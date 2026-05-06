可愛貓咪陪你用餐！萬記商行宜蘭路口店，在地人私藏早午餐及甜點，餐點咖啡更驚艷。

「萬記商行宜蘭路口店」是近年來宜蘭非常熱門的萬記商行在宜蘭市的分店。分店就在宜蘭大學旁，店裏大片的玻璃窗剛好可以看到充滿綠意的校園，空間非常優質。這裏除了提供高品質的早午餐餐盤組、甜點及飲品、咖啡外，最主要的還是店裏可愛的貓咪陪伴著客人在地度過的悠閒時光。無論是想尋找一處放鬆身心，或是品嚐高品質咖啡與輕食，萬記商行宜蘭路口店都絕對是您不容錯過的宜蘭新選擇！
- 名稱：萬記商行宜蘭路口店
- 地址：宜蘭市農權路二段30號
- 營業時間： 10:00-17:00
- 電話：03 933 2290
- 只收現金 · 需要預訂
- 預約: wanjistore.com
萬記商行宜蘭路口店｜交通停車資訊
自行開車：可由國道5號宜蘭交流道下，依指標前往宜蘭大學，餐廳就在側邊
停車場： 宜蘭大學周邊路邊停車格、宜蘭大學地下停車場，離餐廳約一分鐘的步行距離
大眾交通工具：
- 台鐵：搭至宜蘭火車站，步行約15分鐘即可抵達
- 國道客運：於宜蘭轉運站下車，步行、搭公車或計程車皆相當方便
萬記商行宜蘭路口店｜菜單價位
- 萬記商行菜單: wanjistore.com
萬記商行宜蘭路口店｜空間環境
萬記商行宜蘭路口店的位置在宜蘭市農權路的宜蘭大學旁，三角窗的店面非常顯眼
入口就是櫃台處
一旁面窗，滿眼綠意，非常舒服的環境
很特別的把吧台置於餐廳中間，隔出兩個不同氛圍的用餐空間吧台在中間
左邊一排靠窗座位，右邊一排方桌。
這個角落很舒服。這裏牆上畫作也很棒哦
蛋糕櫃裏的餐點
萬記商行的餐點真不是蓋的，好看又好吃，非常有水準
萬記商行宜蘭路口店｜可愛貓伙伴
萬記商行除了咖啡與輕食吸引人，當然要好好介紹老闆的愛貓
牠們隨意自在的穿梭在餐廳之間，可愛的模樣真的連不愛貓的人也會愛上
慵懶又自在的放鬆感，真的也是現代人很需要的啊
看看這群可愛的貓，不管店內多麼熱鬧，牠們還是沉浸在自己的世界之中
今天造型就是萌
我上班也也美美噠～真的超可愛的
萬記商行宜蘭路口店｜心得評價
焦糖炙燒牛可頌
萬記商行的早午餐一向有口皆碑，這盤除了主角牛可頌，一旁的薯條、沙拉表現也很出色，
烘烤後會有微微焦香、酥脆又帶點鬆軟的可頌真的好吃又滿足
法式蒜香野菇
這盤也是早午餐，主要在麵包的不同
麵包上面放了調味好的野菇，吃起來清爽有味~~如果對蔬食喜歡的朋友可以考慮一下，很不錯哦
紐奧良雞腿酸種歐包
酸種麵包外皮硬脆、有嚼勁，帶有一股自然的清爽酸香及麥味，上面加上濃郁醬汁的雞腿肉，整體也很好吃
布朗尼
布朗尼香甜滑順，口感溼潤，帶點微微的苦味，非常適合濃厚口味甜點的人
特別是上面用了水果及小黑貓來點綴，真的超可愛的
蜂蜜冰淇淋鬆餅
蜂蜜冰淇淋鬆餅其實是咖啡廳中很常見的甜點，但這裏就是和別人不一樣
特別挖出可愛貓造型，搭配一旁的盤飾，整體質感更升級了
貓貓拿鐵
這裏的咖啡豆是自家烘焙的，口感溫順好喝，而且這個咖啡杯也很不錯，簡單卻很有質感
貓貓抹茶拿鐵
可愛的造型，真的看了都很開心~~~
氣泡飲
這裏真的很用心啊，明明也是杯很平凡的飲料，但加上可愛的杯子及杯墊，造型100分
難怪來過的朋友都讚不絕口!
手沖咖啡
喜歡喝單品的朋友，這裏的手沖咖啡也很推哦，自家烘焙的豆子，新鮮度及火候絕對沒話說
在宜蘭市，有一間不管是店內多吵鬧，萬記商行宜蘭路口店店貓永遠沉浸在自己世界的咖啡廳。看著牠們穿梭在焦糖炙燒牛可頌、法式蒜香野菇的香氣中，心真的會軟掉。
不管是為了紐奧良雞腿酸種歐包，還是為了那杯超可愛的貓貓拿鐵，甚至只是想找個地方放空，這裡都能滿足你。
如果你最近覺得生活太緊繃，聽我的，找個下午過來，點一份布朗尼或蜂蜜冰淇淋鬆餅，配上一杯手沖咖啡，你會感謝自己做出了這麼棒的選擇。
- 礁溪擼貓寵物友善咖啡廳，豐富早午餐盤、卡通造型蛋糕
⇒【萬記商行】
- 看海咖啡廳、日式老宅、台版Harbs、情人節甜點＆生日蛋糕
⇒【宜蘭約會餐廳】
萬記商行宜蘭路口店｜附近景點美食
熱門景點：
必吃美食：
宜蘭飯店：
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