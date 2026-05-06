> 美食 > 可愛貓咪陪你用餐！萬記商行宜蘭路口店，在地人私藏早午餐及甜點，餐點咖啡更驚艷。

可愛貓咪陪你用餐！萬記商行宜蘭路口店，在地人私藏早午餐及甜點，餐點咖啡更驚艷。

宜蘭美食宜蘭早午餐宜蘭甜點早午餐推薦
2026-05-06 09:00文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

萬記商行宜蘭路口店是近年來宜蘭非常熱門的萬記商行在宜蘭市的分店。分店就在宜蘭大學旁，店裏大片的玻璃窗剛好可以看到充滿綠意的校園，空間非常優質。這裏除了提供高品質的早午餐餐盤組、甜點及飲品、咖啡外，最主要的還是店裏可愛的貓咪陪伴著客人在地度過的悠閒時光。無論是想尋找一處放鬆身心，或是品嚐高品質咖啡與輕食，萬記商行宜蘭路口店都絕對是您不容錯過的宜蘭新選擇！

  • 名稱：萬記商行宜蘭路口店
  • 地址：宜蘭市農權路二段30號
  • 營業時間： 10:00-17:00
  • 電話：03 933 2290
  • 只收現金 · 需要預訂
  • 預約: wanjistore.com

萬記商行宜蘭路口店｜交通停車資訊

自行開車：可由國道5號宜蘭交流道下，依指標前往宜蘭大學，餐廳就在側邊

停車場： 宜蘭大學周邊路邊停車格、宜蘭大學地下停車場，離餐廳約一分鐘的步行距離

大眾交通工具：

  1. 台鐵：搭至宜蘭火車站，步行約15分鐘即可抵達
  2. 國道客運：於宜蘭轉運站下車，步行、搭公車或計程車皆相當方便

萬記商行宜蘭路口店｜菜單價位

萬記商行宜蘭路口店｜空間環境

萬記商行宜蘭路口店的位置在宜蘭市農權路的宜蘭大學旁，三角窗的店面非常顯眼

入口就是櫃台處

一旁面窗，滿眼綠意，非常舒服的環境

很特別的把吧台置於餐廳中間，隔出兩個不同氛圍的用餐空間吧台在中間

左邊一排靠窗座位，右邊一排方桌。

這個角落很舒服。這裏牆上畫作也很棒哦

蛋糕櫃裏的餐點

萬記商行的餐點真不是蓋的，好看又好吃，非常有水準

萬記商行宜蘭路口店｜可愛貓伙伴

萬記商行除了咖啡與輕食吸引人，當然要好好介紹老闆的愛貓

牠們隨意自在的穿梭在餐廳之間，可愛的模樣真的連不愛貓的人也會愛上

慵懶又自在的放鬆感，真的也是現代人很需要的啊

看看這群可愛的貓，不管店內多麼熱鬧，牠們還是沉浸在自己的世界之中

今天造型就是萌

我上班也也美美噠～真的超可愛的

萬記商行宜蘭路口店｜心得評價

焦糖炙燒牛可頌

萬記商行的早午餐一向有口皆碑，這盤除了主角牛可頌，一旁的薯條、沙拉表現也很出色，

烘烤後會有微微焦香、酥脆又帶點鬆軟的可頌真的好吃又滿足

法式蒜香野菇

這盤也是早午餐，主要在麵包的不同

麵包上面放了調味好的野菇，吃起來清爽有味~~如果對蔬食喜歡的朋友可以考慮一下，很不錯哦

紐奧良雞腿酸種歐包

酸種麵包外皮硬脆、有嚼勁，帶有一股自然的清爽酸香及麥味，上面加上濃郁醬汁的雞腿肉，整體也很好吃

布朗尼

布朗尼香甜滑順，口感溼潤，帶點微微的苦味，非常適合濃厚口味甜點的人

特別是上面用了水果及小黑貓來點綴，真的超可愛的

蜂蜜冰淇淋鬆餅

蜂蜜冰淇淋鬆餅其實是咖啡廳中很常見的甜點，但這裏就是和別人不一樣

特別挖出可愛貓造型，搭配一旁的盤飾，整體質感更升級了

貓貓拿鐵

這裏的咖啡豆是自家烘焙的，口感溫順好喝，而且這個咖啡杯也很不錯，簡單卻很有質感

貓貓抹茶拿鐵

可愛的造型，真的看了都很開心~~~

氣泡飲

這裏真的很用心啊，明明也是杯很平凡的飲料，但加上可愛的杯子及杯墊，造型100分
難怪來過的朋友都讚不絕口!

手沖咖啡

喜歡喝單品的朋友，這裏的手沖咖啡也很推哦，自家烘焙的豆子，新鮮度及火候絕對沒話說

在宜蘭市，有一間不管是店內多吵鬧，萬記商行宜蘭路口店店貓永遠沉浸在自己世界的咖啡廳。看著牠們穿梭在焦糖炙燒牛可頌、法式蒜香野菇的香氣中，心真的會軟掉。

不管是為了紐奧良雞腿酸種歐包，還是為了那杯超可愛的貓貓拿鐵，甚至只是想找個地方放空，這裡都能滿足你。

如果你最近覺得生活太緊繃，聽我的，找個下午過來，點一份布朗尼或蜂蜜冰淇淋鬆餅，配上一杯手沖咖啡，你會感謝自己做出了這麼棒的選擇。

  • 礁溪擼貓寵物友善咖啡廳，豐富早午餐盤、卡通造型蛋糕
    ⇒【萬記商行
  • 宜蘭最夯咖啡館、景觀餐廳、熱門甜點與必吃下午茶攻略來啦！從親子餐廳到網美咖啡館、海景田園餐廳一應俱全
    ⇒ 「宜蘭咖啡館」「宜蘭下午茶甜點
  • 看海咖啡廳、日式老宅、台版Harbs、情人節甜點＆生日蛋糕
    ⇒【宜蘭約會餐廳

萬記商行宜蘭路口店｜附近景點美食

熱門景點：

必吃美食：

宜蘭飯店：

更多宜蘭景點美食推薦

  • 【宜蘭住宿】宜蘭最新親子飯店一泊二食、五星玩水飯店、溫泉旅館、電動車溜滑梯
    詳細介紹⇒ 宜蘭飯店
  • 【2026宜蘭景點清單】110個宜蘭一日遊必去：免門票、親子、雨天室內景點、觀光工廠全攻略！
    詳細介紹⇒  宜蘭景點
  • 宜蘭超過 110 間人氣餐廳，無論你想尋找浪漫的義法料理、精緻的無菜單料理、或是超澎湃的火鍋燒烤，甚至連日式料理、親子餐廳、吃到飽、海鮮合菜餐廳都幫你分類好了
    詳細介紹⇒ 宜蘭美食餐廳

以上是紫色微笑萬記商行宜蘭路口店文章推薦給你知道。

延伸閱讀

宜蘭景點花蓮景點台東景點台北景點
基隆景點桃園景點新竹景點苗栗景點
台中景點彰化景點南投景點雲林景點
嘉義景點台南景點高雄景點屏東景點
澎湖景點金門景點馬祖景點

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
不只海景好拍！後龍一日遊，從百年隧道逛到老宅甜點，6大私房景點這樣玩。
不只海景好拍！後龍一日遊，從百年隧道逛到老宅甜點，6大私房景點這樣玩。
編輯 陳怡吟
2026 宜蘭在地人私藏的平價美食滋味！「正隆羊肉湯」湯頭清甜肉質軟嫩。
2026 宜蘭在地人私藏的平價美食滋味！「正隆羊肉湯」湯頭清甜肉質軟嫩。
紫色微笑
不只是空間有質感餐點也很有水準採光超好還能看到101景觀的早午餐餐廳瑪黑餐酒旗下早午餐品牌 Lille M這次餐點全面升級
不只是空間有質感餐點也很有水準採光超好還能看到101景觀的早午餐餐廳瑪黑餐酒旗下早午餐品牌 Lille M這次餐點全面升級
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
西門町不限時咖啡廳！4F劇場咖啡 藏身在古蹟裡，平日也爆滿、不想等請早起。
西門町不限時咖啡廳！4F劇場咖啡 藏身在古蹟裡，平日也爆滿、不想等請早起。
記者 蕭芷琳
南港必去咖啡廳!! 嘖咖啡 不只有貓貓還有大狗狗 不限時、有插座超療癒
南港必去咖啡廳!! 嘖咖啡 不只有貓貓還有大狗狗 不限時、有插座超療癒
WalkerLand數位編輯室
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

萬記商行宜蘭路口店

03- 9332290
宜蘭縣宜蘭市農權路二段30號
0