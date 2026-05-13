2026 宜蘭國際童玩藝術節！冬山河親水公園「森歷其境」7/4登場，預售票現5/1 開賣。

各位大朋友小朋友，準備好迎接熱情的夏天了嗎？全台最期待的暑期盛事「2026 宜蘭國際童玩藝術節」即將回歸！今年以「森歷其境」為主題，邀請大家在綠意與涼爽的水花中，度過最難忘的暑假時光。

2026 年夏天，我們在冬山河親水公園不見不散！

名稱：宜蘭國際童玩藝術節

活動日期： 2026 年 7 月 4 日（六）至 8 月 16 日（日）

開園時間： 每日 09:00 – 21:00

活動地點：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號（冬山河親水公園）

電話：03-9600-322

宜蘭童玩節｜交通停車資訊

自行開車

導航地點： 冬山河親水公園。

停車費（計次）： 大客車 100 元 / 小客車 50 元 / 機車 20 元

建議路線： 國道 5 號下羅東交流道，沿側車道行駛並接台 7 丙線即可抵達

想好停： 週末建議 早上 9 點前 抵達，避開國 5 塞車也比較好找車位

大眾運輸

直達專車： 台北搭乘 首都、葛瑪蘭、大都會、國光客運 有專車直達園區門口

好康優惠： 憑客運票根，現場買門票直接享 優惠價（平日 200 / 假日 300）

火車轉乘： 搭到羅東火車站，轉乘 241 公車 或 台灣好行冬山河線

想省錢： 坐客運去，門票現省 50-100 元

交通與卡友專屬優惠

為了鼓勵綠色旅遊並回饋卡友，主辦單位特別祭出以下好康：

搭客運享優惠： 從台北搭乘 首都、葛瑪蘭、大都會或國光客運 專車直達園區，憑「票根」一張即可於現場購買優惠票（平日 $200 / 假日 $300）

卡友看過來： 持 第一銀行宜蘭認同卡 於現場刷卡，即享購票 4 張內平日 $200 或 假日 $300 的專屬優惠價

宜蘭童玩節｜門票價位

優惠門票哪裡買？

想要省荷包、免排隊？記得鎖定 5 月 1 日至 7 月 3 日 的預售期間

提前購票不僅能享有折扣，還能及早規劃您的宜蘭小旅行！

票券類型 預售票價 (5/1-7/3) 原價 (活動期間) 平日券 $200 $250 假日券 $300 $350

購票通路： 7-11 ibon、全家 FamiPort、Klook 線上平台

多元超值方案：雙園套票與玩樂通票

除了單日門票，今年更推出多項組合優惠，讓您深度體驗宜蘭文化：

童玩傳藝雙園區套票： 內容： 內含童玩節門票 + 傳藝中心門票 + 傳藝 $150 手作課程體驗。

售價： 平日 $450 / 假日 $550（5/1 起於 7-11 及 Klook 販售）。 Klook Pass 宜蘭玩樂通票：

想去更多景點？選擇組合通票，一次暢遊童玩節與宜蘭各大熱門景點，價格更精省

宜蘭童玩節｜心得評價

整個暑假玩一次不夠，還要一直玩，那你一定要買多次卷才划算！

微風的午後，靜靜躺在吊床上，輕鬆慢活！



寰宇市集14：00-19：00

網羅國內、外極具特色的市集獵人，不用出國也能環遊世界喔！



市集裡的夢幻泡泡

看到泡泡就瘋狂跑跳，大概是所有小孩共同之處！



有魔力的夢幻泡泡

今天看到是日本/龍巳會，帶來的太鼓演出。親臨現場感動到的震撼，真心認為小朋友的表演十分完美。



兩旁設有攻擊區，可以享受攻擊與被攻擊的刺激感

很像小型的轟浪



大人、小孩一起同樂

一旁不時都可以看見小型攻擊台，而且還是移動式的，太好玩了！

水迷宮Water Maze

每當水霧噴起，海市蜃樓般的水迷宮出現，你能全身而退嗎？



夢幻般水柱由下往上噴起，完全無法預知的水牆，更讓人欲罷不能的探索

隨著水柱噴起後，由上落下而灑在身上的水，享受快速噴灑的暢快

迷濛的水花，已經看不清路在哪個方向？《此區未滿12歲須由家長陪同》

星光時間：18：30-20：00

穿越水世界Rainy Tunnel

一旦進入就無法回頭，想要穿越時空，你必須經得起考驗！



只能勇敢直前，完全不知道水會從哪裡出來？

刺激又好玩的關卡



有大人的陪同下，小小孩也能玩唷！

星光時間：18：30-20：00

時空漫步

神秘的金字塔市穿越時空的入口，你有勇氣接受挑戰嗎？

這區特色是底下像水床，由上而下噴灑水柱，一進去就不由自主的隨著水床跳動



尖叫聲此起彼落，好High

就像個糖果屋一樣可愛！



同樣下方水床與上方水柱噴灑

裡面有大型棒棒糖可以坐上擺盪玩樂，看到棒棒糖小孩們都好開心！



一整排水域區，遊客乘坐位置也很充足，不玩水也能乘涼。

水域區旁就設有服務台，隨時能服務到遊客。



盥洗設備齊全，連脫衣機也準備好了！使用者付費一次$10元

這火車頭怎麼這麼可愛？原來是廁所，果然是童玩節，一切都這麼童趣！

置物櫃



醫護站，身體若有不適，一定要趕快求助喔！

水上運動體力耗盡嗎？快來補充體力！

還能搭船至傳藝中心喔！



這還有萊爾富與美食街，一旁服務中心也有出借小汽車造型的兒童推車！

手搖鼓有大、中、小，小朋友總是好奇的每樣都試，真是小小探險家。



跳格子，小時候我可是很拿手的唷！現場就帶著小章魚一起重溫兒時記憶，沒想到小章魚跳的有模有樣！

萬花筒，轉盤中就是美麗的萬花筒，隨著轉動不時變化。



體驗VR科技，挑戰趣味關卡！所有場景就在眼前！

玩童城堡10：00-20：00

0-6歲遊樂天地，家長可以一起探索學習、體驗遊戲，是親子互動的好地方。

入場前都會量體溫與消毒，再替小章魚戴上手環。



有趣的拍照道具，都可以拿下來親子互動喔！

花花世界是用美麗的花型積木，讓孩子學習集中注意力



用樹枝當畫筆，搖一搖恢復原狀後，又可以再重新作畫。

紙板做成的小屋，就像秘密基地



這一區結合閱讀、益智、玩樂，一旁有小房間可以換尿布唷！

為0-2歲寶貝設計的遊戲區，安全性更夠，家長也能更放心。



軌道迷宮歷險記，益智遊戲，可以親子互動教學喔！

周邊的裝置藝術，都是用什麼組成呢？



答案是鍋具、茶壺，都是廢物利用的好模範。

大約18：00之後，蠻多設施都沒有開放，今天就好幾個體驗沒玩到。不過這樣才有機會再來玩一次童玩節！



今天的意外收穫就是，小章魚不怕恐龍了！

時光積 09：00-18：00

河岸旁的巨大積木迷宮，探索與驚奇的各類精彩遊具

鐵皮玩具又稱馬口鐵玩具。

19世紀源自於歐洲，是六十、七十年代主流玩具

可愛熊熊裝置藝術，別忘了合拍一張喔！

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