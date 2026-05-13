2026 宜蘭國際童玩藝術節！冬山河親水公園「森歷其境」7/4登場，預售票現5/1 開賣。

各位大朋友小朋友，準備好迎接熱情的夏天了嗎？全台最期待的暑期盛事「2026 宜蘭國際童玩藝術節」即將回歸！今年以「森歷其境」為主題，邀請大家在綠意與涼爽的水花中，度過最難忘的暑假時光。
2026 年夏天，我們在冬山河親水公園不見不散！
- 名稱：宜蘭國際童玩藝術節
- 活動日期： 2026 年 7 月 4 日（六）至 8 月 16 日（日）
- 開園時間： 每日 09:00 – 21:00
- 活動地點：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號（冬山河親水公園）
- 電話：03-9600-322
宜蘭童玩節｜交通停車資訊
自行開車
- 導航地點： 冬山河親水公園。
- 停車費（計次）： 大客車 100 元 / 小客車 50 元 / 機車 20 元
- 建議路線： 國道 5 號下羅東交流道，沿側車道行駛並接台 7 丙線即可抵達
- 想好停： 週末建議 早上 9 點前 抵達，避開國 5 塞車也比較好找車位
大眾運輸
- 直達專車： 台北搭乘 首都、葛瑪蘭、大都會、國光客運 有專車直達園區門口
- 好康優惠： 憑客運票根，現場買門票直接享 優惠價（平日 200 / 假日 300）
- 火車轉乘： 搭到羅東火車站，轉乘 241 公車 或 台灣好行冬山河線
- 想省錢： 坐客運去，門票現省 50-100 元
交通與卡友專屬優惠
為了鼓勵綠色旅遊並回饋卡友，主辦單位特別祭出以下好康：
搭客運享優惠： 從台北搭乘 首都、葛瑪蘭、大都會或國光客運 專車直達園區，憑「票根」一張即可於現場購買優惠票（平日 $200 / 假日 $300）
卡友看過來： 持 第一銀行宜蘭認同卡 於現場刷卡，即享購票 4 張內平日 $200 或 假日 $300 的專屬優惠價
宜蘭童玩節｜門票價位
優惠門票哪裡買？
想要省荷包、免排隊？記得鎖定 5 月 1 日至 7 月 3 日 的預售期間
提前購票不僅能享有折扣，還能及早規劃您的宜蘭小旅行！
|票券類型
|預售票價 (5/1-7/3)
|原價 (活動期間)
|平日券
|$200
|$250
|假日券
|$300
|$350
購票通路： 7-11 ibon、全家 FamiPort、Klook 線上平台
多元超值方案：雙園套票與玩樂通票
除了單日門票，今年更推出多項組合優惠，讓您深度體驗宜蘭文化：
童玩傳藝雙園區套票：
內容： 內含童玩節門票 + 傳藝中心門票 + 傳藝 $150 手作課程體驗。
售價： 平日 $450 / 假日 $550（5/1 起於 7-11 及 Klook 販售）。
Klook Pass 宜蘭玩樂通票：
想去更多景點？選擇組合通票，一次暢遊童玩節與宜蘭各大熱門景點，價格更精省
宜蘭童玩節｜心得評價
整個暑假玩一次不夠，還要一直玩，那你一定要買多次卷才划算！
微風的午後，靜靜躺在吊床上，輕鬆慢活！
寰宇市集14：00-19：00
網羅國內、外極具特色的市集獵人，不用出國也能環遊世界喔！
市集裡的夢幻泡泡
看到泡泡就瘋狂跑跳，大概是所有小孩共同之處！
有魔力的夢幻泡泡
今天看到是日本/龍巳會，帶來的太鼓演出。親臨現場感動到的震撼，真心認為小朋友的表演十分完美。
兩旁設有攻擊區，可以享受攻擊與被攻擊的刺激感
很像小型的轟浪
大人、小孩一起同樂
一旁不時都可以看見小型攻擊台，而且還是移動式的，太好玩了！
水迷宮Water Maze
每當水霧噴起，海市蜃樓般的水迷宮出現，你能全身而退嗎？
夢幻般水柱由下往上噴起，完全無法預知的水牆，更讓人欲罷不能的探索
隨著水柱噴起後，由上落下而灑在身上的水，享受快速噴灑的暢快
迷濛的水花，已經看不清路在哪個方向？《此區未滿12歲須由家長陪同》
星光時間：18：30-20：00
穿越水世界Rainy Tunnel
一旦進入就無法回頭，想要穿越時空，你必須經得起考驗！
只能勇敢直前，完全不知道水會從哪裡出來？
刺激又好玩的關卡
有大人的陪同下，小小孩也能玩唷！
星光時間：18：30-20：00
時空漫步
神秘的金字塔市穿越時空的入口，你有勇氣接受挑戰嗎？
這區特色是底下像水床，由上而下噴灑水柱，一進去就不由自主的隨著水床跳動
尖叫聲此起彼落，好High
就像個糖果屋一樣可愛！
同樣下方水床與上方水柱噴灑
裡面有大型棒棒糖可以坐上擺盪玩樂，看到棒棒糖小孩們都好開心！
一整排水域區，遊客乘坐位置也很充足，不玩水也能乘涼。
水域區旁就設有服務台，隨時能服務到遊客。
盥洗設備齊全，連脫衣機也準備好了！使用者付費一次$10元
這火車頭怎麼這麼可愛？
原來是廁所，果然是童玩節，一切都這麼童趣！
置物櫃
醫護站，身體若有不適，一定要趕快求助喔！
水上運動體力耗盡嗎？快來補充體力！
還能搭船至傳藝中心喔！
這還有萊爾富與美食街，一旁服務中心也有出借小汽車造型的兒童推車！
手搖鼓有大、中、小，小朋友總是好奇的每樣都試，真是小小探險家。
跳格子，小時候我可是很拿手的唷！現場就帶著小章魚一起重溫兒時記憶，沒想到小章魚跳的有模有樣！
萬花筒，轉盤中就是美麗的萬花筒，隨著轉動不時變化。
體驗VR科技，挑戰趣味關卡！所有場景就在眼前！
玩童城堡10：00-20：00
0-6歲遊樂天地，家長可以一起探索學習、體驗遊戲，是親子互動的好地方。
入場前都會量體溫與消毒，再替小章魚戴上手環。
有趣的拍照道具，都可以拿下來親子互動喔！
花花世界是用美麗的花型積木，讓孩子學習集中注意力
用樹枝當畫筆，搖一搖恢復原狀後，又可以再重新作畫。
紙板做成的小屋，就像秘密基地
這一區結合閱讀、益智、玩樂，一旁有小房間可以換尿布唷！
為0-2歲寶貝設計的遊戲區，安全性更夠，家長也能更放心。
軌道迷宮歷險記，益智遊戲，可以親子互動教學喔！
周邊的裝置藝術，都是用什麼組成呢？
答案是鍋具、茶壺，都是廢物利用的好模範。
大約18：00之後，蠻多設施都沒有開放，今天就好幾個體驗沒玩到。不過這樣才有機會再來玩一次童玩節！
今天的意外收穫就是，小章魚不怕恐龍了！
時光積 09：00-18：00
河岸旁的巨大積木迷宮，探索與驚奇的各類精彩遊具
鐵皮玩具又稱馬口鐵玩具。
19世紀源自於歐洲，是六十、七十年代主流玩具
可愛熊熊裝置藝術，別忘了合拍一張喔！
宜蘭童玩節｜附近景點美食
更多宜蘭景點美食推薦
- 宜蘭超過 110 間人氣餐廳，無論你想尋找浪漫的義法料理、精緻的無菜單料理、或是超澎湃的火鍋燒烤，甚至連日式料理、親子餐廳、吃到飽、海鮮合菜餐廳都幫你分類好了
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