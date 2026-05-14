台灣第一座縣級博物館！「蘭陽博物館」親子考古沙坑、熱門網美打卡景點，宜蘭頭城必玩景點。

來到宜蘭頭城，怎能錯過這座像從土裡長出來的藝術建築？「蘭陽博物館」是台灣第一座縣級博物館！以其獨特的建築設計和豐富的展覽內容除了經典的鏡面玻璃反射必拍，除了常設四大主題展覽2026 年更新增了「再現漢本」考古主題展，讓孩子在冷氣房裡變身小小考古學家，在質感沙坑中玩上一整天。

不論是想避雨還是躲太陽，這裡都是最佳選擇。小編推薦搭配附近的烏石港賞鯨或外澳沙灘，中午再去吃網紅大推的萬記商行，保證行程滿滿、回憶滿分！快跟著紫色微笑的腳步，開啟你的宜蘭文青之旅！

蘭陽博物館｜交通停車資訊

自行開車： 國道 5 號下頭城交流道，接台 2 線往烏石港方向

停車資訊： 館前設有大型收費停車場，提供電動車快充/慢充車位

大眾運輸： 礁溪轉運站搭乘 131、綠 19 公車至「蘭陽博物館站」下車

蘭陽博物館｜門票價位

票價參考表 (常設展)

票種 價格 適用對象 全票 $100 一般大眾 團體票 $80 20 人以上團體 學生票 $50 學生、6-12 歲兒童（高中以上須出示學生證） 免費 $0 未滿 6 歲或 115cm 以下、身心障礙及陪同者 1 人、設籍宜蘭縣學生

宜蘭縣民票 : 免費 設籍本縣之學生（須出示證件）；一般縣民常設展目前為免費

蘭陽博物館｜外觀環境

「蘭陽博物館」可說是宜蘭地區的地標建築了，建築外型模仿東北角海岸常見的地理景觀——單面山

就連建築物的方向也很講究，建築物最高點朝向東方的龜山島，模擬巨石從地面拔地而起的意象。

如果來過這一帶的朋友，就會知道建築物根本和附近的地形地景一模一樣

這裏的溼地，其實是舊烏石港的港區

外牆的設計隱含了古典音樂的巧思：

韋瓦第《四季》： 建築師將韋瓦第小提琴協奏曲《四季》的音符節奏轉化為牆面的排列。

石材與玻璃： 外牆由四種不同質地的石材（如花崗岩、鑄鋁板等）與大面積的玻璃帷幕交錯組成。隨著陽光照射的角度不同，石材會呈現深淺不一的灰色調，模擬蘭陽平原四季農田景觀的變化。

查了網路上的資料才知道有這層內涵，真的了不起啊

這裏也是入口之一

非常可愛的父女啊

蘭陽博物館｜館藏空間

走入「蘭陽博物館」就算不花錢買門票，光是看這裏的建築也很值得。不過來都來了，這麼精采的內容當然不容錯過

這裏最好的方式，就是搭電梯直接到最高層，「由上而下」的參觀動線。

這裏真的很漂亮，透過光線四時的變化，有點像巴黎凡爾賽宮的玻璃金字塔，是很多愛好攝影的朋友和網美必拍的取景點。

「蘭陽博物館」館內的常設展主要根據宜蘭的地理環境與生態

分為以下四大主題分類：

山層（4樓）：宜蘭的山林生態

這部分介紹宜蘭豐富的山區資源

由於宜蘭三面環山，這裡展示了從中海拔到高海拔的動植物生態

例如檜木林、台灣黑熊及各種山鳥，並強調了森林對水土保持與宜蘭平原的重要性。

宜蘭的多雨氣候和山勢，形成「迷霧森林」，濕潤的思源埡口河谷以物種歧異度高見稱

巨大的檜木林，以及稜線上的冰河孓遺植物台灣山毛櫸。

加上台灣檫樹、寬尾鳳蝶，還有山地湖泊，讓你瞭解宜蘭的生物多樣性。

平原層（3樓）：宜蘭人的生活軌跡

這一層是展現宜蘭地區的人文風情，也是我們覺得最值得細細品味的一層

平原層的展示焦點在於曾經影響蘭陽平原社會經濟生活至深的動脈河川，以及充滿農家智慧的生活與水的聯繫。

宜蘭人為了適應環境所提出的解決之道，從當中，找到他們與環境共處的態度

展覽重點包含：

水資源運用： 介紹宜蘭人如何與河川共處，以及灌溉系統對農業的影響。

農耕文化： 展出傳統農具、稻作生活及早期農村聚落的樣貌。

搶孤文化： 展出壯觀的搶孤模型，體現頭城在地最重要的傳統節慶與祭祀精神。

透過唯妙唯肖的展出，真的可以帶我們回到那個年代

海層（2樓）：與海洋的深度連結

宜蘭擁有漫長的海岸線與黑潮經過。此層展示了：

海洋生態： 黑潮帶來的魚群與豐富的海底世界。

漁業技術： 從早期的牽罟（地曳網）到現代的遠洋、近海漁業技術與器材。

龜山島： 介紹這座宜蘭精神地標的地理成因與人文故事。

宜蘭時光廊（1樓）：土地的記憶

這是一個結合老照片與歷史影像的空間

記錄了宜蘭從早期原住民（如噶瑪蘭族）的生活、漢人拓墾到現代都市發展的變遷過程。

這裏最值得一看，也是宜蘭的國寶級人物，黃春明的作品。這首龜山島也道出了早期很多宜蘭人出外北漂的心情





是壓克力方塊組合成的蘭陽平原，方塊下也是照片，再透過光影的變化，展現蘭陽平原多樣的風貌

宜蘭的起源

1797年，吳沙開墾宜蘭

蘭陽博物館｜兒童探索考古廳

「蘭陽博物館」一樓還有專門設計的兒童考古探索廳，透過互動式裝置讓小孩體驗挖掘歷史文物的樂趣。此外，博物館不定期會有專題特展，建議進館後先確認當季的特展內容。

門票免費：身高未滿115公分或未滿6歲之兒童

這裏要另外買門票才能進去，但非常好玩哦

這是可以考古挖掘古物的沙池哦

蘭陽博物館｜紀念品區

化石先生是亞洲最專業的古生物修復團隊之一

這裏的小舖販售出土化石小物飾品、宜蘭在地伴手禮及文創品

也有很棒的咖啡廳( 不定期會更換廠商)

五星級的咖啡廳啊，走累了這裏是很棒的休息空間

蘭陽博物館｜附近景點美食

順遊一下啾咕咖啡、蘭博烏石港驛站

可以沿著環湖步道，穿梭於林蔭之間，拍拍照，運動一下也很不錯哦

感覺把這裏當作適合約會的餐廳也很棒呢

美檜亭是座茶屋，沐浴在金黄色陽光下，融入自然優美景色

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