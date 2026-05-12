【新竹美食】長興釣蝦場 附菜單，被臭豆腐耽誤的釣蝦場，保留老派釣蝦場氛圍，臭豆腐香麻夠味好吃到排隊也...

原是間傳統釣蝦場，現已變成在地超人氣熱炒店！

雖店名依舊保留「釣蝦場」的名稱，

現在則是賣熱炒、泰國蝦和招牌麻辣臭豆腐。

保留著原本的釣蝦池，魚池裡則有幾條悠游的錦鯉，

充滿早期釣蝦場那種氛圍。

位置就在平交道旁，Ruby特地避開尖峰時段前往，

結果還是等了將近45分鐘，可見人氣相當驚人。

目前沒有提供電話訂位，但可以電話預約外帶。

內用的話需要先到櫃檯劃位候位，

拿到桌號後再自行拿菜單點餐送單，接著就是等待美食上桌啦！

麻辣臭豆腐 $190；加點高麗菜、鴨血各 $40

這鍋絕對是店內招牌必點，每桌都能看到它！

湯底帶有小魚干香氣，喝起來不是算微辣，

香麻夠味又帶點層次感，越喝越順口。

臭豆腐吸飽湯汁後非常入味，口感軟嫩又帶有孔洞感，

高麗菜吸附麻辣湯汁後更好吃；

鴨血滑嫩入味，口感相當不錯。

也能加點大腸、金針菇等配料，

比較特別的是，加湯需要另外加價50元。

炒水蓮 $120

水蓮炒得很清脆，吃起來爽口不油膩， 有熱炒店特有的鍋氣香味。

搭配重口味的麻辣臭豆腐剛剛好。

胡椒蝦 一斤 $700

胡椒蝦香氣逼人，光聞味道就讓人口水直流。

有點微辣感，不會搶走蝦子的鮮甜。

蝦子肉質紮實Q彈，胡椒香氣緊緊巴附在蝦殼與蝦肉上，

喜歡重口味的人一定會很愛。

烤鯖魚 2片 $200

鯖魚烤得外皮微酥，魚肉則保有油脂與嫩度，

淋上檸檬沾點胡椒鹽後，把整體層次提升不少。





薑絲大腸 $250

大腸處理得不錯，沒有腥味，口感Q彈有嚼勁，

搭配薑絲與醋香非常開胃，越吃越下飯。

整體來說，保留了原釣蝦場的外觀與氛圍，

現在則是許多人專程朝聖的麻辣臭豆腐名店。

餐點價格不會太貴、份量也十足，熱炒與泰國蝦表現也都滿不錯的，

即使是離峰時間依舊滿滿人潮。







【店家資訊】

👉長興釣蝦場（無釣蝦）

🏠新竹市香山區鹽水里長興街498號

☎️ 0939324949

⏰AM11:00~PM21:50





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐







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