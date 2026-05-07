【首爾美食】東大門40年韓牛老店附菜單，專人代烤入口即化的韓牛燒肉，在地人也愛的高人氣美食！｜Ruby說美...

來韓國旅遊，怎麼能錯過韓牛燒肉！

Ruby這次來到東大門一間已經開了40年的韓牛老店，

選非餐期時間用餐，店內也是坐了不少的客人，

還有許多當地人用餐，可見人氣真的非常高。



店內菜單有提供簡單的中文與英文，點餐上不太需要擔心。

這裡的肉品都是現點現切，新鮮度完全看得見，

而且份量也很實在，價格以韓牛來說也算相當實惠。





店內環境帶有一點懷舊復古感，雖是老店，

但整體維持得相當乾淨舒適。如果有穿大衣，

店家還會貼心提供袋子包起來，

避免沾上烤肉味，細節真的很加分。



整間店讓Ruby印象深刻的，就是滿滿的人情味。

每位店員都非常親切友善，老闆也很熱情，會主動幫忙烤肉，

也會教不同的吃法與搭配，整個用餐過程讓人很放鬆又溫暖。

Ruby點了Sirloin 牛里脊 ₩35000、Ribs 排骨肉 ₩40000



韓牛的油脂分佈非常漂亮，放入口中幾乎是入口即化，

肉香濃郁卻不膩口，搭配熱騰騰的韓式大醬湯真的超級滿足。



小菜部分也很精緻入味，搭著燒肉一起吃特別清爽，

生菜還可以免費續加，整體吃下來非常有誠意。



▪ 韓式大醬湯 ₩3000

韓式大醬湯的味道和一般常喝到的大醬湯有些不同，

整體風味更加濃郁卻不死鹹，豆腐口感嫩滑細緻，

喝起來十分清爽，搭配油脂較豐富的韓牛，

更有種解膩的畫龍點睛效果，

值得點上一碗搭配烤肉享用。





Ruby覺得這間不只是單純吃韓牛，

更像是在感受韓國老店的人情味與道地氛圍。

如有來東大門這間真的是有品質、

價格合理又充滿在地感的韓牛燒肉店，真的很值得收藏！





【店家資訊】

👉勾抱屋Gobau

🏠14 Jibong-ro, Jongno District, Seoul, 南韓

🚈搭乘地鐵1號線或6號線至「東廟站」(Dongmyo)

☎️+822-2232-8803

⏰AM11:00~PM22:00（週日休息）





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐







Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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