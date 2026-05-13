8元飲料 買一送一應援！全聯超過20款文昌帝君加持零食，會考有吃有保庇。

全聯考季大作戰！集結文昌帝君加持商品與咖啡買一送一優惠，助攻考生必中金榜，滿額加碼送傳藝點燈券。編輯 鄭雅之表示：最後衝刺有吃、有保庇！

考生最強應援要買！隨著國中教育會考的腳步越來越近，全聯超市也化身最強應援團，於5月8日至5月21日期間，驚喜推出「考季大作戰」特別活動。現場集結了超過20款與文昌帝君聯名的限定商品，從象徵好運的「包中」零食到提神飲品應有盡有。這不僅僅是一場促銷，更是要為緊繃的考生與家長們，提供滿滿的心理加持。只要透過官方帳號參與抽籤，還有機會抽中「0元」驚喜商品，讓這份來自神明的祝福，陪伴大家戰勝考場壓力。



▲全聯推考季限定文昌帝君應援小物，集結雞精、咖啡與零食等超過20款金榜題名必備好物。

▲旺旺仙貝推出文昌帝君聯名經濟包，象徵考試旺旺的好彩頭是應援考生的熱門零食首選。





咖啡買一送一沖歐趴優惠

為了讓考生在衝刺階段保持清晰的思緒，全聯這次針對沖泡類飲品，祭出極具誠意的折扣。只要購買咖啡、茶葉或麥片等指定品項，單筆滿339元就能直接現折30元。其中人氣極高的西雅圖濾掛咖啡與貝瑞斯塔系列，更直接享有「買一送一」的超殺優惠，平均每盒價格低至92元起。此外，針對喜愛驚喜的學生族群，還有門市限定的「星巴克馬克杯探索禮盒」，讓每一杯咖啡都能成為熬夜讀書時，最有質感的陪伴神隊友。



▲沖泡咖啡指定品項買1送1，西雅圖濾掛咖啡與伯朗咖啡球助攻考生「沖」出歐趴好成績。





買文昌加持小物再送傳藝點燈券

想幫孩子討個好彩頭的家長們注意了，全聯特別挑選多款印有Q版文昌帝君的限定商品。只要在活動期間購買3件指定的「文昌變包」系列，就能獲得宜蘭傳藝園區的「點心燈現折150元」體驗券。這些熱門商品包含象徵考運旺旺的旺旺仙貝，以及清爽補給的維他露P汽水，平均單罐不到8元就能入手。透過這些生活化的「祈福小物」，不僅能補充體力，更能讓考生在吃點心、喝飲料的片刻，感受到文昌帝君「保佑包中」的強大氣場。



▲購買文昌變包商品任3件送宜蘭傳藝點燈券，特上紅茶與維他露P等飲品助攻必中好考運。





熬夜K書必備的營養補給全攻略

長期的備考作戰，身體的續航力絕對不能輸。全聯在考季期間也幫大家準備了精補品專區。國人最信賴的白蘭氏雞精，兩盒特價1898元，算下來單盒僅要949元。且現在只要白蘭氏全系列消費滿1000元，還能額外享有現折100元的超值回饋。若是偏好巧克力口味的考生，紅牛聰勁植優蛋白飲也是快速補充能量的好選擇。從內在的體力支援到外在的好運加持，全聯用最全方位的資源，陪伴每一位考生在考場上發揮出百分之百的實力。



▲全聯考季大作戰活動正式開跑，多款文昌帝君聯名應援商品與沖泡飲品滿額現折優惠限時登場。

▲星巴克驚喜咖啡盲盒內含特選咖啡與限量馬克杯，質感包裝吸引咖啡控與考生收藏。





全聯考季限定活動

好運抽籤： 5/8～7/9 綁定全聯官方LINE帳號參與求籤。有機會抽中0元商品。

應援必買：

西雅圖極品濾掛咖啡/貝瑞斯塔系列： 買1送1。

維他露P汽水： 整箱24罐特價186元（平均單罐7.8元）。

白蘭氏雞精（19入）： 兩盒特價1,898元。

西雅圖極品濾掛咖啡/貝瑞斯塔系列： 買1送1。 維他露P汽水： 整箱24罐特價186元（平均單罐7.8元）。 白蘭氏雞精（19入）： 兩盒特價1,898元。 滿額折扣：

沖泡飲品（咖啡、茶、麥片）單筆滿339元現折30元。

白蘭氏系列單筆滿1,000元現折100元。

沖泡飲品（咖啡、茶、麥片）單筆滿339元現折30元。 白蘭氏系列單筆滿1,000元現折100元。 額外福利： 買文昌變包商品任3件。贈宜蘭傳藝園區點心燈150元折抵券。





不只考生需要優惠 報完稅也要吃優惠！

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