隱藏在咖啡廳裡的異國小餐館！「橡子咖啡」必嚐手撕羊膝三明治與專業咖啡，不收服務費。

「橡子咖啡」是隱藏在宜蘭市區咖啡廳裡的異國小餐館，這裏不只提供專業咖啡，更有媲美餐酒館的道地異國料理，主廚曾有豐富飯店及義法餐廳經驗，老闆娘則擁有澳洲咖啡師認證。所以咖啡及餐點都很不錯，那天品嚐到的手撕羊膝開放三明治讓人有小小的驚豔感，能在喝到好喝咖啡之餘品嚐到這樣充滿異國風味美食真的很不錯。而且不收服務費，這點也很棒，絕對是宜蘭美食地圖上不容錯過的亮點
- 名稱：橡子咖啡 Nuts Cafe
- 地址：宜蘭縣宜蘭市健康路二段24巷3號
- 營業時間：09:00–18:00
星期六:12:00-17:00，公休日:週一、週三
- 電話： 03 933 0890
- 內用低消為一份主餐或一杯飲品，滿座時限時 90 分鐘，免服務費
橡子咖啡｜交通停車資訊
大眾運輸：火車：搭乘至「宜蘭火車站」，出站後步行約20分鐘（約 1.3 公里）即可抵達
橡子咖啡｜菜單價位
上面有標示食材 ，這點非常好!! 而且菜色真的不是一般咖啡廳能相比的
這麼專業的菜色，與其說它是咖啡廳，不如說它像是小餐館或餐酒館之類的
橡子咖啡｜空間環境
「橡子咖啡」就在熱鬧的宜蘭市區中，雖然大馬路就在一旁，但一轉進來這裏卻有幾分幽靜的感覺
牆面的花磚帶有幾分文青老房子的風格
門口的綠意很迷人
咖啡廳內部雖然不大，但整體質感很棒
水杯自取
這裏擺了些店主的收藏書及相關飾品
有時候這類書可以看出店主對食物的鑽研~~~如果烘焙類的書籍很多，那這家的餐點通常都很有水準
看了官網的介紹
老闆在台北有多年飯店和高級義法餐廳經驗，而後前往墨爾本餐廳擔任廚師
老闆娘在澳洲墨爾本學習咖啡製作
所以餐點和咖啡都是專業出身的啊
橡子咖啡｜心得評價
西西里咖啡
西西里咖啡很棒，自然檸檬的酸香與微苦的咖啡很合拍，甜度調整的也很不錯
只能說可以再大杯一點會更好啊XDD
桂花青茶
桂花青茶味道帶有桂花的清香~~茶味甜香，清爽不膩，滿好喝的
每日義大利麵
這道義大利麵滿不錯的，上面灑了特別的起司及松子帶出不同的風味
雞肉處理的也很不錯。義大利麵也很Q彈~~~很好吃
手撕羊膝開放三明治
「手撕羊膝開放三明治」整體屬於濃郁、偏歐式風味
本來我們點的是別道菜，後來看到隔壁桌的這道賣相不錯，所以才臨時改成這道美食
羊膝經長時間燉煮，肉質非常軟嫩，麵包吸收了醬汁及蛋汁變的非常有味道
光是第一口就知道這真的厲害，很歐美式的風味~~
店裏的餐點還滿不錯的，唯獨有些餐點的價位來的比較高一些，但除了那些之外，餐點的價位倒也滿合理的，而且又不收服務費，環境也滿好的，下次到宜蘭，想找間有氣氛、有水準的咖啡廳或小餐館，「橡子咖啡」非常值得一訪哦
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