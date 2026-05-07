2026宜蘭綠色博覽會！武荖坑景點：格致寶藏開箱，必玩亮點、票價與交通懶人包。

每年春天宜蘭的年度盛事「宜蘭綠色博覽會」已於蘇澳「武荖坑風景區」盛大登場！2026 宜蘭綠色博覽會真的很有心！除了風景好拍，最厲害的就是把「教育」跟「遊戲」結合得超好。如果你正準備帶全家出發，這篇強烈建議先收藏，特別是關於「半室內遊戲區」跟「課程預約」的心得，沒看到這篇真的會虧很大！

以下為大家整理今年綠博的活動亮點、票價資訊、交通接駁及周邊旅遊懶人包。

2026 宜蘭綠色博覽會資訊

活動日期：2026/03/28 (六) – 2026/05/10 (日)

開園時間：每日 09:00 – 18:00（17:00 最後入園）

活動地點：武荖坑風景區（宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號）

電話：03 995 2852

官網/ 預約DIY課程

宜蘭綠色博覽會 ｜交通停車資訊

自行開車

導航：武荖坑風景區

園區停車：約500車位（收費制，依現場公告）

⚠️ 假日建議 10:00 前抵達較易有車位

假日臨時停車

玉皇宮（約250車位）

安永心食館（約160車位）

✔ 均設有免費接駁車往返園區

接駁車（最推薦）

台鐵至「蘇澳新站」

出站轉乘接駁或公車

班距：約20–60分鐘（依現場為準）

大眾運輸

羅東轉運站 → 紅2、1766、綠28

國光客運／葛瑪蘭／首都客運 → 羅東 → 再轉公車

為了鼓勵永續旅遊，搭乘大眾運輸工具可享有優惠票價

宜蘭綠色博覽會｜門票價位

綠博需要購買門票進入，裡面場館免費參觀，遊樂設施也免費玩但要排隊，DIY課程建議前一天就預約，部分要付費喔

綠博票價（含宜蘭縣民） 票種 平日 假日 全票 NT$150 NT$250 優待／兒童票 NT$120 NT$200 宜蘭縣民票 NT$100 NT$100

雙博套票（蘭陽博物館）

票種 平日 假日 全票 NT$170 NT$250 優惠票 NT$130 NT$210

雙園套票（宜蘭傳藝園區＋DIY）

票種 平日 假日 雙園＋DIY體驗券 NT$370 NT$450

省錢大絕招：如果你是搭乘台鐵、國光客運、首都客運等大眾運輸工具來的，記得保留當日票根或收據，現場買票直接享優待票價！

宜蘭綠色博覽會 ｜空間環境

地圖

今年活動 4 大亮點

格致寶藏主題館：呼應「格物致知」的精神，透過 18 個永續展覽區與上百件互動能量實驗教具，讓大朋友小朋友在玩樂中理解淨零碳排與生態保育。 花海與表演藝術：園區內種植超過 9 萬株花卉，形成繽紛的大地藝術；主舞台每日定時有精彩的生態劇目與表演。 19 項遊樂設施：除了靜態展覽，園區設有物理力學與位能轉換的體驗設施，包含滑草、滑索等熱門項目，是消耗小孩體力的絕佳場所。 跨域實作體驗：提供多種 DIY 手作課程，包含永續農法體驗與環保手作，建議入園後先前往服務台預約。

宜蘭綠色博覽會 ｜心得評價

利用園內交通車： 建議一開始搭園內交通車到最後一站，沿途步行下來比較不累，利用中途站停留穿梭各大園區

建議一開始搭園內交通車到最後一站，沿途步行下來比較不累，利用中途站停留穿梭各大園區 防水準備 ：武荖坑屬於易雨區，建議隨身攜帶雨具，若遇雨天可優先參觀室內展館。

最佳穿著 ：園區廣大，建議穿著舒適的好穿脫運動鞋。

順遊景點：結束綠博行程後，推薦前往鄰近的安永心食館（觀光工廠）或蘇澳冷泉，安排充實的宜蘭一日遊。

小提醒：如果你是經常需要入園拍照紀錄或帶家人多次造訪的朋友，購買 $300 元的多次入園票（需附照片）CP 值最高，去兩次假日就回本囉！

雨天備案首選：夢幻舞台半室內遊戲區

四五月也是宜蘭的雨季之一，「夢幻舞台」就是最佳備案，不管晴天雨天，都能舒舒服服欣賞精彩演出

行程照樣玩得開心又盡興！

必看環境定目劇《土壤國的奇幻旅程》，帶著大小朋友，認識土壤的形成、生態功能，還能了解守護土地的重要，邊玩邊學超有趣！

一旁的活動遊戲區更是小朋友的最愛！！

半室內設計 ：不用擔心大太陽曬傷或突如其來的午後雷陣雨。

放電指數破表：這裡規畫了大型遊戲區，空間寬敞，非常適合讓小孩在這邊跑跳，爸媽也能稍微喘口氣。

中午12:00-13:00這裡休息，大家飯後再來玩，可別吃到飽喔

海龜彈簧床

這個最好玩～榛果妹和好朋友舉大姆指推薦！很像太空人接受的G力訓練!! 超刺激的

全家人、跟好朋友一起來玩，要 報仇的 千萬別錯過！

永遠推不倒的不倒翁

這個很好玩，別看它沒什麼，不管是大人小孩可是驚叫連連~~~

用力踏踏轉個360度!!! 這些設施都是靠自已的動力，很符合綠色環保的主題

把「格物致知」變成一場超好玩的地球尋寶遊戲！

地球早就把秘密藏在土壤、河流和海洋裡，等著你來解鎖。只要打開眼睛、豎起耳朵、動手體驗，就能發現自然運作的奧妙

來到宜蘭綠色博覽會「植人育所」，大小朋友都會玩瘋！

這裡用杉木、竹子打造超有質感的戶外遊具，從平衡木樁到刺激的魔鬼海盜船，讓孩子盡情挑戰體能，化身小泰山冒險去

還有超有意思的《植人專欄》，包含植人日誌、聞創、葉拓、手染等體驗活動

讓你將五感打開，用眼睛看、用雙手玩、用心感受~~

館內超吸睛的FRP魚類模型，全都依照真實魚種等比打造，細節滿滿，就像把整片海洋搬進眼前！

再搭配沉浸式影像和互動體驗，真的很有看頭啊

武荖坑也是熱門的露營區

很棒的營火場地!!

我們入園後先搭車到園內最後一站，再慢慢逛下來，可以玩的更盡興

免費遊園公車在園區中，也有二、三個停靠站!

各館場都也解說人員，完成學習單還能得到小獎品喔！

手作控必看：免費與付費 DIY 攻略

今年綠博的課程非常熱門，強烈建議一定要先上網預約！現場排隊真的要看運氣

課程種類從完全免費到百元有找的付費方案都有，CP 值高到不行

精選熱門 DIY 課程表

場館 課程名稱 亮點特色 費用 森林館 閱讀河流闖關 闖關成功送蘆葦笛子和祈福鳥 免費 物產館 手炒玄米茶 體驗炒製香氣，無咖啡因超健康 免費 農再館 會發芽的糕餅 用廢紙漿做種子球，回家種出綠意 免費 能源館 能源玩具 DIY 林洛菲老師帶領，認識風能與動力 免費 海洋館 蔚藍脈動 絹印 打造獨一無二的帆布袋（海洋生物圖樣） 付費 森林館 微型小蝦生態瓶 認識封閉生態系，把小蝦生態系帶回家 付費 森林館 生物碳手作苔球 學習植物配置與棲地復育，超療癒植栽 付費

內行人才知道的「必衝行程」

溪流館：水下生命觀察 這是一個非常有特色的活動！會由環教講師帶領，拿著窺箱走進新城溪。腳踩著清涼溪水觀察魚蝦蟹，是親近宜蘭自然環境最直接的方式，小朋友絕對會愛死。 森林館：拍翼蝴蝶 適合年紀較小的孩子，可以自己彩繪並組裝出會拍動翅膀的蝴蝶，材料簡單但成就感滿分。 環保館：天然精油沐浴球 結合科學的酸鹼反應與嗅覺體驗，做完帶回家洗澡時還能想起綠博的香氣。

行前報名小撇步

預約為王 ：課程通常在活動前幾週就會開放網路報名。

現場候補 ：如果網路沒搶到，海洋館的絹印等部分課程，若有人逾時 10 分鐘未報到，會開放現場候補。

穿著建議：如果想參加「水下生命觀察」，記得穿方便捲起褲管的褲子或帶一套換洗衣物喔！

生態瓶好大一瓶啊！

小提醒： 付費課程（如生態瓶、苔球）通常需要前一天完成繳費才能備料，當天去現場才問可能就沒機會囉！

今年的綠博不只看熱鬧，更能帶著滿滿的「戰利品」（苔球、帆布袋、笛子）回家，快去預約課程吧！