2026宜蘭綠色博覽會！武荖坑景點：格致寶藏開箱，必玩亮點、票價與交通懶人包。

每年春天宜蘭的年度盛事「宜蘭綠色博覽會」已於蘇澳「武荖坑風景區」盛大登場！2026 宜蘭綠色博覽會真的很有心！除了風景好拍，最厲害的就是把「教育」跟「遊戲」結合得超好。如果你正準備帶全家出發，這篇強烈建議先收藏，特別是關於「半室內遊戲區」跟「課程預約」的心得，沒看到這篇真的會虧很大！
以下為大家整理今年綠博的活動亮點、票價資訊、交通接駁及周邊旅遊懶人包。
- 2026 宜蘭綠色博覽會資訊
- 活動日期：2026/03/28 (六) – 2026/05/10 (日)
- 開園時間：每日 09:00 – 18:00（17:00 最後入園）
- 活動地點：武荖坑風景區（宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號）
- 電話：03 995 2852
- 官網/ 預約DIY課程
宜蘭綠色博覽會｜交通停車資訊
自行開車
- 導航：武荖坑風景區
- 園區停車：約500車位（收費制，依現場公告）
- ⚠️ 假日建議 10:00 前抵達較易有車位
假日臨時停車
- 玉皇宮（約250車位）
- 安永心食館（約160車位）
✔ 均設有免費接駁車往返園區
接駁車（最推薦）
- 台鐵至「蘇澳新站」
- 出站轉乘接駁或公車
- 班距：約20–60分鐘（依現場為準）
大眾運輸
- 羅東轉運站 → 紅2、1766、綠28
- 國光客運／葛瑪蘭／首都客運 → 羅東 → 再轉公車
為了鼓勵永續旅遊，搭乘大眾運輸工具可享有優惠票價
宜蘭綠色博覽會｜門票價位
綠博需要購買門票進入，裡面場館免費參觀，遊樂設施也免費玩但要排隊，DIY課程建議前一天就預約，部分要付費喔
綠博票價（含宜蘭縣民）
|票種
|平日
|假日
|全票
|NT$150
|NT$250
|優待／兒童票
|NT$120
|NT$200
|宜蘭縣民票
|NT$100
|NT$100
雙博套票（蘭陽博物館）
|票種
|平日
|假日
|全票
|NT$170
|NT$250
|優惠票
|NT$130
|NT$210
雙園套票（宜蘭傳藝園區＋DIY）
|票種
|平日
|假日
|雙園＋DIY體驗券
|NT$370
|NT$450
省錢大絕招：如果你是搭乘台鐵、國光客運、首都客運等大眾運輸工具來的，記得保留當日票根或收據，現場買票直接享優待票價！
宜蘭綠色博覽會｜空間環境
地圖
今年活動 4 大亮點
格致寶藏主題館：呼應「格物致知」的精神，透過 18 個永續展覽區與上百件互動能量實驗教具，讓大朋友小朋友在玩樂中理解淨零碳排與生態保育。
花海與表演藝術：園區內種植超過 9 萬株花卉，形成繽紛的大地藝術；主舞台每日定時有精彩的生態劇目與表演。
19 項遊樂設施：除了靜態展覽，園區設有物理力學與位能轉換的體驗設施，包含滑草、滑索等熱門項目，是消耗小孩體力的絕佳場所。
跨域實作體驗：提供多種 DIY 手作課程，包含永續農法體驗與環保手作，建議入園後先前往服務台預約。
宜蘭綠色博覽會｜心得評價
- 利用園內交通車：建議一開始搭園內交通車到最後一站，沿途步行下來比較不累，利用中途站停留穿梭各大園區
防水準備：武荖坑屬於易雨區，建議隨身攜帶雨具，若遇雨天可優先參觀室內展館。
最佳穿著：園區廣大，建議穿著舒適的好穿脫運動鞋。
順遊景點：結束綠博行程後，推薦前往鄰近的安永心食館（觀光工廠）或蘇澳冷泉，安排充實的宜蘭一日遊。
小提醒：如果你是經常需要入園拍照紀錄或帶家人多次造訪的朋友，購買 $300 元的多次入園票（需附照片）CP 值最高，去兩次假日就回本囉！
雨天備案首選：夢幻舞台半室內遊戲區
四五月也是宜蘭的雨季之一，「夢幻舞台」就是最佳備案，不管晴天雨天，都能舒舒服服欣賞精彩演出
行程照樣玩得開心又盡興！
必看環境定目劇《土壤國的奇幻旅程》，帶著大小朋友，認識土壤的形成、生態功能，還能了解守護土地的重要，邊玩邊學超有趣！
一旁的活動遊戲區更是小朋友的最愛！！
半室內設計：不用擔心大太陽曬傷或突如其來的午後雷陣雨。
放電指數破表：這裡規畫了大型遊戲區，空間寬敞，非常適合讓小孩在這邊跑跳，爸媽也能稍微喘口氣。
中午12:00-13:00這裡休息，大家飯後再來玩，可別吃到飽喔
海龜彈簧床
這個最好玩～榛果妹和好朋友舉大姆指推薦！很像太空人接受的G力訓練!! 超刺激的
全家人、跟好朋友一起來玩，要
報仇的千萬別錯過！
永遠推不倒的不倒翁
這個很好玩，別看它沒什麼，不管是大人小孩可是驚叫連連~~~
用力踏踏轉個360度!!! 這些設施都是靠自已的動力，很符合綠色環保的主題
把「格物致知」變成一場超好玩的地球尋寶遊戲！
地球早就把秘密藏在土壤、河流和海洋裡，等著你來解鎖。只要打開眼睛、豎起耳朵、動手體驗，就能發現自然運作的奧妙
來到宜蘭綠色博覽會「植人育所」，大小朋友都會玩瘋！
這裡用杉木、竹子打造超有質感的戶外遊具，從平衡木樁到刺激的魔鬼海盜船，讓孩子盡情挑戰體能，化身小泰山冒險去
還有超有意思的《植人專欄》，包含植人日誌、聞創、葉拓、手染等體驗活動
讓你將五感打開，用眼睛看、用雙手玩、用心感受~~
館內超吸睛的FRP魚類模型，全都依照真實魚種等比打造，細節滿滿，就像把整片海洋搬進眼前！
再搭配沉浸式影像和互動體驗，真的很有看頭啊
武荖坑也是熱門的露營區
很棒的營火場地!!
我們入園後先搭車到園內最後一站，再慢慢逛下來，可以玩的更盡興
免費遊園公車在園區中，也有二、三個停靠站!
各館場都也解說人員，完成學習單還能得到小獎品喔！
手作控必看：免費與付費 DIY 攻略
今年綠博的課程非常熱門，強烈建議一定要先上網預約！現場排隊真的要看運氣
課程種類從完全免費到百元有找的付費方案都有，CP 值高到不行
精選熱門 DIY 課程表
|場館
|課程名稱
|亮點特色
|費用
|森林館
|閱讀河流闖關
|闖關成功送蘆葦笛子和祈福鳥
|免費
|物產館
|手炒玄米茶
|體驗炒製香氣，無咖啡因超健康
|免費
|農再館
|會發芽的糕餅
|用廢紙漿做種子球，回家種出綠意
|免費
|能源館
|能源玩具 DIY
|林洛菲老師帶領，認識風能與動力
|免費
|海洋館
|蔚藍脈動 絹印
|打造獨一無二的帆布袋（海洋生物圖樣）
|付費
|森林館
|微型小蝦生態瓶
|認識封閉生態系，把小蝦生態系帶回家
|付費
|森林館
|生物碳手作苔球
|學習植物配置與棲地復育，超療癒植栽
|付費
內行人才知道的「必衝行程」
溪流館：水下生命觀察 這是一個非常有特色的活動！會由環教講師帶領，拿著窺箱走進新城溪。腳踩著清涼溪水觀察魚蝦蟹，是親近宜蘭自然環境最直接的方式，小朋友絕對會愛死。
森林館：拍翼蝴蝶 適合年紀較小的孩子，可以自己彩繪並組裝出會拍動翅膀的蝴蝶，材料簡單但成就感滿分。
環保館：天然精油沐浴球 結合科學的酸鹼反應與嗅覺體驗，做完帶回家洗澡時還能想起綠博的香氣。
行前報名小撇步
預約為王：課程通常在活動前幾週就會開放網路報名。
現場候補：如果網路沒搶到，海洋館的絹印等部分課程，若有人逾時 10 分鐘未報到，會開放現場候補。
穿著建議：如果想參加「水下生命觀察」，記得穿方便捲起褲管的褲子或帶一套換洗衣物喔！
- 生態瓶好大一瓶啊！
- 小提醒： 付費課程（如生態瓶、苔球）通常需要前一天完成繳費才能備料，當天去現場才問可能就沒機會囉！
今年的綠博不只看熱鬧，更能帶著滿滿的「戰利品」（苔球、帆布袋、笛子）回家，快去預約課程吧！
宜蘭綠色博覽會｜附近景點美食
附近景點：
附近美食：
- 廟口廖榮川米糕、南方澳無名蝦餅、水都活海鮮、番割田甕缸雞、思村路1之2号、新建利冰店、蘇澳無名包子、午鯖、阿芬鮮魚湯、馬賽阿娥肉串、阿吉揍胖、美津早餐店、親家母飛虎丸、義珍香烘焙坊、叄三文化廚房、阿敦海鮮小吃、阿英小吃部、蘇澳阿暖魚雜、涼意叭噗專賣店、 Natural天然手作霜淇淋、蘇澳林文讚手桿麵、南興冰店、稻香園、蘇澳服務區
蘇澳住宿推薦：
更多宜蘭景點美食推薦
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