙漠，那是因為你還沒來過大江！全台唯一餐飲最高現金回饋

全國獨家→刷大江聯名卡全館餐飲單筆滿仟送120元電子現金券(每月回饋最高480元電子現金券)

桃園聚餐餐廳推薦：瓦城集團的BoBo泰式料理

充滿活力的BO BO是2024年全新推出的泰式料理品牌，擺脫泰式料理在台灣餐飲的傳統框架，精心研發了12道獨創泰式炒河粉，展現爐炒真功夫。每一口，都是對傳統泰式炒河粉的全新詮釋，讓您品嚐到泰國街頭的美味。搭配多款泰式特色串燒結合密煉沾醬。芭比粉、靛藍青的夢幻撞色空間，搭配開放式廚房，讓人一秒置身泰國街頭

設計跳脫保守配色，採用芭比粉色及靛藍色的大膽撞色，整家店面色調活潑有個性看起來充滿活力的感覺

座位多、環境明亮寬敞，很適合家庭或與朋友聚餐！

菜單Menu

餐點選擇多樣，除了招牌單點泰式炒河粉、烤物外，也推出精選組合套餐

BOBO泰式炒河粉雙人A餐

BOBO冠軍炒河粉

裡面餡料有新鮮白蝦、雞蛋、豆芽菜以及獨家特製醬汁，推薦美味吃法，上桌後先擠上新鮮檸檬角，再將河粉、豆芽及特製辣椒等配料搭配獨家醬汁充分攪拌均勻

Q彈河粉及新鮮白蝦，加入獨家醬汁，味道甜甜鹹鹹的，每一口都驚艷！

BOBO小蝦餅

親愛的〜我們把月亮蝦餅變小了XDD

沒錯，變小了，但厚度不變

薄脆咔滋咔滋，涮嘴的口感，享受飽滿嚼勁的

外皮炸得金黃香脆，內饀蝦肉爽彈，充滿蝦香，搭配酸甜微辣的泰式醬汁，好味道真不是蓋的

綠咖哩椰汁雞

吃泰式料理，當然少不了「綠咖哩雞」囉

一秒到泰國！正宗泰式綠咖哩醬汁一吃上癮！

綠咖哩雞一直都是我個人非常喜歡的料理，特別是咖哩的香氣和味道非常濃郁，帶有一些微辣的口感，雞肉燉煮入味

綠咖哩超級下飯，尤其是雞肉一下就把白飯秒吃完了

蝦醬空心菜

有些人覺得蝦醬好臭，可是小編卻愛死惹〜

空心菜炒得脆、蝦醬香又濃，讓人越吃越涮嘴

蝦醬雞翅

以泰國蝦醬醃漬入味後，再沾粉酥炸，外皮酥香、 肉質鮮嫩

鹹、鮮、香多種滋味層層交錯，完美扒附外酥內嫩的雞翅

一咬入口滿滿蝦醬風味，令人吮指難忘！

BOBO泰式炒河粉三人B餐

酥的不得了炒河粉

將傳統河粉改為酥炸餛飩皮與炸櫻花蝦，搭配白蝦、豆芽菜，包裹特製甜辣醬汁，口感卡滋酥脆又唰嘴

一口咬下去卡滋卡滋，口感超級酥脆，讓人一吃就上癮的「涮嘴」魅力！

超新奇的口感，只在BO BO吃得到

綠咖哩椰汁雞肉炒河粉

是一道融合濃郁香辣綠咖哩、滑順椰奶與Q彈河粉的經典泰式料理

炒得很夠味卻不會辣，微辣中帶椰香、道地又經典，雞腿肉鮮嫩多汁，白蝦鮮甜彈牙，河粉Q彈不爛，微辣的風味，開胃又過癮忍不住一口接一口，讓人一試成主顧！

黃金鮮蝦棒

蝦泥包在酥脆吐司裡炸得金黃酥脆，外酥內鮮，又香又Q彈，表面撒滿白芝麻，香氣撲鼻

類似吐司邊的酥脆口感，中間包一層蝦肉泥，蝦棒咬下一口有肉眼可見的蝦肉

濃郁芝麻香與蝦肉鮮味交織，風味獨特，讓人食慾大開〜

BOBO青木瓜

這道料理酸甜微辣也是泰式經典滋味

極致爽脆、清新解膩，帶有強烈的酸、辣、甜、鹹多層次風味一次到位， 是許多台灣人愛上的泰國味！

綠咖哩椰香雞翅

外酥內嫩的雞翅配上充滿香氣的綠咖哩，一口咬下骨肉立刻分離，佐上酥炸好的茄子，酥脆的外皮配上柔軟的內裡，沒有茄子的苦澀

內行人必點！！！

椰香清甜、雞肉嫩滑、綠咖哩尾韻，雞肉的鮮甜完全被咖哩帶了出來，是饕客們絕不可錯過的一道菜！

醬烤豬肉串燒(2支)

中秋節烤肉醬味道膩了，可以試試看不一樣的風味

醃製入味的肉塊，以炭火燒熟至微焦，吃時蘸特調醬，充滿油脂香氣及濃郁滋味

肉質軟嫩多汁，鹹甜交織的經典滋味令人吃了還想再吃！

香烤椰子玉米(2支)

除肉類串燒外，還有相當特別的香烤泰北玉米

刷上獨門泰北醬汁，再透過慢火把醬料完美滲透到玉米中，鹹得剛剛好、甜得剛剛好、香得很認真

如果你也是烤玉米重度愛好者，這份秘醬滋味，絕對值得你專程來吃一回！

泰式奶茶+泰式綠奶茶

來泰式料理餐廳必喝的泰式奶茶囉

傳統手沖泰式紅茶，與濃郁奶香調和，茶韻飽滿、口感順滑

以泰式綠茶手沖調製，融合奶香，茶韻清新、口感滑順

香香濃濃又甜甜的泰式奶茶，一定要來上一杯的飲料

草莓霜淇淋

BO BO限定、只送不賣的「草莓優格霜淇淋」

以清爽酸甜的草莓與奶香結合，口感綿密，也太好吃！

草莓味超濃而且不會很化學感，甜而不膩、草莓香超明顯，吃起來又有優格的微酸味，完全是草莓控的最愛

一支濃郁的霜淇淋為這餐畫下完美句點

瓦城新品牌BOBO大家吃過了嗎？

小編推薦大江購物中心必吃美食，BO BO品嚐道地的泰式炒河粉和美味小菜，讓味蕾驚艷！

從早逛到晚也不累！大江改裝新空間＋網美打卡＋美食甜點，全都幫你準備好！

大江國際購物中心｜GBF品牌改裝開幕

【新櫃登場 大江新風貌！】

INSTA360(全桃獨家)

品牌介紹：

全球前沿的智慧影像科技品牌。連續6年在全球全景相機市場穩居第一。產品遠銷全球200多個國家地區，累積全球硬體用戶數百萬。先後與徠卡、Google、蘋果等知名品牌達成重要合作。為目前入駐Apple Store 的唯一全景相機和運動相機品牌。

母親節推薦商品

Insta360 X5–8K旗艦款全景運動相機

基於全新升級的影像系統和11K超採樣技術，8K全景畫質全面提升，色彩更真實細膩，細節更生動。無論是壯麗風景，還是運動高光瞬間，都能以驚人的清晰度，為你360°盡數記錄

這款主打8K超高畫質、強大夜景表現與AI智慧剪輯的全景相機，非常適合旅遊、Vlog 與摩托車騎行，小編聽完介紹都想入坑了哈哈

Roborock(全桃獨家)

品牌介紹：

石頭科技為全球三大掃地機器人製造商，致力於發展掃地機器人科技，目前為台灣掃地機器人銷售市占第一名的品牌。

母親節推薦商品

石頭科技Saros 20旗艦越障掃拖王者，是石頭品牌定位中屬於2026年度的高階機型

每台Roborock掃地機器人都配備了精確的導航避障系統，加上最新智慧升降底盤、三段式高溫洗拖布、零纏繞清掃結構，將掃地、拖地、避障、基座自清潔功能提升到了最高水平

被視為追求極致家庭清潔的「完美」掃地機器人選擇！

養寵物家庭非常適合購買掃地機器人，甚至可以說是「毛孩家庭的救星」啊！

友善村

台式馬卡龍禮盒，主打原物料安心純粹，有別於在傳統麵包店的台式馬卡龍，我們把它變成了精品等級的甜點禮盒！

她們家的台式馬卡龍主打「無添加、安心食材」，口感蓬鬆軟綿、入口即化，不甜膩超耐吃！

顛覆想像的六吋比例，青檸的清爽、奶油的滑順、葡萄的輕甜，交織出剛好的清爽與溫柔純粹美味，只給最愛的母親友善村獨家手作(預購中)

OHiN

網路熱銷第一的超可愛迷你可頌，層層摺疊的酥皮，撒上細緻脆糖

外層酥到像餅乾，香甜交疊的豐富口感超涮嘴

《鐵盒蛋糕》沒想到開心果生乳酪可以這麼厲害，看得到開心果碎，感很滑順吃起來是那種奶香＋淡淡堅果香！開心果控必吃！

大江國際購物中心｜1F Z世代品牌

【最具話題的年輕人一條街！】

BY YAN PERFUME (全桃獨家．AI香氛客製)

品牌介紹：

在BY YAN，我們將法國格拉斯調香工藝結合 AI 嗅覺分析，打造專屬於你的個人香氣。

透過AI問卷解析你的偏好與性格，從前調、中調到後調，一步步完成屬於你的專屬香水。

這不只是選擇一款香氣，而是一場理解自我、創作氣味的體驗。

BY YAN 相信香水不是被製造的商品，而是一段被設計的靈魂對話。

AI調香師來了！選擇障礙的大福音！

沒想到還調香問AI哩，核心在於利用演算法分析海量數據，透過性格測驗、生活習慣甚至照片分析，為個人客製化獨一無二的專屬香水！

而且這類香水不容易撞香，很適合送給另一半喔

ASA PERFUME (全台獨家．百貨首發 最齊全香氛選品店)

品牌介紹：

集結Le Labo、Byredo 、Penhaligon’s、Diptyque、Hermes…. 最齊全香氛選品店，多種品牌任你試聞，一站試到底更輕鬆

母親節推薦商品

4/17-5/10全館滿3000現折350,滿6000現折700

1.Maison Margiela Replica 記憶香水禮盒 2ml*10原價2,500元、優惠價1,799元.

HANJI 馠寂 系列香氛蠟燭 200g 推薦價1280元 Penhaligon’s 潘海利根 Portraits Scent 獸首針管禮盒 2ml*10

原價2999元 特價 1999元

i人的極致天堂，社恐快來ㄚ，店員絕不吵你，整間店隨你良心噴

這裡沒有距離感，只有慢慢挑、慢慢聞的空間〜

GRACE GIFT

品牌介紹：

以「夢幻」、「甜美」、「純真」女鞋為主旨，喚醒你我心底想要被寵愛的渴望，讓每個女人瞬間幻化成為高雅的名媛、迷人的甜心，更帶出女性化的清新氣質。

母親節推薦商品

Care Bears玩偶盲盒，全系列450元起

最美鞋店GraceGift也進駐大江啦〜

來這裡女孩兒一定可以輕鬆挑到最適合自己的款式！

網路人氣Z世代品牌(一條街)

ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、YBG、RHINOSHIELD、OLENS、GRACE GIFT

XYZ世代爆款一網打盡，桃園最好逛的商場之一！

大江國際購物中心｜2F 品牌改裝開幕

2F是大江2025年全區最大規模改裝【無限風格 自由混搭！】

HOMESHOP

品牌介紹：

我們是HOMESHOP，來自台灣的時尚女裝女鞋品牌，希望顧客在門市能有舒適的試穿空間，超高CP值的商品享受VIP級的待遇，體驗最棒的服務，一對一穿搭介紹專員，會細心的耐心為您搭配出適合您的風格穿搭

【把時尚穿出你的樣子】 是我們的品牌宗旨。

希望每個消費者穿上HOMESHOP ，都能把時尚穿出你的樣子。

每周四推出新品，款款都是當季最新流行指標，不論在美觀與實穿上都堅持商品質感，用心打造舒適好穿又兼具流行時尚的女裝女鞋

母親節推薦商品

品名：小香女人短洋 原價：2690元 嚴選價：2590元

這件洋裝好美喔〜

而且色系搭配的好美〜很有夏天的味道，簡單俐落的無袖洋裝

快帶媽媽來HOMESHOP試穿吧！

MURFEELI(全桃獨家)

品牌介紹：

洗卸潔顏露的原創配方，6年熱銷68萬瓶從《李焰的敗家日記》到純素品牌：包款與保養都以純素材質、實用機能為前提，選用友善肌膚與環境成分、堅持零動物實驗，歡迎進櫃，感受什麼叫「用過就記得」。

母親節推薦商品

MURFEELI 透光舒緩潔顏露150ml 李焰潔顏露

2件 $880（單件440元）

3件9折（單件432元）

4件$1680（單件420元）

Threads爆紅的李焰潔顏露！

用過的朋友都說，洗起來很舒服，輕鬆起泡，洗臉也能像做SPA一樣放鬆，感覺很乾淨，洗完臉很清爽不緊繃，最棒的是懶人洗卸一瓶搞定

MISS 21

品牌介紹：

訴說著女孩勇敢挑戰心境的轉換，厭倦了命運帶來的枷鎖，即使面對未來的迷茫與不定，也無法抵擋叛逆因子的躁動，帶著堅定自信踏出自我主宰的怪美時尚步伐，來自MISS 21的個性宣言！！！

母親節推薦商品

甜酷星星丹寧魔鬼氈寬帶瑪莉珍大頭厚底鞋 原價：4880元 嚴選價：3080元

MISS 21時尚女鞋中，每一雙鞋都散發著獨特魅力，這些鞋子不僅展現出復古風格，還融合了現代設計的元素

用簡單方式找到專屬於自己的個人風格，走出不一樣的時髦感！

Tcf.

品牌介紹：

企業理念專業、品質、創新實踐對傘一生熱愛

創辦人陳生宏從17歲就到日本線傘廠當學徒，從擦針車、打包、裁布、縫傘樣樣學習，因為對傘的熱愛，對工作用心，對人貼心，不斷創立企業重要里程碑，也寫下台灣製傘業歷史的一頁傳奇。

大振豐洋傘製作的每一把傘，都需要經過280 道步驟、超過5小時以上手工縫紉組裝的匠心烙印，是對訂購人的生活習慣及使用環境的镇密考量，對耐用、創新、材料、美學等所有細節的不妥協，有近百年來日本職人為典範，量身訂做出為你日曬、陪你雨淋的心靈藝術品一純手工傘。

母親節推薦商品

海洋故事 全遮光彩膠抗UV自動直傘(金柄) 原價：990元 嚴選價：790元

這裡有各種機能需求、兼具實用性與時尚感的傘

不論是迷你口袋傘、超輕量大傘面、迷你防曬口袋傘、直傘，還有其他像自動折傘、手開折傘、瞬收手開傘、瞬收自動傘、折疊傘、機能雨衣

【嬰童用品一站買齊】2F童裝區

大江國際購物中心｜3F 品牌改裝開幕

【下班後經濟學！】

LEGO

(Coming soon………)

CROCS

品牌介紹：

Crocs卡駱馳致力於鞋款的舒適度與創新，是休閒鞋的領導品牌。

源自於美國科羅拉多州，起初僅為簡單又舒適的划船用鞋。現今已遍布全球90多個國家，並不斷推出各種適合全家大小穿著的鞋款。

我們旨在提供色彩繽紛、輕巧舒適且適合於各種場合與季節穿著的鞋款。一直以來，我們秉持著開放的思維，樂觀朝向生活中明亮且繽紛的一面。

我們擁抱並慶祝每個人的獨特性，邀請全世界一起Come As You Are！

拖鞋、涼鞋、洞洞鞋，超紅的布希鞋款都在這

最近超火的韓劇《21世紀大君夫人》，IU劇裡浮誇的洞洞鞋就是Crocs，全都出自Simone Rocha與Crocs聯名系列，以洞洞鞋輪廓為基礎，加入最高達9.2公分的厚底高跟結構打造，並綴以珍珠、華麗水鑽與鉚釘等裝飾，超閃亮、超吸睛〜

ZIFRIEND零失敗保護貼(全桃獨家)

品牌介紹：

ZIFRIEND智慧型設備防護專家

成立於2012年的ZIFRIEND，始於專業的螢幕保護貼代工製造。作為備受國際品牌信賴的OEM工廠，我們累積了豐富的研發製造經驗與嚴謹的品質管理系統。專注於為您的智慧型設備提供最可靠的防護解決方案。

我們提供最齊全的產品型號，最可靠的品質保證，以及最貼心的售後服務。讓我們以專業的技術與服務，為您的智慧型設備提供最專業的防護，創造更安心的使用體驗。

母親節推薦商品

指定商品滿千折百，滿$1000折$100/滿$2000折$200依此類推 SOODATEK與VERBATIM商品加購享75折優惠 滿千即贈拋光擦拭布乙片(數量有限送完為止) 加入官方line好友＆google五星評論即享$50折

Apple iPhone/Samsung Galaxy各式種類保護貼、磁吸保護殼、鏡頭貼等皆有販售

MLB

不論是軟頂棒球帽、硬頂棒球帽、漁夫帽、針織帽，還有其他像貝蕾帽/報童帽/遮耳帽、背心、洋裝、外套、鞋子、包包，MLB應有盡有

HEYDUDE(全桃獨家)

品牌介紹：

Hey Dude的存在，就是為了成為你的那份支持、快樂和「我也可以」的自信。

我們致力於打造地球上最輕、超級柔軟、極致舒適的鞋款。它們輕盈得像羽毛，讓蝴蝶都能輕鬆叼起；柔軟得連小貓都會嫉妒。

Hey Dude 就像你熟悉並喜愛的一切事物，只是剛好，它能完美地穿在你的腳上，讓你心情變輕、無懼挑戰。穿上它，感受前所未有的無負擔體驗，讓每一步都充滿能量！

擁有一雙舒適好脫的鞋子，對媽媽真的太重要餒

你知道嗎？Hey Dude裡最輕鞋款的重量甚至不超過150公克喔，真的超級輕量

戶外品牌用區

戶外休閒品牌主要集中在3樓，大江對3樓進行了品牌改裝，集合了登山、露營、休閒機能等品牌

大江國際購物中心｜特賣活動

特賣如下：

4/22-5/10於GBF水池廣場 簡單美學。(詳紙本DM P12)

4/23-5/10於GBF水池廣場 捷鑫特賣。(詳紙本DM P12)

【2026年母親節EDM → https://mwdc.cc/MOM26

小珊珊碎碎念：

請跟著小編的腳步，一文逛完大江購物中心一座悠游的遊逛街城，無論是話題美食、日常採購、潮流選物，還是沉浸式視聽娛樂，全都一網打盡

小編每次來到大江都會整個耳目一新，最新的藝術裝置、新櫃全新改裝重磅回歸，從早逛到晚也不覺得累

大江購物中心真的超好逛，而且全國獨家全年免費停車，不需消費、不限時數，完全不用停車費，停車無壓力

帶媽媽來大江過節最有感，一站式通通幫你搞定，給媽咪最暖心的驚喜！

大江國際購物中心Metro Walk｜旅遊資訊

▶地址：桃園市中壢區中園路二段501號

全國獨家！全年免費停車

▶營業時間：平日 11:00–22:00，週五、週六及例假日前一天延長至 22:30

▶官網：大江購物中心 MetroWalk

▶官方FB：大江國際購物中心Metro Walk

▶IG帳號：𝕄𝕖𝕥𝕣𝕠𝕎𝕒𝕝𝕜大江國際購物中心（@metro__walk）• Instagram 相片與影片

V提供WIFI V一成服務費 V攜帶寵物入內(需遵守「寵物不落地」規範，需置於寵物推車、提籃或提袋內)