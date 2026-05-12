【永和餐酒館】杜菇餐酒館，調酒+生蠔吃到飽，餐點美味價格親民CP值爆炸高，還有柯基雙胞胎坐台！ – 小珊珊...

新北有推薦CP值高的餐酒館嗎？

杜菇餐酒館隱身捷運頂溪站附近的平價餐酒館，CP值真的是高到破表！小資族聚餐新選擇！

今天有生蠔吃到飽還有柯基雙胞胎坐台！

大家喜歡小狗狗還是吃到飽？！小孩子才做選擇？我全都要！

杜菇餐酒館細膩餐點一吃就愛上，微醺放鬆超推薦！

杜菇餐酒館｜由來

是為了紀念店主愛犬「杜菇」(一隻已在天上守護的14歲柯基)，由3位熱愛餐飲的朋友創立

起初經營了兩年雲端廚房(杜菇義麵屋)，累積穩定客群後轉型為實體餐酒館，主打寵物友善空間、精緻義式料理與客製化調酒

杜菇餐酒館｜在哪裡?怎麼去?

捷運頂溪2號站出口步行10分鐘

餐廳入口處投射著可愛的柯基狗狗標誌

杜菇餐酒館｜寵物友善餐廳

這個餐酒館會不會太可愛！！！

一走進杜菇餐酒館立刻被店裡的可愛雙胞胎店狗熱情迎接，直接先被療癒一波〜

這裡主打真正的寵物友善，只要繫好牽繩就可以大方落地或可上椅，毛孩可以陪你一起享受溫馨美味，也不用擔心毛孩看著我們吃流口水？杜菇餐酒館特別準備寵物餐食，既美味也能吃得安心

杜菇餐酒館｜用餐空間

杜菇餐酒館藏在捷運頂溪站附近，步行約10分鐘就能抵達，工業風的質感裝潢，充滿氛圍感、燈光幽暗得恰到好處，桌上的微醺小燈點亮了彼此交談的溫度，這裡沒有過度的喧囂，只有剛好的浪漫與放鬆感，非常適合下班後想找個地方躲起來微醺的靈魂〜

而且這裡還有大螢幕，不定時可以觀看球賽、線上直播演唱會，下班後跟朋友相揪來喝一杯，放鬆舒壓一下很讚呢，也可以租借場地辦活動喔！

杜菇餐酒館｜MUNE

主打義大利麵、燉飯、排餐與多款調酒、啤酒、無酒精特調飲品，滿足不同口味喜好

以餐酒館來說，我覺得這樣的價格都不貴

料理分量十足且風味豐富，認真每一道都非常好吃，是真的會想回訪的水準

杜菇餐酒館｜生蠔吃到飽($699)

生蠔控必收！！！

什麼？！生蠔吃到飽只要699？

每週四、日提供$699生蠔吃到飽(每人低消$300)，可享受日本進口生蠔(生蠔數量有限，需提前預訂)

杜菇餐酒館｜調酒暢飲($799)

永和最狂調酒暢飲來了！

週一、二、五、六的50+款調酒暢飲（$799/位），需提早預約

想跟姐妹們約吃飯喝酒聊聊天，卻又擔心荷包無法負荷嗎？

一杯調酒250元至300元不等，差不多喝4杯就能喝回本

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

杜菇餐酒館｜打卡優惠

到店消費並拍照打卡，上傳至個人FB或IG或Google評論，贈送薯條或薯角(擇一)，評論打卡越多送越多

薯條

細薯條，炸出來的口感跟速食店差不多，越吃越涮嘴！

薯角

帶皮製作，一層薄而脆的外衣，咬下有喀拉喀拉的聲音，包裹著馬鈴薯口感鬆軟、濕潤，飽滿厚實，比細薯條更嫩且更具馬鈴薯香氣

杜菇餐酒館｜今天吃什麼

香菇雞肉燉飯

千萬別小看這道「香菇雞肉燉飯」，它看似樸實的料理方式，卻含有多重層次的視覺與味覺享受

雞肉軟嫩，米飯油潤，怎一個香字了得！

香菇香氣與雞肉精華完整融入米粒中，雞肉很大一塊且口感軟嫩、不乾柴，與吸滿湯汁米飯粒粒入味，太滿足了〜

鮮香濃郁，每一口都巨好吃！

義大利茄汁肉丸

飽滿滾圓的外形，鮮紅欲滴的色彩總是讓人忍不住食指大動

牛肉與豬肉的經典比例混合，每顆都是純手工製成的手打肉丸，酸酸甜甜的味道，加上肉丸軟Q適中的口感，味道濃郁，很開胃

白酒超級蛤蠣麵

「爆量蛤蠣」白酒義大利麵！！！

鮮嫩的蛤蠣爆多！！！

一入口就能吃到超天然的海味〜有煮出蛤蠣的自然鹹味

白酒、蒜香、蛤蠣的鮮味融進麵條裡，鹹度適中，濃郁卻不膩口，實在忍不住光速空盤啦，這個大推欸〜超好吃

這麼浮誇的蛤蠣義大利麵還不來吃爆嗎！！！

生蠔吃到飽

每顆都超大輕鬆吃回本！

日本有名產地的生蠔一顆就要三四百塊台幣咧，來杜菇餐酒館不用荷包失血，就可以品嚐生蠔的獨特鮮甜

嫩滑鮮甜的生蠔搭配來自大海鹹香的魚子醬，這絕對是頂級的味蕾享受！

魚子醬在口中爆裂的瞬間，與生蠔肥美的肉質交融，在口中達到和諧完美的韻味，肥美鮮嫩口感，令人回味無窮〜〜〜

24SHOT摩天輪

這麼可愛的餐酒館竟然還有浮誇摩天輪Shot，每杯調酒都好夢幻唷〜

摩天輪中間有店家的狗狗LOGO，加上七彩的燈光效果，每一杯酒都超美

不僅拍照效果滿分，還能一次品嚐多種風味，讓人忍不住想打卡分享！

酒精濃度都算低，酒感輕盈、非常順口，喝起來微醺療癒，很好喝喔

朋友聚餐、慶生或閨蜜小酌的超級吸睛選擇！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

紫色蝶影

蝶豆花茶/汽水/紅石榴

這是一杯結合紅石榴酸甜與蝶豆花魔幻色彩的飲料，桃紫漸層超美〜

漸層紫的蝶豆花+香甜紅石榴果汁+還有會跳舞的氣泡水！

每一口都是夢幻的酸甜平衡，冰冰涼涼超暢快

焦糖布丁

杜菇餐酒館不僅調酒厲害，甜點更是精緻！

入口即化的滑順綿密感，搭配帶有一絲絲苦味的苦甜焦糖，在口中達到非常完美的平衡〜

超級細緻焦糖的香味跟布丁的口感，真的會讓人忍不住一口接一口

巴斯克蛋糕

如同冰淇淋般入口即化的口感〜

內部則輕盈、濕潤，口感介於舒芙蕾和傳統起司蛋糕之間，比起起司蛋糕來得更加輕盈，且不會過於甜膩

奶香濃郁又綿嫩，一口幸福感拉滿，箇中美味唯有嘗過才知道！

小珊珊碎碎念：

熱鬧開趴或靜靜微醺都OK！

沒想到杜菇餐酒館能這麼平價，而且每道真的都是C值破表，週末聚餐沒想法不妨來這裡吃！

不只人吃得開心，毛孩也超有感，這不只是間可以帶毛孩的餐酒館，更是那種你會想再帶朋友一起來、讓毛孩也期待下次再來的地方！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

杜菇餐酒館｜餐廳資訊

▶地址：新北市永和區仁愛路213號

▶營業時間：日～四17:00～02:00 五、六17:00～03:00

▶電話：02-82317123

Doze Gi Bistro立即訂位！inline 線上訂位預約

▶Line：@067hstfb

▶官方FB：杜菇餐酒館 Doze Gi Bistro

▶官方IG：杜菇餐酒館Doze Gi Bistro（@doze_gi）• Instagram 相片與影片

▶脆：杜菇餐酒館Doze Gi Bistro（@doze_gi） • Threads，暢所欲言

V提供WIFI V一成服務費 V攜帶寵物入內(V落地牽繩 V可上椅)