「萬豪名廚都匯自助餐」限量快閃59折起！澳門龍蝦、鮑魚、螃蟹吃到飽的名廚百匯。

澳門JW萬豪酒店的「名廚都匯」吃到飽餐廳是非常受到港澳地區人士歡迎的，現在可是要提前預約才吃的到，這次造訪後，看到裏面琳瑯滿目的菜色、帝王蟹腳、龍蝦、螃蟹~~通通吃到飽!!! 好精采的菜色，難怪一推出後就大受饕客歡迎，這次來的時候，還碰到遇上特別推出的鮑魚海參泡飯，非常美味啊

名稱：Urban Kitchen 名廚都匯

地址：路氹城「澳門銀河」綜合度假城，望德聖母灣大馬路

（澳門銀河渡假城澳門JW萬豪酒店一樓）

（澳門銀河渡假城澳門JW萬豪酒店一樓） 營業時間：07:00-22:00

電話：+853 8886 6228

線上預約

名廚都匯｜菜單價位

方案名稱 類型 最低價 原價 快閃二人同行低至57折 自助午餐 NT$1,902 起 NT$3,328 快閃低至75折 自助晚餐 NT$2,086 起 NT$2,781 低至79折 自助午餐 NT$1,296 起 NT$1,664 低至87折 自助晚餐 NT$2,397 起 NT$2,781

價格可能依日期浮動變動，實際售價以官網公告為準。

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名廚都匯｜空間環境

入住「澳門JW萬豪酒店」必玩天浪滔園漂漂河、兒童親子樂園，還有必吃「名廚都匯」囉！

室內設計優雅整潔有、舒適的座位、服務很棒

名廚都匯｜心得評價

名廚都匯共分為6個不同美食專區，分別設有海鮮區、澳葡及意大利美食區、京川粵菜區、日韓美食區、甜品軟雪糕區及果汁區。菜色非常國際化，重點是食材給的非常大方，圖中的菜色都是吃到飽的!!!

多款現切火腿!! 可以夾麵包，可以用帕瑪火腿夾哈蜜瓜吃!!

涼拌菜色!!! 雖然說不出每道的菜名，但選了幾樣來吃，味道都很不錯

這次來這裏，剛好碰上這次特別推出的鮑魚海參泡飯，聽說這道菜每次一推出的風評都很不錯!! 而且像這種特別的菜色不見得每次來都會出現哦

雖然不是很大顆，但都是貨真價實的鮑魚

冰箱內擺了水果、甜品

生魚片、握壽司，也都是吃到飽的，當然囉，這些在台灣也都吃的到

沒吃過的菜色，但螺的味道就差不多是那樣，Q韌有嚼勁的肉質，十足的海味

整隻的川味烤魚，當然是辣味的哦，不過，這裏的辣度調的剛剛好，不會辣到受不了

鹽焗火雞

大隻的蟹螯!! 裏面的肉也滿大塊的哦

大閘蟹吃到飽!!! 真的是痛風buffet啊!!

不過，這應該是其他地方產的大閘蟹，但也很好吃啦

現煮麵點

片鴨!! 當然囉，光就這個而言，目前台灣比較高檔自助餐大致上也會有這樣的餐點出現

飲料區，這一區的呈現方式倒滿像酒吧的!!當然囉，提供的茶點也是很不錯的

這裏的奶茶都是用這種黑白牌的哦，有這種奶水真的才道地啊

冰淇淋機

不知還不知道，原來訂位人的名字會寫在上面!! 哈哈，算是好玩的噱頭!!

甜點區

種類繁多的蛋糕!! 口味也很不錯

澳門著名的葡國美食~木槺布丁!! 上回到澳門時曾嚐過它的美味，但上回只吃到小小一塊，這次可是吃了二、三份吧，好過癮

沙拉區

熟食料理，像是羊膝骨，就這麼一支已經可以算是一道主菜了吧

這個肋眼牛排肉汁豐富，肉質鮮嫩，光是原味就非常好吃了，這個也是吃了二、三塊!!

這就是剛剛提到令人難忘的鮑魚海參泡飯了，這道的湯頭非常清爽美味，應該只是簡單的將白飯、佐料放入湯頭裏! 再加鮑魚及海參增加口感，真的是湯鮮味美!!

飽滿的蝦膏真的好美味，好滿足，而且不是一人一隻，而且真的是吃到飽的

澳門萬豪酒店「名廚都匯」自助餐是一場奢華的美食盛宴！

這裡的美食選擇超級豐富！從新鮮海鮮、手作壽司到香氣逼人的燒烤通通有，讓人一口接一口停不下來～每道菜都色香味滿分，擺盤也超精緻，看了就讓人食指大動。餐廳環境典雅又舒服，氣氛輕鬆愜意，服務人員也超貼心，整體用餐體驗真的很棒！不管是跟朋友聚餐、家人聚會，都超適合來這裡享受美味時光 【澳門自由行4天3夜】2025澳門景點行程必吃美食推薦！輕軌交通＆優惠門票

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