隱藏在咖啡廳裡的異國小餐館！「橡子咖啡」必嚐手撕羊膝三明治與專業咖啡，不收服務費。

「橡子咖啡」是隱藏在宜蘭市區咖啡廳裡的異國小餐館，這裏不只提供專業咖啡，更有媲美餐酒館的道地異國料理，主廚曾有豐富飯店及義法餐廳經驗，老闆娘則擁有澳洲咖啡師認證。所以咖啡及餐點都很不錯，那天品嚐到的手撕羊膝開放三明治讓人有小小的驚豔感，能在喝到好喝咖啡之餘品嚐到這樣充滿異國風味美食真的很不錯。而且不收服務費，這點也很棒，絕對是宜蘭美食地圖上不容錯過的亮點

名稱：橡子咖啡 Nuts Cafe

地址：宜蘭縣宜蘭市健康路二段24巷3號

營業時間：09:00–18:00

星期六:12:00-17:00， 公休日:週一、週三

公休日:週一、週三 電話： 03 933 0890

內用低消為一份主餐或一杯飲品，滿座時限時 90 分鐘，免服務費

橡子咖啡｜交通停車資訊

由於店門口巷弄狹窄且無法停車，開車族建議將車停在對面收費停車場

大眾運輸：火車：搭乘至「宜蘭火車站」，出站後步行約20分鐘（約 1.3 公里）即可抵達

橡子咖啡｜菜單價位

上面有標示食材 ，這點非常好!! 而且菜色真的不是一般咖啡廳能相比的

這麼專業的菜色，與其說它是咖啡廳，不如說它像是小餐館或餐酒館之類的

橡子咖啡｜空間環境

「橡子咖啡」就在熱鬧的宜蘭市區中，雖然大馬路就在一旁，但一轉進來這裏卻有幾分幽靜的感覺

牆面的花磚帶有幾分文青老房子的風格

門口的綠意很迷人

咖啡廳內部雖然不大，但整體質感很棒

水杯自取

這裏擺了些店主的收藏書及相關飾品

有時候這類書可以看出店主對食物的鑽研~~~如果烘焙類的書籍很多，那這家的餐點通常都很有水準

看了官網的介紹

老闆在台北有多年飯店和高級義法餐廳經驗，而後前往墨爾本餐廳擔任廚師

老闆娘在澳洲墨爾本學習咖啡製作

所以餐點和咖啡都是專業出身的啊

橡子咖啡｜心得評價

西西里咖啡

西西里咖啡很棒，自然檸檬的酸香與微苦的咖啡很合拍，甜度調整的也很不錯

只能說可以再大杯一點會更好啊XDD

桂花青茶

桂花青茶味道帶有桂花的清香~~茶味甜香，清爽不膩，滿好喝的

每日義大利麵

這道義大利麵滿不錯的，上面灑了特別的起司及松子帶出不同的風味

雞肉處理的也很不錯。義大利麵也很Q彈~~~很好吃

手撕羊膝開放三明治

「手撕羊膝開放三明治」整體屬於濃郁、偏歐式風味

本來我們點的是別道菜，後來看到隔壁桌的這道賣相不錯，所以才臨時改成這道美食

羊膝經長時間燉煮，肉質非常軟嫩，麵包吸收了醬汁及蛋汁變的非常有味道

光是第一口就知道這真的厲害，很歐美式的風味~~