宜蘭美食-阿爹ㄟ灶腳，傳承總舖師的平價宜蘭傳統特色手路菜，重點還是寵物友善，可以帶毛孩們一起去用餐唷...

想念傳統辦桌的熱鬧滋味嗎？

阿爹ㄟ灶腳秉承傳統總舖師精神，無論是宜蘭傳統特色手路菜或熱炒，一道道色香味俱全

這次我們分享這家宜蘭市美食，平價好吃又實在，真的強！

阿爹ㄟ灶腳｜由來

由四合院百年古屋改造，作為復古餐館很有兒時回憶味道風格，在城市裡幾乎看不見土屋四合院，為了傳統結構不被破壞百年屋梁古代作品細心的成修保留，土生土長鄉下蘭陽風味，結合30~40年阿爹外燴經驗辦桌料理，能夠吃到在地蘭陽風味流水席，菜色多樣每道份量十足

阿爹ㄟ灶腳｜交通

阿爹ㄟ灶腳位於宜蘭市區，是一家懷舊風格的平價熱炒餐廳。交通以自行開車最為便利，開車下宜蘭交流道約9分鐘可抵達餐廳門口有停車位，提供用餐的朋友免費使用，停車相當方便

阿爹ㄟ灶腳｜寵物友善

闆娘非常歡迎毛孩，只要牽好繩，就可以讓毛孩一起用餐、一起分享幸福時光

訂位時可先告知有帶毛小孩，店家會盡量安排坐在角落的位置

阿爹ㄟ灶腳｜環境

阿爹ㄟ灶腳室裝潢風格以懷舊復古風為主，保留了老宅的木造屋樑、老件擺飾、唱盤、油紙傘、牆上掛滿傳統畫作與紅色燈籠，營造出溫馨、親切且富有濃濃古早味的老宅用餐氛圍

環境寬敞且大量大圓桌，真的非常像鄉下地方的「辦桌」宴席環境

讓人感覺就像回到阿嬤家吃飯！

阿爹ㄟ灶腳｜菜單

主打傳統台菜與手路菜

老闆傳承自父親外燴總鋪師的好手藝，再結合創意料理，除了有色香味俱全的宜蘭在地菜色，還有多種平價熱炒都能一次滿足味蕾與視覺的享受

馬告烤雞(需預約)

宜蘭必吃烤雞呀！

加入原住民香料馬告醃入味，帶著獨特的檸檬、香茅與微辣的薑味香氣，層次豐富且清新迷人

外皮烤得金黃酥脆，輕輕一剝皮肉分離，飄出淡淡馬告特有的清香氣

肉質多汁入味，就算不沾醬也很好吃

可以沾上馬告雞汁和涼拌小黃瓜搭配起來超加分，很特別又好好吃！

客家小炒

小時候吃辦桌 一定有這道

這裡的客家小炒中超多豆干耶，喜歡它吸收了肉汁與魷魚香氣後，Q彈入味的口感

鹹香濃郁夠味，才剛上桌就被大家給秒殺，非常下飯的一道菜

滷肉飯

阿爹ㄟ灶腳的滷肉飯，肥瘦適中的滷肉搭配溏心蛋，肥而不膩，Q彈肉質ㄔ飯最佳拍檔肥！

滷肉飯肥瘦比例剛好，膠質滿滿，再加上鹹香卻不死鹹的醬汁，吃起來還會黏嘴

滷汁香濃不死鹹淋在熱騰騰白飯上，是會直接扒光那種

這絕對是滷肉飯的最高境界！

金莎豆腐

小編也是愛吃金沙系列料理的，那種鹹香、濃郁、沙沙的口感，簡單美味好下飯！

豆腐外酥內嫩，裹上鹹蛋黃醬後香氣瞬間爆發，色澤誘人、令人食指大動

蛋黃香氣超濃郁！濃郁蛋香交織鹹香滋味，入口都是滿滿鹹蛋香，滋味豐富、鹹香開胃

薑絲大腸

宜蘭的薑絲炒大腸以酸嗆夠味、嚼勁十足為特色，是當地熱炒店的經典菜色

大腸給的很多且處理得很乾淨，沒有腥味，整體酸度夠味很好吃

享受咀嚼大腸的快感，透過細慢的咀嚼品嘗大腸拌薑絲所透出的香氣

三杯紅麴豬腳

豬腳也能三杯？而且超入味的啦！

紅潤透亮的外皮、香氣四溢的肉香，顛覆對豬腳料理刻板印象〜

豬腳保留彈牙富嚼勁的口感，再以三杯快炒好入味，讓人食慾大開

清炒水蓮

清脆的口感相當喜歡，用蒜頭清炒真的好好吃！

是一道色香味俱佳的佳餚，帶來濃郁而清新的味覺享受

糖醋排骨

汁濃芡亮、骨肉輕鬆分離！

甜酸度配合得剛剛好，不太酸，不太甜

外酥內嫩，好吃到停不下來！

三星蔥煎蛋

我最愛吃厚厚的煎蛋〜

煎蛋就是要厚才好吃，每一口都是滿滿餡料和厚實雞蛋，大享受！

裡面加了滿滿的菜脯，整個更有口感，香氣跟軟嫩度都直接升級

蝦仁滑蛋

這一盤滑蛋蝦仁，絕對是超級下飯的台式經典料理，滑嫩可口的蛋液包裹每一顆蝦仁

對比平常的炒蛋，滑蛋多了一份嫩滑口感搭配彈牙的蝦仁，Q彈有嚼勁，熱騰騰拌著吃，大小朋友都愛吃！

吻仔魚羹

有點像宜蘭的手路菜羹(辦桌料理)「西魯肉」

再加入海菜、香菇等滿滿配料，料多到每一口都撈得到，勾著淡淡地薄芡，入口感真棒

是一道非常經典、清爽且營養豐富的湯品！

小珊珊碎碎念：

2026年宜蘭超欠吃美食再+1！

每一道手路菜都能吃到店家的用心與對傳統口味的堅持，具有獨特的古早味，幾個人來都可以點一桌爽吃XDD

尤其是在現今的物價下，我們今天吃這樣一桌才3000元，這真的是太划算了！

阿爹的灶腳宜蘭美食小吃餐廳｜餐廳資訊

▶地址：宜蘭縣宜蘭市大坡路一段281號

▶營業時間：平日11:30~14:30、16:30~21:00(週三公休)，週末11:30~21:00

▶電話：03 928 8055

▶官方FB：阿爹ㄟ灶腳：懷舊古早味

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(V落地牽繩 V可上椅)