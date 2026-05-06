可愛貓咪陪你用餐！萬記商行宜蘭路口店，在地人私藏早午餐及甜點，餐點咖啡更驚艷。

「萬記商行宜蘭路口店」是近年來宜蘭非常熱門的萬記商行在宜蘭市的分店。分店就在宜蘭大學旁，店裏大片的玻璃窗剛好可以看到充滿綠意的校園，空間非常優質。這裏除了提供高品質的早午餐餐盤組、甜點及飲品、咖啡外，最主要的還是店裏可愛的貓咪陪伴著客人在地度過的悠閒時光。無論是想尋找一處放鬆身心，或是品嚐高品質咖啡與輕食，萬記商行宜蘭路口店都絕對是您不容錯過的宜蘭新選擇！

名稱：萬記商行宜蘭路口店

地址：宜蘭市農權路二段30號

營業時間： 10:00-17:00

電話：03 933 2290

只收現金 · 需要預訂

預約: wanjistore.com

萬記商行宜蘭路口店｜交通停車資訊

自行開車：可由國道5號宜蘭交流道下，依指標前往宜蘭大學，餐廳就在側邊

停車場： 宜蘭大學周邊路邊停車格、宜蘭大學地下停車場，離餐廳約一分鐘的步行距離

大眾交通工具：

台鐵：搭至宜蘭火車站，步行約15分鐘即可抵達 國道客運：於宜蘭轉運站下車，步行、搭公車或計程車皆相當方便

萬記商行宜蘭路口店｜菜單價位

萬記商行宜蘭路口店｜空間環境

萬記商行宜蘭路口店的位置在宜蘭市農權路的宜蘭大學旁，三角窗的店面非常顯眼

入口就是櫃台處

一旁面窗，滿眼綠意，非常舒服的環境

很特別的把吧台置於餐廳中間，隔出兩個不同氛圍的用餐空間吧台在中間

左邊一排靠窗座位，右邊一排方桌。

這個角落很舒服。這裏牆上畫作也很棒哦

蛋糕櫃裏的餐點

萬記商行的餐點真不是蓋的，好看又好吃，非常有水準

萬記商行宜蘭路口店｜可愛貓伙伴

萬記商行除了咖啡與輕食吸引人，當然要好好介紹老闆的愛貓

牠們隨意自在的穿梭在餐廳之間，可愛的模樣真的連不愛貓的人也會愛上

慵懶又自在的放鬆感，真的也是現代人很需要的啊

看看這群可愛的貓，不管店內多麼熱鬧，牠們還是沉浸在自己的世界之中

今天造型就是萌

我上班也也美美噠～真的超可愛的

萬記商行宜蘭路口店｜心得評價

焦糖炙燒牛可頌

萬記商行的早午餐一向有口皆碑，這盤除了主角牛可頌，一旁的薯條、沙拉表現也很出色，

烘烤後會有微微焦香、酥脆又帶點鬆軟的可頌真的好吃又滿足

法式蒜香野菇

這盤也是早午餐，主要在麵包的不同

麵包上面放了調味好的野菇，吃起來清爽有味~~如果對蔬食喜歡的朋友可以考慮一下，很不錯哦

紐奧良雞腿酸種歐包

酸種麵包外皮硬脆、有嚼勁，帶有一股自然的清爽酸香及麥味，上面加上濃郁醬汁的雞腿肉，整體也很好吃

布朗尼

布朗尼香甜滑順，口感溼潤，帶點微微的苦味，非常適合濃厚口味甜點的人

特別是上面用了水果及小黑貓來點綴，真的超可愛的

蜂蜜冰淇淋鬆餅

蜂蜜冰淇淋鬆餅其實是咖啡廳中很常見的甜點，但這裏就是和別人不一樣

特別挖出可愛貓造型，搭配一旁的盤飾，整體質感更升級了

貓貓拿鐵

這裏的咖啡豆是自家烘焙的，口感溫順好喝，而且這個咖啡杯也很不錯，簡單卻很有質感

貓貓抹茶拿鐵

可愛的造型，真的看了都很開心~~~

氣泡飲

這裏真的很用心啊，明明也是杯很平凡的飲料，但加上可愛的杯子及杯墊，造型100分

難怪來過的朋友都讚不絕口!

手沖咖啡

喜歡喝單品的朋友，這裏的手沖咖啡也很推哦，自家烘焙的豆子，新鮮度及火候絕對沒話說

在宜蘭市，有一間不管是店內多吵鬧，萬記商行宜蘭路口店店貓永遠沉浸在自己世界的咖啡廳。看著牠們穿梭在焦糖炙燒牛可頌、法式蒜香野菇的香氣中，心真的會軟掉。

不管是為了紐奧良雞腿酸種歐包，還是為了那杯超可愛的貓貓拿鐵，甚至只是想找個地方放空，這裡都能滿足你。

如果你最近覺得生活太緊繃，聽我的，找個下午過來，點一份布朗尼或蜂蜜冰淇淋鬆餅，配上一杯手沖咖啡，你會感謝自己做出了這麼棒的選擇。

萬記商行宜蘭路口店｜附近景點美食

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