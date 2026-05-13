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2026 宜蘭國際童玩藝術節！冬山河親水公園「森歷其境」7/4登場，預售票現5/1 開賣。

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2026-05-13 09:00文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

各位大朋友小朋友，準備好迎接熱情的夏天了嗎？全台最期待的暑期盛事2026 宜蘭國際童玩藝術節即將回歸！今年以「森歷其境」為主題，邀請大家在綠意與涼爽的水花中，度過最難忘的暑假時光。

2026 年夏天，我們在冬山河親水公園不見不散！

  • 名稱：宜蘭國際童玩藝術節
  • 活動日期： 2026 年 7 月 4 日（六）至 8 月 16 日（日）
  • 開園時間： 每日 09:00 – 21:00
  • 活動地點：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號（冬山河親水公園）
  • 電話：03-9600-322

宜蘭童玩節｜交通停車資訊

自行開車

  • 導航地點： 冬山河親水公園。
  • 停車費（計次）： 大客車 100 元 / 小客車 50 元 / 機車 20 元
  • 建議路線： 國道 5 號下羅東交流道，沿側車道行駛並接台 7 丙線即可抵達
  • 想好停： 週末建議 早上 9 點前 抵達，避開國 5 塞車也比較好找車位

大眾運輸

  • 直達專車： 台北搭乘 首都、葛瑪蘭、大都會、國光客運 有專車直達園區門口
  • 好康優惠： 憑客運票根，現場買門票直接享 優惠價（平日 200 / 假日 300）
  • 火車轉乘： 搭到羅東火車站，轉乘 241 公車 或 台灣好行冬山河線
  • 想省錢： 坐客運去，門票現省 50-100 元

交通與卡友專屬優惠

為了鼓勵綠色旅遊並回饋卡友，主辦單位特別祭出以下好康：

  • 搭客運享優惠： 從台北搭乘 首都、葛瑪蘭、大都會或國光客運 專車直達園區，憑「票根」一張即可於現場購買優惠票（平日 $200 / 假日 $300）

  • 卡友看過來： 持 第一銀行宜蘭認同卡 於現場刷卡，即享購票 4 張內平日 $200 或 假日 $300 的專屬優惠價

宜蘭童玩節｜門票價位

優惠門票哪裡買？

想要省荷包、免排隊？記得鎖定 5 月 1 日至 7 月 3 日 的預售期間
提前購票不僅能享有折扣，還能及早規劃您的宜蘭小旅行！

票券類型預售票價 (5/1-7/3)原價 (活動期間)
平日券$200$250
假日券$300$350

  • 購票通路： 7-11 ibon、全家 FamiPort、Klook 線上平台

多元超值方案：雙園套票與玩樂通票

除了單日門票，今年更推出多項組合優惠，讓您深度體驗宜蘭文化：

  1. 童玩傳藝雙園區套票：

    內容： 內含童玩節門票 + 傳藝中心門票 + 傳藝 $150 手作課程體驗。
    售價： 平日 $450 / 假日 $550（5/1 起於 7-11 及 Klook 販售）。

  2. Klook Pass 宜蘭玩樂通票：
    想去更多景點？選擇組合通票，一次暢遊童玩節與宜蘭各大熱門景點，價格更精省

宜蘭童玩節｜心得評價

整個暑假玩一次不夠，還要一直玩，那你一定要買多次卷才划算！

微風的午後，靜靜躺在吊床上，輕鬆慢活！


寰宇市集14：00-19：00


網羅國內、外極具特色的市集獵人，不用出國也能環遊世界喔！


市集裡的夢幻泡泡


看到泡泡就瘋狂跑跳，大概是所有小孩共同之處！


有魔力的夢幻泡泡


今天看到是日本/龍巳會，帶來的太鼓演出。親臨現場感動到的震撼，真心認為小朋友的表演十分完美。


兩旁設有攻擊區，可以享受攻擊與被攻擊的刺激感


很像小型的轟浪


大人、小孩一起同樂


一旁不時都可以看見小型攻擊台，而且還是移動式的，太好玩了！

水迷宮Water Maze
每當水霧噴起，海市蜃樓般的水迷宮出現，你能全身而退嗎？


夢幻般水柱由下往上噴起，完全無法預知的水牆，更讓人欲罷不能的探索


隨著水柱噴起後，由上落下而灑在身上的水，享受快速噴灑的暢快

迷濛的水花，已經看不清路在哪個方向？《此區未滿12歲須由家長陪同》
星光時間：18：30-20：00

穿越水世界Rainy Tunnel
一旦進入就無法回頭，想要穿越時空，你必須經得起考驗！


只能勇敢直前，完全不知道水會從哪裡出來？


刺激又好玩的關卡


有大人的陪同下，小小孩也能玩唷！
星光時間：18：30-20：00

時空漫步
神秘的金字塔市穿越時空的入口，你有勇氣接受挑戰嗎？


這區特色是底下像水床，由上而下噴灑水柱，一進去就不由自主的隨著水床跳動


尖叫聲此起彼落，好High


就像個糖果屋一樣可愛！


同樣下方水床與上方水柱噴灑


裡面有大型棒棒糖可以坐上擺盪玩樂，看到棒棒糖小孩們都好開心！


一整排水域區，遊客乘坐位置也很充足，不玩水也能乘涼。


水域區旁就設有服務台，隨時能服務到遊客。


盥洗設備齊全，連脫衣機也準備好了！使用者付費一次$10元


這火車頭怎麼這麼可愛？

原來是廁所，果然是童玩節，一切都這麼童趣！


置物櫃


醫護站，身體若有不適，一定要趕快求助喔！


水上運動體力耗盡嗎？快來補充體力！


還能搭船至傳藝中心喔！


這還有萊爾富與美食街，一旁服務中心也有出借小汽車造型的兒童推車！


手搖鼓有大、中、小，小朋友總是好奇的每樣都試，真是小小探險家。


跳格子，小時候我可是很拿手的唷！現場就帶著小章魚一起重溫兒時記憶，沒想到小章魚跳的有模有樣！


萬花筒，轉盤中就是美麗的萬花筒，隨著轉動不時變化。


體驗VR科技，挑戰趣味關卡！所有場景就在眼前！

玩童城堡10：00-20：00
0-6歲遊樂天地，家長可以一起探索學習、體驗遊戲，是親子互動的好地方。


入場前都會量體溫與消毒，再替小章魚戴上手環。


有趣的拍照道具，都可以拿下來親子互動喔！


花花世界是用美麗的花型積木，讓孩子學習集中注意力


用樹枝當畫筆，搖一搖恢復原狀後，又可以再重新作畫。


紙板做成的小屋，就像秘密基地


這一區結合閱讀、益智、玩樂，一旁有小房間可以換尿布唷！


為0-2歲寶貝設計的遊戲區，安全性更夠，家長也能更放心。


軌道迷宮歷險記，益智遊戲，可以親子互動教學喔！

周邊的裝置藝術，都是用什麼組成呢？


答案是鍋具、茶壺，都是廢物利用的好模範。


大約18：00之後，蠻多設施都沒有開放，今天就好幾個體驗沒玩到。不過這樣才有機會再來玩一次童玩節！


今天的意外收穫就是，小章魚不怕恐龍了！

時光積 09：00-18：00

河岸旁的巨大積木迷宮，探索與驚奇的各類精彩遊具

鐵皮玩具又稱馬口鐵玩具。
19世紀源自於歐洲，是六十、七十年代主流玩具

可愛熊熊裝置藝術，別忘了合拍一張喔！

宜蘭童玩節｜附近景點美食

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以上是紫色微笑冬山河親水公園宜蘭國際童玩藝術節文章推薦給你知道。

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